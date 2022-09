Grundsteuer 2022 wird auch für Gärten fällig – auch Pächter müssen etwas tun

Garten-Steuer

Die Grundsteuer wird nicht nur für Eigentumswohnungen und Häuser fällig, auch Gärten und Obstwiesen sind davon betroffen. Hier erfahren Sie, was Sie tun müssen.

Gärten und Obstwiesen gehören in Deutschland auch zu den Grundstücken, daher fallen auch diese unter die Grundsteuer. Im Rahmen der Grundsteuerreform für 2025 müssen auch diese neu bewertet werden. Eine weitere Erklärung wird also fällig, wenn Sie weitere Grundstücke haben – pro Grundstück brauchen Sie eine Erklärung. Wichtig bei alledem ist: Sind Sie im Grundbuch eingetragen, müssen Sie die Grundsteuererklärung abgeben – allerdings haben Sie auch Pflichten, wenn Sie nur Pächter bzw. Pächterin sind. Alles, was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie im Folgenden.

Was ist eigentlich die Grundsteuer?

Wenn Sie Grundbesitz haben, dann sind Sie grundsteuerpflichtig. Das Bundesfinanzministerium stellt auf seiner Webseite klar, dass dazu „Grundstücke einschließlich der Gebäude sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft“ gehören. Zahlungspflichtig sind grundsätzlich die Eigentümerinnen und Eigentümer, im Falle einer Vermietung kann die Grundsteuer allerdings im Zuge der Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter übertragen werden. Die Einnahmen davon kommen den Städten und Gemeinden zugute. Das Ministerium informiert, dass es derzeit um eine Summe von fast 15 Milliarden Euro im Jahr geht. (Stand August 2022)

Das Geld fließt dann in Schulen, Kitas, Schwimmbäder und Büchereien, aber auch in die Infrastruktur wie Straßen, Radwege und Brücken.

Grundsteuerreform – Warum war die nötig?

Das derzeitige System wurde vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 für als verfassungswidrig erklärt. Grund dafür ist, dass „gleichartige Grundstücke“ unterschiedlich gehandelt würden – dieses Vorgehen verstößt gegen das Gebot der Gleichbehandlung. Bis zum 31. Dezember 2024 darf die Grundsteuer übergangsweise in der jetzigen Form erhoben werden. Ab Januar 2025 soll dann ein neues Recht gelten, wie das Bundesfinanzministerium auf der eigenen Webseite mitteilt.

So ist das System derzeit: Offenbach (Etagenwohnung): 73 m², 132 Euro | 83 m², 450 Euro

Düsseldorf Unterbilk: (Mehrfamlilienhaus): 829 m², 839 Euro | 837 m², 3.053 Euro

Gornau, Sachsen (Einfamilienhaus): 163 m², 170 Euro | 173 m², 405 Euro



Anhand der Daten, die Eigentümerinnen und Eigentümer in Zusammenarbeit mit den Pächterinnen und Pächtern einreichen, wird die neue Grundsteuer errechnet. Die erste Zahlung dieser Summe wird dann ab dem 01. Januar 2025 fällig. Das Bundesministerium teilt mit, dass die Werte zunächst bestimmt werden müssen, dieser Vorgang könne bis Herbst 2024 dauern. Teilweise können Eigentümerinnen und Eigentümer erst dann mit einer konkreten Angabe der Höhe der Grundsteuer rechnen.

Grundsteuer für Gärten: Bei der Erklärung gehören diese zur Land- und Forstwirtschaft

Sollten Sie einen Garten oder eine Obstwiese besitzen, achten Sie auf die Angabe zu Land- und Forstwirtschaft in dem Steuerportal ELSTER. Wenn Sie Pächterin oder Pächter sind, müssen Sie nur Zuarbeit leisten – aber auch diese sollten Sie wahrheitsgemäß erbringen, da Sie sich sonst der Steuerhinterziehung strafbar machen.

Bei den Unterstützungsarbeiten bestätigen Sie beispielsweise die bestimmte Größe einer überdachten Fläche, das kann die eines Gartenhäuschens sein. Betroffen sind allerdings auch Schuppen, die weniger als einen Meter vom Haupthaus entfernt sind.

So sieht die Grundsteuer für den Garten aus

Der Garten um ihr Haupthaus herum zählt nicht als Fläche für Forst- und Landwirtschaft, wie der Focus einordnet.

Haben Sie einen Kleingarten, werden diese normalerweise nach Grundsteuer A besteuert. Sollten Sie allerdings ein Gartenhäuschen mit Überdachung mit einer Fläche über 24 Quadratmetern haben, dann wird das als Wohngrundstück gewertet. Dann nutzen Sie die Grundsteuer B – diese ist etwas teurer.

Diese Infos müssen Sie für die Grundsteuer bereithalten:

Gemarkung

Flurstücknummer

Nutzungsart

Ertragsmesszahl

(falls vorhanden) Tierbestand

Fläche der Nutzung

Für Ihre Angaben haben Sie noch Zeit bis zum 31. Oktober 2022 – noch können Sie also in Ruhe alle Sachen beisammen suchen und gegebenenfalls mit den zuständigen Stellen Kontakt aufnehmen, sollten Sie nicht an die Daten kommen, die Sie angeben müssen.

