Diese Euromünzen sind viel wert: Schauen Sie schnell nach

Seltene Euromünzen sind unter Sammlern heiß begehrt. Doch es müssen nicht immer alte Währungen sein. Auch heutige Stücke sind sehr viel wert.

Manche Euromünzen sind wertvoller als andere – und das, obwohl sie nicht denselben oder vielleicht sogar einen augenscheinlich geringeren Wert besitzen. Davon sind manche so selten oder haben solch besondere Merkmale, dass Sammler bis zu tausende von Euro dafür hinblättern würden. Doch wie erkenne ich, ob ich eines dieser kostbaren Geldstücke besitze?

So bekommen Sie mehr für Ihre Euros

Tipp 1: Wer eine Euro-Münze aus Monaco besitz, hat laut n-tv den Jackpot geknackt. Denn diese Münzen, die seit 2007 im Umlauf sind, sind rar gesät: Es gibt davon nur etwa 20.000.

Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie auf der Rückseite ein Bildnis von Gracia Patricia von Monaco zeigen, die auch als Grace Kelly bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine Sonderprägung zum 25. Todestag der einstigen Fürstin.

Sammler sollen angeblich bis zu 2000 Euro für eine dieser besonderen Münzen zahlen.

Tipp 2: Mit der EU-Osterweiterung kamen neue Münzen heraus. Doch nicht jede Münzprägestelle kam dem so schnell nach – und dadurch entstanden Münzen mit Fehlprägungen, die noch heute im Umlauf sind.

Wer in seinem Geldbeutel also zufällig eine Münze mit einer zu kleinen Europakarte finden sollte, hält hier bereits einen stattlichen Wert von bis zu 600 Euro in seiner Hand.

Tipp 3: Bei Geldscheinen auf Seriennummern achten. Wenn eine Note eine besondere Zahlenkombination hat, dann können Sie sich glücklich schätzen – und von Sammlern tausende Euros verlangen.

