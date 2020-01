Ex-Model (38) prellt eigene Großmutter um 270.000 Euro - so fliegt sie auf

"Eine schrecklich nette Familie"

Ein Model betrog seine eigene Großmutter um hunderttausende Euro - um ein Leben in Luxus zu führen. Schließlich flog alles auf - weil ihre Mutter sie bei der Polizei verpfiff.

Teure Urlaube, Designerklamotten und schnelle Autos: Ex-Model Emily Evans-Schreiber lebte jahrelang in Saus und Braus. Das viele Geld hatte sie von ihrer Großmutter mütterlicherseits - allerdings nicht freiwillig. Nun stand sie vor Gericht, weil ihre Mutter sie angezeigt hatte.

38-jähriges Ex-Model betrügt Großmutter um 270.000 Euro

Vor ein paar Jahren blieben bei der heute 38-Jährigen die Modelaufträge aus, als sie noch in London lebte. Ihre Mutter kaufte ihr schließlich ein Haus in Naseby, einem Dorf im Bezirk Daventry in Northamptonshire, England. Kurz darauf wurde sie gebeten, sich um besagte Großmutter zu kümmern - diese war zu diesem Zeitpunkt schon über 90 und litt an Demenz.

Doch genau diese Notsituation soll die Mutter einer kleinen Tochter ausgenutzt - und sich Zugang zu den Finanzen der alten Frau verschafft haben. Innerhalb weniger Monate hatte Evans-Schreiber 42 Transaktionen vom Konto ihrer Großmutter auf das Eigene getätigt - auf dem bis dato angeblich nur noch 47 Euro waren. Insgesamt soll die Alleinerziehende über 270.000 Euro entwendet haben, wie britische Medien berichteten.

Mutter zeigt Tochter an - Gericht fällt hartes Urteil über Ex-Model

Mit dem vielen Geld wäre das Model u m die ganze Welt gejettet, hätte in Luxus-Hotels übernachtet und Beauty-OPs bezahlt, wie die BBC berichtet. Die Mutter der 38-Jährigen hätte schließlich angesichts ihres ausschweifenden Lebensstils Verdacht geschöpft, da sie noch immer arbeitslos war - und kontaktierte schließlich die Bank sowie die Polizei. Letztere durchsuchte Evans-Schreibers Haus und entdeckte jede Menge Luxusartikel, darunter Designerschuhe und -klamotten, -handtaschen sowie -sonnenbrillen.

Das Ex-Model hat seine Schuld bereits eingeräumt, doch erklärte, dass es genug Geld für die Pflege und die Rechnungen ihrer Großmutter übrig gelassen hätte, letztere ist allerdings inzwischen schon verstorben.

Zudem wurde im Zuge der Verhandlung bekannt, dass Evans-Schreiber in der Vergangenheit nicht nur unter Depressionen litt, sondern auch einige Zeit in einer Klinik wegen ihrer Alkoholkrankheit behandelt wurde. Das Gerichtsurteil lautet der BBC zufolge zwei Jahre Haft sowie 150 Stunden Sozialarbeit und ein weiteres Alkohol-Entzugsprogramm von sechs Monaten.

