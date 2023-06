Bezahlen und Geld abheben im Ausland: Versteckte Kosten clever vermeiden

Im Ausland unterwegs

Gibt man im Urlaub sein ganzes mitgenommenes Bargeld aus, muss man den nächsten Geldautomaten suchen. Doch worauf sollte man achten, damit es nicht teurer wird als nötig?

Seit der Einführung des Euros als Währung ist das Bezahlen im europäischen Ausland vielerorts einfach geworden. Nur in wenigen Ausnahmen muss Geld noch in die Landeswährung umgetauscht werden. Und auch das Bezahlen mit der Girocard (auch EC-Karte genannt) klappt in der Regel problemlos. Möglich macht das zum Beispiel die Maestro-Funktion. Das blau-rote Logo ziert Millionen Bankkarten hierzulande. Zwar wird diese Funktion in naher Zukunft eingestellt, trotzdem kann man die Maestro-Karte noch bis zu ihrem Ablauf nutzen – auch im Ausland.

Zum Beispiel auch, um an ausländischen Bankautomaten Bargeld abzuheben. Hier sollten Reisende aber aufpassen: Mitunter können hier hohe Gebühren anfallen.

Geld abheben: Im Ausland auf Bankgebühren achten

In Deutschland können Kontoinhaber kostenfrei Geld abheben, solange sie dies bei Ihrer Bank oder einer zur Cash-Group gehörenden Filiale machen. Sonst zahlt man eine Gebühr für den Abhebevorgang. Genau das passiert in der Regel auch im Ausland.

Aus diesem Grund sollten sich Reisende vorab informieren, ob und wie hohe Gebühren beim Geldabheben im Ausland auf sie zukommen. Gibt es zum Beispiel Konditionen, die beispielsweise zehn Prozent Gebühr für den Auslandseinsatz verlangen, bedeutet das: Sie zahlen zehn Euro drauf, wenn Sie 100 Euro abheben möchten. Hier lohnt es sich durchaus, verschiedene Banken zu vergleichen und eventuell ein extra Reisekonto bei einer Tagesgeldbank abzuschließen. Vor allem, weil Sie den Automaten vielleicht mehrmals im Urlaub aufsuchen werden, da nicht jeder mit hohen Summen unterwegs sein möchte.

+ Welche Karten vom ausländischen Bankautomaten angenommen werden, ist meist direkt zu sehen. Die Gebühren der eigenen Bank sollte man vorher erfragen. Vorsicht: Automatenbetreiber verlangen oft ebenfalls einen Betrag. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago

Achtung: Automatengebühren drohen

Dazu kommen noch die Gebühren, die der Automat, beziehungsweise der Betreiber des Automaten, selbst verlangt – die ist in der Regel aber klar gekennzeichnet. Auch hier gilt: Wer vergleicht, kann sparen. Wer nicht aufpasst, zahlt schnell eine doppelte Gebühr: die für die Automatennutzung und beispielsweise zehn Prozent Bankgebühren für das Abheben von Bargeld im Ausland.

Tipp: Versuchen Sie Ihre EC-Karte als Zahlungsmittel zu nutzen, zumindest da, wo es möglich ist. So entgehen Sie den Automatengebühren auf jeden Fall.

Passen Sie an Geldautomaten außerdem immer gut auf, dass Sie nicht beobachtet oder abgelenkt werden. Suchen Sie sich einen anderen Automaten, wenn Ihnen beispielsweise irgendwas an den Tasten komisch vorkommt.

Die Sache mit dem Geld: Worauf man im Ausland achten kann

Damit man sich in seinem wohlverdienten Urlaub nicht über die vermeintliche Abzocke am Geldautomaten ärgern muss, gibt es ein paar Dinge, auf die Reisende achten können:

0 % Commission : Dies zeigt an, dass der Automatenbetreiber keine Extra-Gebühr verlangt. Aber Vorsicht: Dies sagt nichts darüber aus, ob Ihre Bank oder Ihr Kartenanbieter Gebühren verlangt oder nicht. Außerdem gelten die null Prozent nur dann, wenn man sich die Geldbeträge nicht in Euro umrechnen lässt.

: Dies zeigt an, dass der Automatenbetreiber keine Extra-Gebühr verlangt. Aber Vorsicht: Dies sagt nichts darüber aus, ob Ihre Bank oder Ihr Kartenanbieter Gebühren verlangt oder nicht. Außerdem gelten die null Prozent nur dann, wenn man sich die Geldbeträge nicht in Euro umrechnen lässt. Kein Währungsumtausch : Gerade in Ländern, die kein Teil der Euro-Zone sind, gibt es die Möglichkeit, sich am Automaten die Landeswährung in Euro umrechnen zu lassen. Auf der einen Seite praktisch, da er die Landeswährung nicht selbst umrechnen muss. Meist fällt hierfür aber auch eine Gebühr an, die der Automatenbetreiber auf den Wechselkurs schlägt – und die so im Nachhinein kaum nachzuvollziehen sind. Besser ist, das Geld immer in Landeswährung abzuheben – und im Zweifel selbst online den Wechselkurs nachzuschlagen.

: Gerade in Ländern, die kein Teil der Euro-Zone sind, gibt es die Möglichkeit, sich am Automaten die Landeswährung in Euro umrechnen zu lassen. Auf der einen Seite praktisch, da er die Landeswährung nicht selbst umrechnen muss. Meist fällt hierfür aber auch eine Gebühr an, die der Automatenbetreiber auf den Wechselkurs schlägt – und die so im Nachhinein kaum nachzuvollziehen sind. Besser ist, das Geld immer in Landeswährung abzuheben – und im Zweifel selbst online den Wechselkurs nachzuschlagen. Bargeld mitnehmen : Wenn Sie wissen, dass es im Zielland nur wenige Bankautomaten gibt oder dass, die Akzeptanz von EC- oder Kreditkarten nicht so hoch ist, rät Financescout24 dazu, Bargeld von zu Hause mitzunehmen. Aber: Nicht immer haben Banken die gewünschte Währung auf Lager und müssen sie erst bestellen. Es kann also sein, dass das Wechseln in Deutschland teurer ist, als im Ausland.

: Wenn Sie wissen, dass es im Zielland nur wenige Bankautomaten gibt oder dass, die Akzeptanz von EC- oder Kreditkarten nicht so hoch ist, rät Financescout24 dazu, Bargeld von zu Hause mitzunehmen. Aber: Nicht immer haben Banken die gewünschte Währung auf Lager und müssen sie erst bestellen. Es kann also sein, dass das Wechseln in Deutschland teurer ist, als im Ausland. Kreditkarte: Für Reisen sind Kreditkarten eine gute Alternative zur EC-Karte – vor allem, wenn das Ziel außerhalb der Euro-Zone liegt. Zum einen gibt es Karten mit Prepaid-Option, wo der Reisende vor Start des Trips ein Guthaben aufladen kann. Oder man wählt eine Direktbank-Kreditkarte. Laut Financescout24 bieten „die Direktbanken der Norisbank, der Santander oder der DKB kostenlose Bargeldabhebungen im Ausland an.“

Rubriklistenbild: © Michael Bihlmayer/Imago