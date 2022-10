Keine Kuna mehr: Kroatien hat ab Januar auch den Euro

Ab 1. Januar 2023

Statt Kuna wird es in Kroatien zum 1. Januar 2023 eine neue Währung geben – den Euro. Was ist auf den kroatischen Euro- und Cent-Münzen abgebildet?

Am 1. Januar 2023 ist es so weit und Kroatien tritt als 20. EU-Land mit der Einführung des Euro der Währungsunion bei. Damit wird es also erstmals auch kroatische Euro-Münzen mit neuem, individuellem Motiv geben. Noch im Juni 2022 gab der EU-Gipfel für die Einführung des Euros in Kroatien grünes Licht. Ein Überblick, welche Geldstücke es im neuen Jahr dann geben wird und was darauf abgebildet ist.

Geld: In Kroatien wird der Euro eingeführt – das ist auf den Münzen abgebildet

+ Zum Jahreswechsel gibt es in Kroatien eine neue Währung: den Euro. © Zeljko Hladika/Pixsell/Imago

Auf den 1-Cent, 2-Cent- und 5-Cent-Münzen ist das Landeskürzel „HR“ in glagolitischer Schrift, dem ältesten slawischen Alphabet, abgebildet. Auf den 10-Cent-, 20-Cent- und 50-Cent-Münzen ist der in Kroatien geborene Erfinder, Physiker und Elektroingenieur, Niko Tesla, abgebildet. Tesla lebte von 1856 bis 1943 und schuf unter anderem die Grundlage für Wechselstrom. Die 1-Euro-Münze zeigt nach Angaben der Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze (MDM) einen Marder. Das Tier „Marder“ heißt auf Kroatisch „Kuna“, was wiederum der Name der seit dem 30. Mai 1994 ausgegebenen Währung Kroatiens ist. Auf der 2-Euro-Münze ist der geografische Umriss Kroatiens zu sehen.

1-Cent-Münze (HR-Ligatur)

2-Cent-Münze (HR-Ligatur)

5-Cent-Münze (HR-Ligatur)

10-Cent-Münze (Nikola Tesla)

20-Cent-Münze (Niko Tesla)

50-Cent-Münze (Nikola Tesla)

1-Euro-Münze (Marder)

2-Euro-Münze (Umriss Kroatiens)

Nicht nur in Kroatien wird es Münzen mit neuer Optik geben – auch im Vereinigten Königreich (UK) werden nach dem Tod der Queen neue Münzen und Geldscheine in Umlauf gebracht.

Die Zeit vor dem Euro: Wer kennt diese Währungen noch? Vor dem Euro und zwar von 1832 bis 2001 war die Währung Belgiens der Belgische Franken bzw. Belgische Franc. © Johan/Imago Während er in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Franken genannt wurde, war er in Deutschland und Österreich meist als Franc bekannt. 1 Franc ergab 100 Centimes. © Paolo77/Imago Diese Scheinchen und Münzen dürften Ihnen bekannt vorkommen. Haben Sie noch D-Mark und Pfennig zuhause? © Imago Von 1928 bis 1940 und von 1992 bis 2010 war die Estnische Krone die Währung Estlands. In der Zeit dazwischen war Estland von der Sowjetunion annektiert worden – zur gemeinsamen Währung wurde der Sowjetische Rubel. Seit dem Beitritt Estlands am 1. Januar 2011 in die Europäische Währungsunion zahlt man in dem baltischen Staat mit Euro. © Johan/Imago Finnische Mark Die Finnische Bank tauschte noch bis Ende Februar 2012 Finnische Mark und Pfennig in Euro um. Seitdem hat die Währung, die umgangssprachlich in Deutschland auch Finnmark genannt wurde, nur noch Sammlerwert. © Janusz Pienkowski/Imago Französische Franc Der Französische Franc, ehemalige Währung in Frankreich, zirkulierte auch in Monaco parallel zum Monegassischen Franc und war einziges gesetzliches Zahlungsmittel in Andorra. © Marek Uliasz/Imago Monegassischer Franc Der Monegassische Franc des Fürstentums Monaco war paritätisch an den Französischen Franc gebunden und auch in Frankreich gesetzliches Zahlungsmittel, da eine Währungsunion zwischen Monaco und Frankreich besteht. © Ivan Vdovin/Imago Griechische Drachme Die Drachme gilt als älteste Währungseinheit der Welt, denn schon in der Antike zahlte man mit Drachmen. Mit der Einführung des Euro ging in Griechenland eine Ära zu Ende. © CSP_majaan/Imago Irischer Pfund Beim Irischen Pfund galt, ebenso wie beim Britischen Pfund, 100 Pence = 1 Pfund. © Schöning/Imago Italienische Lira Mit Italienischer Lira bezahlte man vor der Einführung des Euro in Italien, San Marino und in der Vatikanstadt. © Imago

Euro: Kroatien bekommt neue Währung – noch bis Ende 2022 gibt es den „Kuna“

Die Währung Kuna wird also am 1. Januar 2023 durch den Euro abgelöst. Bis zu diesem Termin wird in Kroatien weiterhin mit Kuna bezahlt. Für einen Euro erhält man in Kroatien aktuell 7,54 Kuna. Neben Kroatien plant übrigens auch Bulgarien die Einführung des Euros.

Rubriklistenbild: © Zeljko Hladika/Pixsell/Imago