Mehr Geld für Sie? Die wichtigsten Neuerungen ab März 2023 in Deutschland

Finanzielle Entlastungen

Der März bringt für Millionen Menschen hierzulande mehr Geld. Nicht nur die Energiepreisbremsen treten in diesem Monat in Kraft. Es sind noch weitere finanzielle Entlastungen in Sicht.

Die finanzielle Lage ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland derzeit besonders angespannt, nicht zuletzt wegen der gestiegenen Preise in vielen Bereichen des Lebens. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist für Millionen Betroffene in Sicht. Denn der neue Monat bringt für viele Bürgerinnen und Bürger einige Neuerungen mit sich, von denen sie finanziell profitieren dürften. Hier einige wichtige Veränderungen ab März 2023 auf einen Blick.

Was ändert sich für Ihr Geld im März 2023? Die wichtigsten Neuerungen

1. Energiepreisbremsen greifen ab dem 1. März

Für Millionen Bezieher von Gas, Strom und Fernwärme greifen ab dem 1. März 2023 die Energiepreisbremsen und werden rückwirkend auch für Januar und Februar berechnet. Verbraucher müssen nichts tun – die Entlastungen kommen automatisch über die Abrechnung beziehungsweise über niedrigere Abschlagszahlungen. Der Branchenverband BDEW bittet wegen der komplexen Regeln allerdings um Geduld, wie die Nachrichtenagentur dpa schreibt.

+ Die hohen Kosten machen vielen Bürgern zu schaffen. Im März werden Millionen von ihnen finanziell entlastet. © Patrick Pleul/dpa

2. Anträge für die 200-Euro-Energiepauschale

Ab dem 15. März sollen laut dpa Studierende und Fachschüler die lang erwartete Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro beantragen können. Die rund 3,5 Millionen Berechtigten benötigen für den Antrag ein BundID-Konto zur Identifizierung. Wann das Geld dann wirklich auf dem Konto der Antragsteller ankomme, sei noch unklar.

3. Ebay Deutschland streicht Gebühren für private Verkäufer

Noch eine andere wichtige Änderung dürfte viele Bürgerinnen und Bürger hierzulande interessieren: Die Online-Handelsplattform Ebay macht in Deutschland künftig alle privaten Verkäufe kostenlos, wie dpa am Dienstag (28. April) berichtete. Die neue Regelung gilt demnach ab dem 1. März 2023. Bislang müssen Verkäufer rund elf Prozent ihrer Erlöse als Provision an Ebay abtreten. Dazu kommen 35 Euro-Cent als Einstellgebühr. „Die Regelung gilt zeitlich unbefristet, ist allerdings auf Deutschland beschränkt“, schreibt die Nachrichtenagentur. An den Kosten für gewerbliche Anbieter ändere sich nichts.

4. Erwartungen an die Leitzinsen

Am 16. März kommt der Rat der Europäischen Zentralbank zu seiner turnusmäßigen Zinssitzung zusammen. „Es gilt als ausgemacht, dass die Währungshüter angesichts der Inflation die Leitzinsen erneut erhöhen werden“, berichtet dpa. Steigende Leitzinsen bedeuteten für Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel teurere Kredite und höhere Zinsen auf Sparguthaben.

Rubriklistenbild: © Patrick Pleul/dpa