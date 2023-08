Fünf sommerliche Spartipps: Sparsam reisen oder zuhause günstig Urlaub machen

Spaß am Sparen

Nicht nur der Sommerurlaub selbst, viele Dinge werden immer teurer – das macht sich schon an Eisdielen bemerkbar. An anderer Stelle lässt es sich dafür einfach sparen.

Bei Spartipps denken wahrscheinlich viele Menschen aktuell ans Sparen von Strom- und Heizkosten. Doch auch wenn sich bei beidem mit den richtigen Methoden bares Geld sparen lässt, müssen Sie nicht auf den Winter warten, um kostengünstiger zu haushalten. Auch im Sommer bietet sich in vielerlei Hinsicht die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden – ohne sich dabei einzuschränken.

Den eigenen Durstlöscher immer zur Hand haben und so Geld sparen

Gerade für Menschen, die ständig unterwegs sind, ist das Trinken im Sommer elementar. Hier ein Glas Eiskaffee im Café, da noch eine kalte Cola für zwischendurch – wer sich bei der Shoppingtour oder in der Mittagspause immerzu Erfrischungen leistet, weiß, wie schnell sich das zu einem beträchtlichen Sümmchen summiert.

Auch im Sommer lässt sich an vielen Stellen sparen. So bietet das Grillen im Garten oder auch ein Picknick am See die kostengünstigere Variante zu jedem Restaurantbesuch.

Mit einer wiederverwendbaren Trinkflasche sparen Sie Geld, Kalorien (wenn Sie Wasser trinken) und tun gleichzeitig der Umwelt einen Gefallen. Sie lassen sich schnell am nächsten Wasserhahn wieder auffüllen, sodass Sie den ganzen Tag über mit Flüssigkeit versorgt sind. Im Sommer halten besonders Thermoflaschen Ihre Getränke gleich mehrere Stunden kalt – sogar in der Sonne.

Beim Sommerurlaub sparen

Die meisten Familien sind bei ihrer Urlaubsplanung an die Schulferien gebunden und müssen dementsprechend auch höhere Preise einkalkulieren. Trotzdem gibt es einige Ansätze, um nicht am Sommerurlaub zu verarmen. Beispielsweise gibt es einige Doppelgänger zu beliebten Reisezielen, die deutlich günstiger sind. Und auch Deutschland und seine Nachbarländer bieten einige erholsame Orte, an denen es Ihnen im Urlaub an nichts fehlt.

Wer schon etwas früher mit der Urlaubsplanung beginnt, findet oftmals noch Schnäppchen, die mit dem Voranschreiten der Zeit zunehmend teurer werden. Diverse Vergleichsportale, wie Booking.com oder Check24 bieten Ihnen online zusätzlich die Möglichkeit Reiseanbieter, Flüge und Unterkünfte miteinander zu vergleichen und filtern Ihnen aus der Vielzahl an Angeboten die günstigste Reise hinaus.

Günstige Aktivitäten für den Urlaub zu Hause

Urlaub lässt sich, ganz im Sinne von Balkonien, auch wunderbar daheim verbringen. Damit sparen Sie nicht nur Organisations- und Packstress, sondern auch bares Geld. Gerade wenn Sie sich nur einen Kurzurlaub von ein paar Tagen gönnen möchten, um sich eine kleine Auszeit von der Arbeit zu nehmen, sollten Sie in Erwägung ziehen, einfach mal nicht wegzufahren.

Denn besonders im Sommer, wenn es selbst in Deutschland teils zu exotischen Temperaturen kommt, gibt es meist auch in der eigenen Umgebung genug zu erkunden. Ob das lokale Freibad, der nahegelegene Fluss oder See – auf eine willkommene Abkühlung muss auch in der Heimat nicht verzichtet werden.

Über die zwei kurzen Tage jedes Wochenendes hinweg haben Sie dann außerdem endlich Zeit für Projekte, die im Alltag gerne liegen gelassen werden. Neue Rezepte ausprobieren, sich wirklich Zeit nehmen können für ein gutes Buch und Tagesausflüge mit Freunden und Familie kommen nun einmal nicht zu kurz.

Im Sommer sparen – kalte Heizung, kalte Dusche, kalte Küche

Im Sommer greifen wir im Alltag gerne zur erfrischenden Alternative. Während zum einen die Heizung ausgeschaltet bleibt, ist eine lauwarme Dusche nach einem langen und schweißtreibenden Tag in der Sonne doch auch um einiges willkommener, als ein wärmendes Bad.

Außerdem bevorzugen die meisten Menschen im Sommer eine leichte und vor allem kalte Küche. Von leichten Salaten, über kalte Suppen hin zu einfachen Brotzeitplatten – Herd und Ofen bleiben meistens aus. Auch Kaffee und Tee können morgens einmalig aufgekocht und anschließend den Tag über gekühlt mit Eiswürfeln genossen werden.

Die Sonne zum Sparen nutzen

Wer zusätzlich preiswert und gleichzeitig umweltfreundlich leben möchte, sollte über das Anschaffen von Solarprodukten nachdenken. Denn wann wird mehr Sonnenenergie gewonnen als im Sommer? Ob Solarzellen auf dem Haus- und Garagendach oder kleinere durch Sonnenenergie betriebene Produkte, wie Leselampen, Lichterketten, Powerbank oder Radio: nach einmaliger Anschaffung sparen in Sie bei der weiteren Benutzung ordentlich Geld.

