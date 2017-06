So einfach kündigen Sie Ihren Fitnessvertrag vorzeitig

Triftiger Grund nötig

+ © pixabay Schnödes Training an den ewig gleichen Geräten kann auf die Dauer langweilen. Doch wer seinen Vertrag kündigen möchte, braucht dafür einen triftigen Grund. © pixabay

Der Jahres-Fitnessvertrag dümpelt vor sich hin - doch Sie können sich einfach nicht mehr dazu aufraffen? Mit diesen Tipps kündigen Sie ihn vorzeitig.

Neues Jahr, neuer Vorsatz: Endlich sollen den überflüssigen Winterpfunden der Kampf angesagt werden. Der Entschluss ist gefasst: Und viele Deutsche beginnen neben einer Diät, endlich wieder mehr zu sporteln – und/oder melden sich dafür bei einem Fitnessstudio an.

Weil sie hochmotiviert sind, schließen sie gleich einen Ganzjahresvertrag ab – schließlich ist der um einiges günstiger. Doch bald sinkt die Motivation auch so schnell wieder, wie sie gekommen war. Nach wenigen Wochen sind die Gelüste nach Krapfen & Co. so stark, dass alle Diät-Vorsätze über Bord geworfen werden – und der Abnehmwillige ward im Fitnessstudio fortan nie mehr gesehen.

Fitnessstudio-Mitgliedschaft: So können Sie vorzeitig kündigen

Doch wer keine Lust mehr aufs Fitnessstudio hat, muss oftmals trotzdem monatlich brav weiterzahlen – bis zum Vertragsende. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die ungeliebte Fitnessmitgliedschaft schon früher loszuwerden?

Es kommt darauf an, meint Julia Schmitz von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Eine vorzeitige Kündigung ist nur möglich, wenn Sie einen triftigen Grund nennen können. Wer dies kann, hat das Recht, sofort aus seinem Vertrag aussteigen zu dürfen – und das kostenlos.

Gründe für eine außerordentliche Sonderkündigung sind:

Änderung der Beitragspreise und -Konditionen

Wem erst nach Vertragsabschluss auffällt, dass ihm der Beitragspreis zu hoch ist, der muss dennoch in den sauren Apfel beißen und die Mitgliedschaft bis zum Ende bezahlen.

Falls allerdings die Beitragspreise im Laufe der Mitgliedschaft höher geschraubt oder andere Vertragsbedingungen einfach nach Gutdünken geändert werden, dann dürfen Sie Einspruch erheben.

"Schließlich steht den Kunden ein Sonderkündigungsrecht zu, wenn das Fitnessstudio bestimmte Gegebenheiten nach Vertragsschluss ändert", erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke von der Kölner Kanzlei "Wilde Beuger Solmecke".

Darunter fallen zum Beispiel, dass weniger Kurse als beschrieben angeboten werden oder sich die Öffnungszeiten nachteilig verändern.

Selbst wenn im Vertrag im Kleingedruckten "Änderungen vorbehalten" steht, darf Sie das Studio nicht im Vertrag festhalten. Der Grund: Diese Klausel ist nicht transparent genug und benachteiligt den Kunden. Damit gilt sie als unwirksam.

Auch wer in eine andere Stadt umzieht, darf seine Fitnessmitgliedschaft vorzeitig beenden. Dies gilt insbesondere, wenn Sie für Ihr Studium oder Ihren Job wegziehen müssen.

Doch Vorsicht: Das geht nur, wenn Sie mindestens 30 Kilometer vom Studio entfernt sind. Ansonsten könnte der Studiobetreiber argumentieren, dass Sie noch nahe genug wohnen, um das Fitnessstudio erreichen zu können. Andernfalls müssen Sie wohl bei einer Kündigung wegen Umzugs auf die Kulanz des Betreibers hoffen.