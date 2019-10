Ein Porsche für sechs Teller: Toppt dieses eBay-Angebot alles?

Dreistes Tausch-Angebot

+ © picture alliance / Oliver Dietze / dpa Villeroy & Boch ist zwar eine hochwertige Porzellan-Manufaktur, doch können sechs Teller hunderttausende Euro wert sein? © picture alliance / Oliver Dietze / dpa

Bei eBay wurde schon so manch kurioser Gegenstand für viel Geld versteigert. Doch was ein Porzellan-Besitzer für einen Teller haben will, wird so manchem den Schweiß auf die Stirn treiben.

"Porzellan-yesterday" nennt sich der Verkäufer, der sechs Speiseteller der Marke Villeroy & Boch auf dem Online-Marktplatz eBay verkaufen wollte. Soweit nicht ungewöhnlich. Doch der Preis für die Teller lässt zweimal hinschauen: Als Startpreis hat der Verkäufer eine Summe von stattlichen 249.999 Euro eingetragen!

Für Porzellan-Verrückte: Porsche Turbo S gegen Villeroy & Boch Teller

Nicht verwunderlich, dass sich niemand gefunden hat, der die Teller ersteigern möchte. Das Angebot wurde bereits vom Verkäufer beendet. Dabei hätte sich "Porzellan-yesterday" auch vorstellen können, die Teller zu tauschen – gegen einen Porsche!

In der Anzeige heißt es: "Zum Preis sei gesagt, wir würden auch tauschen, Sie erhalten 6 Speiseteller und wir würden tauschen gegen einen PORSCHE Turbo S Baujahr ab 06/2018, Max. 14.000 km, Farbe und Ausstattung egal." Sechs Speiseteller gegen einen Porsche Turbo S: Wäre dieser Deal zustande gekommen, wäre er wohl einer der kuriosesten überhaupt in der Geschichte von eBay.

Raritäten vom Experten schätzen lassen

Diese eBay-Versteigerung wirft die Frage auf: Woher weiß ich, wieviel mein "Krempel" wert ist? Wer den Wert seiner Raritäten schätzen lassen möchte, die gewinnbringend verkauft werden sollen, sollte sich an einen Experten wie einen Kunsthistoriker oder an ein Auktionshaus wenden. So minimiert man das Risiko, einen hochwertigen Schatz für wenige Euro im Internet zu versteigern – oder für sechs Teller fast eine Viertelmillion zu verlangen.

