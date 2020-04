Einkaufen im Supermarkt: Bis zu diesem Betrag können Sie künftig kontaktlos bezahlen

Coronavirus/COVID-19

+ © picture alliance/Daniel Karmann/dpa Viele Verbraucher zahlen in Corona-Zeiten gerne kontaktlos. © picture alliance/Daniel Karmann/dpa

Viele Verbraucher bezahlen an der Supermarkt-Kasse nicht mehr mit Bargeld, sondern am liebsten kontaktlos - gerade in der Coronakrise. Was sich für sie ändert.

Viele Verbraucher bezahlen im Supermarkt gern kontaktlos. Das hängt vor allem auch mit der Coronakrise zusammen. Auch mit dem Smarthone funktioniert es - und zwar bis zu diesem Betrag.

Kontaktlos Bezahlen in Corona-Pandemie beliebt

In der Corona-Pandemie* ist für viele Verbraucher in Deutschland das Bezahlen mit Karte die erste Wahl. Vor allem das kontaktlose Bezahlen hat in der jüngsten Zeit zugenommen:

Ende 2019 wurden etwa 35 Prozent aller Girocard-Transaktionen kontaktlos abgewickelt, erklärt der Bundesverband deutscher Banken. Dieser Anteil hat sich aktuell auf geschätzt rund 50 Prozent erhöht.

Karte oder Mobiltelefon an Akzeptanzterminal heranführen

Der Vorteil: Kunden müssen lediglich ihre Karte oder ihr Mobiltelefon nah an das Akzeptanzterminal des Händlers heranführen, um eine Zahlung auszulösen. Bis 25 Euro können Bezahlbeträge ohne Eingabe der PIN kontaktlos beglichen werden.

Nach den Plänen der Deutschen Kreditwirtschaft soll diese Grenze für Girokarten jetzt auf 50 Euro erhöht werden. Zudem müssen Karteninhaber aber spätestens nach fünf Transaktionen oder nach einer Gesamtsumme von 150 Euro wieder die PIN eingeben.

Kunden, die auf die PIN-Eingabe ganz verzichten möchten, können die digitale Girocard oder auch ihre Kreditkarte im Smartphone nutzen.

Lesen Sie hier: Steuererklärung 2020 - Diese Sonderausgaben sollten Sie jetzt geltend machen

Verzichten Sie an der Kasse auf Bargeld und auf die EC-Karte

Beim Bezahlen mit dem eigenen Smartphone gibt der Kunde jede Bezahlung ab dem ersten Cent mit der gewohnten Entsperrfunktion seines Smartphones, zum Beispiel Fingerabdruck, an der Kasse frei.

Kontaktloses Bezahlen mit Smartphone - welche Apps Sie brauchen

Vorher checken: Zunächst einmal ist es wichtig, dass Ihr Smartphone Near Field Communication (NFC) unterstützt. Nur in diesem Fall ist ein kontaktloses Bezahlen möglich. Haben Sie die Funktion auch aktiviert, fehlt nur noch die passende App. Das kann beispielsweise Google Pay oder Apple Pay sein. Wer sich eine der Apps runterlädt, muss nur einige Daten angeben und eine Zahlungsmethode wie beispielsweise PayPal wählen.

Mehrere große Supermärkte wie Edeka, Rewe, Aldi Nord und Süd sowie Kaufland unterstützen Mobile Payment, berichtet das Technik-Portal Chip. Dennoch bieten einige Shops diese Möglichkeit noch nicht an.

Fazit: Gerade während der Corona-Pandemie* wird kontaktloses Bezahlen in vielen Supermärkten zumindest leichter.

Auch interessant: Negative Corona-Auswirkungen auf Elterngeld? Das soll sich ändern

ahu