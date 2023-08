7.300 Euro Bruttogehalt: Als Bürgermeister lässt sich ordentlich Geld verdienen

Lohnt sich das offizielle Amt?

Mit gerade einmal 25 Jahren wurde Henning Evers zum Bürgermeister von Hankensbüttel in Niedersachsen gewählt. Was er über seinen Job berichtet.

Als jüngster Amtsträger seiner Art stieg vor einigen Jahren der damals 19-Jährige CSU-Politiker Kristan von Waldenfels zum Bürgermeister der bayerischen Stadt Lichtenberg auf. Etwas älter, aber dennoch vergleichsweise jung für seinen Job, ist der Ortsvorsteher von Hankensbüttel in Niedersachsen: Henning Evers (27) gewann mit nur 25 Jahren die Wahl zum Bürgermeister in seiner Gemeinde.

Ob er wirklich für das bedeutende Amt kandidieren sollte, überlegte sich der damalige Lehramtsstudent gut. Denn immerhin haben auch Bürgermeister in eher kleineren Orten alle Hände voll zu tun. Bis zu 70 Stunden pro Woche arbeitet Henning Evers laut eigener Aussage in seinem Beruf. Glücklicherweise wird er für seine Mühen auch stattlich bezahlt, denn mit um die 7.300 Euro brutto erhält der Niedersachse weit mehr als das deutschlandweite Durchschnittsgehalt. Dieses lag nämlich laut einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes im April 2022 bei nur 4.105 Euro brutto.

Kann das Bürgermeisteramt in Deutschland dementsprechend als finanzieller Glücksgriff bezeichnet werden? Oder lohnt sich eine Kandidatur mit Blick auf die große Verantwortung und den zeitraubenden Arbeitsalltag eher nicht? Im Februar 2023 stand Henning Evers in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) zu diesen Themen Rede und Antwort.

Wie schaffte es Henning Evers so jung Bürgermeister zu werden?

Dass die renommierte SZ den Bürgermeister einer relativ überschaubaren Gemeinde in Niedersachsen zum Interview lädt, kommt nicht alle Tage vor. Zweifelsohne war vor allen Dingen das überraschend junge Alter des Amtsinhabers Grund für das Gespräch mit der Zeitung. Doch wieso entschloss sich Henning Evers mit gerade mal Mitte zwanzig überhaupt dazu, als Bürgermeister zu kandidieren? Politik habe schon früh eine wichtige Rolle in seinem Leben eingenommen, berichtet er im Interview. Bereits 2013 trat Evers in die SPD ein und versuchte sich infolge als Nachwuchspolitiker auf kommunaler Ebene.

Offizielle Ämter scheute der Sozialdemokrat nie: Als Schülersprecher und später als AStA-Vorsitzender vertrat er die Interessen seiner Altersgenossen am Gymnasium sowie an der Uni. Als sein Vorgänger 2020 bekannt gab, kein weiteres Mal bei der Bürgermeisterwahl in Hankensbüttel antreten zu wollen, zog Evers erstmals selbst eine Kandidatur in Betracht. „Ein paar Leute aus meiner Heimat haben mich auch angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, Bürgermeister zu werden“, erzählt der heute 27-Jährige. Sein junges Alter stand bereits häufiger in der Kritik, doch Evers nimmt die negativen Kommentare gelassen: „Zu Beginn war diese Diskriminierung aufgrund meines Alters belastend für mich. Aber inzwischen habe ich vielen bewiesen, dass man das Amt auch als junger Mensch ausüben kann.“

Das Amt des Bürgermeisters hat laut Henning Evers Vor- und Nachteile

Als Bürgermeister von Hankensbüttel hat Henning Evers stets einen vollen Terminkalender. Mit seinen 80 Verwaltungsmitarbeitern und den Vertretern der gut 9.000 Anwohner starken Gemeinde bespricht der Ortsvorsteher tagtäglich die verschiedensten Themen: den „Neubau eines Feuerwehrgerätehauses“ oder „Probleme mit der Busverbindung“ zur örtlichen Grundschule beispielsweise. Mitunter bis zu 70 Stunden pro Woche arbeitet Henning Evers laut eigener Aussage, viele seiner Termine finden außerdem am Wochenende statt. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Familie und Hobbys?

„Ich habe fast kein Privatleben mehr, wenn ich im Ort unterwegs bin“, verrät der ehemalige Lehramtsstudent der Uni Flensburg. Auch abends in der Kneipe oder beim Wocheneinkauf im Supermarkt könne er sein Bürgermeisteramt nämlich nicht einfach ablegen. Während solcher Gespräche sei es wichtig, keine sensiblen Informationen preiszugeben und vor allen Dingen nichts mit dem Privatleben zu „vermischen“, erzählt Evers weiter. Dass er in Hankensbüttel nirgendwo mehr inkognito auftreten kann, findet der Kommunalpolitiker jedoch „nicht problematisch, weil ich es auch sehr genieße, wenn mir Menschen ihre Anliegen anvertrauen und ich ihnen helfen kann.“

Hat man als Bürgermeister finanziell ausgesorgt?

Im Gespräch mit der SZ macht Henning Evers mehrfach deutlich, dass das Amt des Bürgermeisters für ihn eher Leidenschaft als Arbeit sei. Sein Gehalt kann sich dennoch sehen lassen: 6.850 Euro brutto verdient Evers fest, „mit Amtszulagen und Aufwandsentschädigung“ kommt er monatlich auf um die 7.300 Euro brutto, was in etwa 4.900 Euro netto entspricht. Lohnt sich das Dasein als Ortsvorsteher also unter anderem auch finanziell?

In Deutschland werden Bürgermeister abhängig von der Größe ihrer jeweiligen Gemeinden bezahlt, grundsätzlich handelt es sich jedoch zweifelsfrei um einen Job mit ziemlich gutem Gehalt. Wer ein solches Amt bekleiden will, müsse laut Henning Evers vor allen Dingen „Entscheidungsstärke“ beweisen können: „Man muss beharrlich sein und Durchhaltevermögen haben. Man darf sich nicht von den Ideen abbringen lassen, die man persönlich für wichtig hält.“ Doch auch Mitgefühl sei bei einem Bürgermeister von großer Bedeutung. „Wenn Bürgerinnen und Bürger mit Tränen in den Augen von ihren Problemen erzählen und wirklich verzweifelt sind, muss man auf sie eingehen und Mut machen können“, erklärt Evers die Herausforderungen seines Jobs, „als Bürgermeister braucht man eine dicke Haut, aber man darf niemals gegenüber den Problemen der Menschen abstumpfen.“

