Was leisten die Betriebsprüfer für den Steuerzahler?

Betriebsprüfungen in Bayern

Wenn Betriebsprüfer nachrechnen, kann es manchmal zu Nachzahlungen kommen. Wie häufig müssen Betriebe mit einer Prüfung rechnen?

Unternehmer können ihre Ausgaben verbuchen, ohne dass Jahr für Jahr in der Steuererklärung geprüft wird, ob die Ausgaben auch rechtlich zulässig sind. Unregelmäßig wird dieses dann durch Betriebsprüfer der Finanzämter überprüft. Eine Antwort des bayerischen Finanzministeriums auf eine Anfrage des bayerischen Landtagsabgeordneten Tim Pargent vom Dezember beleuchtet deren Wirken.

+ Wenn Betriebsprüfer nachrechnen, kann es zu Nachzahlungen kommen. (Symbolbild) © Nomad Soul/Panthermedia/Imago

Wie viele Finanzbeamte sind mit den Prüfungen beschäftigt?

Stand 1.1.2022 sind in Bayern 1.922,4 sogenannte Vollzeitäquivalente mit der Prüfung der bayerischen Unternehmen betraut. In Vollzeitäquivalenten spiegelt sich die Anzahl der theoretisch in Vollzeit arbeitenden Finanzbeamten wider. Da eine große Anzahl auch teilzeitbeschäftigt ist, macht eine Umrechnung in die Vollzeitäquivalente Sinn. Dieser Bestand ist für die Prüfung der vorhandenen Unternehmen in Bayern zuständig.

Wie viele Betriebe gibt es in Bayern?

In Bayern gab es Stand 1.1.2019 genau 1.537.244 erfasste Betriebe. Diese Betriebe werden nach dem Unternehmensgegenstand und dann im Wesentlichen nach Umsatzgröße und erzieltem Gewinn in die Größenklassen: Großbetrieb, Mittelbetrieb, Kleinbetrieb und Kleinstbetrieb unterteilt. Die genaue Vorgabe der Zuordnung ist in der Betriebsprüfungsordnung geregelt.

Als Kleinstbetrieb gilt, wer weniger als 210.000 Euro Umsatzerlöse erwirtschaftet und weniger als 44.000 Euro Gewinn erzielt hat. Rutscht man nur über eine dieser beiden Grenzen, wird man schon als Kleinbetrieb eingestuft. Die Zuordnung zu einer Betriebsgröße spielt eine wesentliche Rolle dabei, wie häufig ein Betrieb mit einer Betriebsprüfung rechnen muss. Die Betriebe in Bayern sind danach Stand 1.1.2019 folgenden Größenklassen zugeordnet:

Großbetriebe 36.854 Mittelbetriebe 151.147 Kleinbetriebe 198.540 Kleinstbetriebe 1.150.733

Wie häufig müssen Betriebe mit einer Prüfung rechnen?

Der Prüfungsturnus für Großbetriebe betrug in Bayern im Jahr 2019 5,48 Jahre, im Jahr 2020 5,87 Jahre und im Jahr 2021 6,09 Jahre. Für Mittelbetriebe lag er im Jahr 2019 bei 23,34 Jahren, im Jahr 2020 bei 25,11 Jahren und im Jahr 2021 bei 27,41 Jahren – und für Kleinbetriebe im Jahr 2019 bei 43,68 Jahren, im Jahr 2020 bei 45,81 Jahren und im Jahr 2021 bei 46,34 Jahren. Für Kleinstbetriebe betrug der Prüfungsturnus in Bayern im Jahr 2019 163,29 Jahre, im Jahr 2020 177,75 Jahre und im Jahr 2021 180,08 Jahre. Innerhalb dieser Zeiträume muss ein Betrieb durchschnittlich mit einer Prüfung durch das Finanzamt rechnen.

Wie hoch sind die Mehrergebnisse bei den geprüften Betrieben in Euro?

Durch die Prüfungen werden Sachverhalte festgestellt, die steuerlich durch die Betriebe unzutreffend behandelt wurden. Für das Jahr 2021 wurden durchschnittlich nach Betriebsgröße in den geprüften Betrieben folgende Mehrergebnisse ermittelt: In Großbetrieben 345.432 Euro, in Mittelbetrieben 32.375 Euro, in Kleinbetrieben 23.558 Euro und in Kleinstbetrieben 69.401 Euro. Mehrergebnisse sind die Steuern, die aufgrund der Änderungen der Betriebsprüfer zusätzlich anfallen.

Die Ursache für ein Mehrergebnis kann dabei in unterschiedlichen Rechtsauffassungen liegen und ist nicht immer auf Steuerhinterziehung zurückzuführen. Sollte eine Steuerhinterziehung vermutet werden, wird der Fall an die Bußgeld- und Strafsachenstelle (BuStra) zur weiteren Ermittlung abgegeben. Es dürfte sich anhand auch jüngerer Fälle herumgesprochen haben, dass erhebliche Steuerhinterziehung mittlerweile regelmäßig mit Gefängnis bestraft wird und nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Forderung nach Erhöhung der Anzahl der Betriebsprüfer

Vonseiten der Deutschen Steuergewerkschaft wird zu dem Thema häufig die Forderung nach dem Einsatz von mehr Betriebsprüfern erhoben. Eine nachvollziehbare Forderung, wenn man davon ausgeht, dass ein Betriebsprüfer rechnerisch jährlich ungefähr 1 Million Euro an weiteren Steuern erbringt. Ähnlich sieht es auch das Netzwerk Steuergerechtigkeit, das in einer Stellungnahme neben einer ausreichenden Personalausstattung auch eine Verbesserung bei der Digitalisierung hervorhebt und eine Konzentration auf die Prüfung missbrauchsanfälliger Betriebe anregt.

