Kassiererin packt aus: Das denkt sie wirklich, wenn Ihre EC-Karte nicht funktioniert

Hoppla, die EC-Karte funktioniert an der Kasse nicht? Für viele Kunden ist dieser Moment sehr peinlich. Eine Ex-Kassiererin enthüllt jetzt, wie sie ihn erlebt.

Es ist fast jedem schon mal passiert - und lässt einem oft die Schamesröte ins Gesicht steigen. Schließlich wird die Schlange hinter einem immer länger, während man verzweifelt immer wieder die PIN eingibt oder die Kassiererin die Karte durchs EC-Gerät zieht.

Ex-Kassiererin enthüllt: Machen Sie sich nicht verrückt, wenn die EC-Karte nicht funktioniert

Doch was tun, wenn Sie Ihre Einkäufe schon eingepackt haben und Ihre EC-Karte einfach nicht funktionieren will? Viele fragen sich dann auch, was wohl die anderen, insbesondere die Kassiererin, in dieser unangenehmen Situation über einen denken. Glauben sie etwa, dass man pleite ist? Eine ehemalige Kassiererin, die 13 Jahre diesen Job ausgeübt hat, verrät jetzt gegenüber Focus Online, wie sie in solch einem Moment reagiert.

Da sie diesen Fall schon oft erlebt habe, berichtet sie weiter, sei es ihr wichtig, dem Kunden nicht noch weiter Unbehagen zu bereiten. Heißt konkret: Sie schlägt ihm stattdessen zwei Möglichkeiten vor.

So reagiert sie, wenn ein Kunden nicht bezahlen kann

Entweder der Kunde lässt die Artikel da, die er nicht braucht oder sie reserviert sie auf seinen Namen und er kommt wieder, nachdem er auf der Bank war. Hat der Kunde Bargeld abgehoben, übergibt sie ihm den Einkauf und er zahlt.

Schließlich wisse die ehemalige Kassiererin, wie beschämend es sei, wenn die EC-Karte nicht funktioniert, oft hätten die Kunden auch Angst, dass mit ihrem Konto etwas nicht stimme oder ihre Karte kaputt sei.

