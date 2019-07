dm wirbt mit Mega-Rabattaktion - doch die geht voll nach hinten los

"Ausverkauf"

Die aktuelle Rabatt-Aktion von dm ging anfangs nach hinten los. Kunden sollten plötzlich mehr bezahlen.

Riesen-Rabattaktion bei dm: Im Online-Shop sollen aktuell im Ausverkauf Schnäppchen von bis zu 50 Prozent auf Kunden warten. Doch die reagieren anders als erwartet.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Bei dm gibt es im Online-Shop mal wieder einen großen Ausverkauf. Unter dieser Rubrik gibt es aktuell Make-Up, Pflege- und Babyprodukte um bis zu 50 Prozent günstiger. Während dies bei Kunden eigentlich einen Freudensprung auslösen sollte, reagierten die eher belustigt über die Rabattaktion der beliebten Drogeriekette.

Aus günstig wird teuer: "Ausverkauf" bei dm - doch Rabattaktion geht nach hinten los

Schließlich schlich sie auf der Homepage wohl ein Fehlerteufel ein - und aus günstig wurde plötzlich teuer. So postete eine Userin auf Facebook einen Screenshot der Rabattaktion. Darauf zu sehen: eine Duftkerze, die 4,95 Euro statt 3,95 Euro kostet, Raumduft-Stäbchen für 9,95 Euro statt 4,95 Euro und Katzenfutter für 4,95 Euro statt 3,95 Euro. Anstatt Super-Schnäppchen sollten Kunden also fast das Doppelte mehr bezahlen?

Kein Wunder, dass sich diese jetzt in den sozialen Netzwerken darüber lustig machen. So kommentiert auch eine andere Kundin amüsiert: "Was ist denn da passiert? Verlockende Angebote." Eine weitere meint bloß trocken: "Also, als Ausverkauf kann man es ja nicht bezeichnen, liebes dm-Team."

Die Drogeriekette reagierte umgehend und bat unter einem Post um Entschuldigung. Und siehe da: Die Preise sind im Online-Shop ebenfalls schon korrigiert worden.

jp