Briefmarke vergessen zu kaufen? Mit diesem Handytrick passiert das nie wieder

Deutsche Post-Service

+ © dpa / Monika Skolimowska Wer Briefmarken vergessen hat, zu kaufen, der kann sie auch online erwerben. © dpa / Monika Skolimowska

Sie wollen Ihre Post abschicken - doch haben wieder keine Briefmarke dabei? Ärgern Sie sich nicht mehr länger - und nutzen Sie diesen besonderen Service der Deutschen Post.

Wer kennt es nicht? Sie wollen schnell einen wichtigen Brief abschicken und laufen zum nächsten Briefkasten. Da fällt Ihnen auf, dass Sie gar keine Briefmarke (dabei) haben - aber zur nächsten Poststelle ist es noch ein ganzes Stück weit und Sie haben keine Zeit mehr? Das ist ärgerlich - und auch unnötig.

Briefmarke vergessen? So frankieren Sie Ihre Post viel einfacher

Was viele nicht wissen: Sie können Briefmarken auch übers Smartphone kaufen. Dabei handelt es sich um einen sehr praktischen Dienst der Deutschen Post. Um diesen zu nutzen, laden Sie sich am besten die passende App herunter. Und so geht's: Per SMS können Sie einen Code kaufen, mit dem Sie Ihre Briefe oder Postkarten anschließend frankieren können. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine Textnachricht mit der Zeile "Brief" beziehungsweise "Postkarte" an die Nummer 22122 zu senden.

Daraufhin erhalten Sie eine Antwort-SMS mit einem zwölfstelligen Code. Diese bekommen Sie üblicherweise innerhalb von 60 Sekunden zugeschickt. Doch wie können Sie damit jetzt ihre Post frankieren? Dazu müssen Sie den Code ganz einfach in das eigentlich für die Briefmarke vorgesehene Feld auf dem Brief oder der Karte eintragen. Das Praktische daran: Abgerechnet wird über Ihre Mobilfunkrechnung.

Online Briefmarke erwerben - auf Kosten achten

Es gibt allerdings auch ein großes Aber: Zwar ist der Dienst einfach und schnell - aber er kostet auch dementsprechend. So verlangt die Deutsche Post für einen Standardbrief 1,10 Euro (normal sind 80 Cent) - und für eine Postkarte 85 Cent (üblich sind 60 Cent). Was abschließend noch zu beachten gilt: Auf ihrer Homepage verweist sie zudem darauf, dass, je nach Handyvertrag, möglicherweise zusätzliche Kosten für die Bestell-SMS anfallen könnten.

