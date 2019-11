Cyber Monday 2019: Lohnen sich die Angebote von Amazon & Co.? 

Ist günstig wirklich gut?

Der Cyber Monday 2019 ist da! Nach dem "Black Friday" folgt der "Cyber Monday". Doch lohnen sich die zahlreichen Angebote und Schnäppchen überhaupt?

Der "Cyber ​​Monday" fällt immer auf den Montag nach Thanksgiving, dem in den Vereinigten Staaten und Kanada gefeierten Erntedankfest. Thanksgiving findet wiederum jeden vierten Donnerstag im November statt. Dieses Jahr ist der "Cyber Monday" also am 2. Dezember 2019. Die Angebote zum "Cyber Monday" starten oftmals in der Nacht von Sonntag auf Montag, genau um 00:01 Uhr. Wobei die meisten Online-Shops mittlerweile eine ganze "Cyber Monday"-Woche veranstalten, die schon am Montag davor beginnt. In diesem Jahr fällt dieser auf den 25. November 2019.

Was ist der "Cyber ​​Monday" genau?

Zum "Cyber ​​Monday" werden online zahlreiche Produkte aus den Bereichen Elektronik, Einrichtung, Spielzeug, Mode, Schmuck, Beauty und vielem mehr angeboten. Seit 2010 werden an diesem Tag auch in Europa reduzierte Produkte von vorwiegend amerikanischen Unternehmen angeboten. Amazon ist wohl das bekannteste Unternehmen, das den "Cyber Monday" in Deutschland prominenter gemacht hat.

Mit Amazon Prime profitieren Sie noch stärker von den Angeboten

Während der Cyber Week werden Ihnen auf Amazon nicht nur spezielle Angebote unterbreitet, es gibt auch so genannte Blitzangebote. Hierbei handelt es sich um stark reduzierte Produkte, die nur für kurze Zeit heruntergesetzt sind. Wer hier dann über eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft verfügt, der bekommt die Blitzangebote sogar schon 30 Minuten vor allen anderen Usern angezeigt.

"Cyber ​​Monday": Am 25. November startet bereits die "Cyber Week" auf Amazon

Am 19. November 2018 startet auf Amazon.de die Cyber-Monday-Woche mit zehntausenden Angeboten aus nahezu allen Kategorien – von Tablet-PCs über Haushaltsgeräte bis hin zu Spielzeug und Adventskalendern. Bis einschließlich 2. Dezember 2019 können sich Kunden auf Deals mit bis zu 50 Prozent Rabatt freuen und so schon jetzt zu besonders günstigen Preisen Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten ergattern – oder sich selbst vorab beschenken. Unter Amazon.de/angebote finden sie täglich wechselnde Top-Produkte als "Angebote des Tages" ab Mitternacht für jeweils 24 Stunden, solange der Vorrat reicht. Darüber hinaus gehen zwischen 6:00 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minuten-Takt Blitzangebote online und sind für maximal sechs Stunden verfügbar. Für Prime-Mitglieder stehen diese Angebote, die blitzschnell ausverkauft sein können, exklusiv schon 30 Minuten vorab zur Verfügung.

Zahlreiche Top-Deals aus den Kategorien Technik, Beauty, Sport und vielen weiteren beinhalten die passenden Angebote und Geschenkideen für jeden Geschmack. Die vielfältige Auswahl der Cyber-Monday-Woche lässt keine Wünsche offen und umfasst neben attraktiven Angeboten für viele Amazon Devices unter anderem die folgenden Highlights:

"Cyber Monday" für Weihnachtsgeschenke nutzen?

Besonders online wird zu Weihnachten viel gekauft. Jeden vierten Euro des gesamten Jahres-Umsatzes nehmen Online-Händler im November und Dezember ein, im Handel insgesamt ist es knapp jeder fünfte. Dazu tragen nach Branchenerwartung auch der Black Friday (29.11.) und der Cyber Monday (2.12.) bei - Aktionstage mit Sonderangeboten nach US-Vorbild. Bis zu 1,8 Milliarden Euro werden die Deutschen an diesen Tagen per Mausklick ausgeben, hofft zumindest der Handel.

Auch im Gesamtjahr bescheren die Kunden dem Handel in Deutschland gute Erlöse. Der Handelsverband Deutschland (HDE) korrigierte seine Prognose nach oben und rechnet nun mit einem Umsatzwachstum auf 525 Milliarden Euro - ein Plus von 2,3 Prozent statt wie zuvor erwartet 2,0 Prozent. Im Gesamtjahr wachsen die Umsätze damit stärker als im Weihnachtsgeschäft.

Für den Handel ist es das neunte Wachstumsjahr in Folge. Grund ist die gute Wirtschaftslage. Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Einkommen steigen. Viele Deutsche lassen es sich gut gehen - was sich daran zeigt, dass die Umsätze besonders in Segmenten wie Sport, Camping, Fahrräder, Lebensmittel, Kosmetik und Körperpflege steigen.

Neben dem Online-Handel profitieren vor allem auch große Handelshäuser. Für viele Innenstadthändler ist die Lage hingegen düsterer. Für das erste Halbjahr sprach in einer HDE-Umfrage jeder zweite von ihnen von einer schlechteren Geschäftslage. Im stationären Handel erwartet die Branche ein Umsatzplus von 1,5 Prozent, was in etwa der Preisentwicklung entsprechen dürfte. Online steigen die Erlöse nach der Prognose dagegen um 9,6 Prozent.

Der "Cyber Monday" 2019 bei Amazon

Vom 25. November bis 2. Dezember 2019 findet auf Amazon die "Cyber Week"statt - täglich ab sechs Uhr gibt es dann neue Angebote im Fünf-Minuten-Takt. Von der Amazon-App können sich Kunden zu interessanten Angeboten benachrichtigen lassen. Amazon-Prime-Mitglieder können jeweils 30 Minuten vor Start der so genannten Blitzangebote auf die reduzierten Artikel zugreifen. Blitzangebote gelten immer nur für einen gewissen Zeitraum. Interessierte Kunden müssen also schnell sein.

"Cyber ​​Monday" oder "Black Friday": Welche Angebote sind besser?

"Black Friday" wie "Cyber Monday" kommen aus den USA. Während der "Black Friday" auch von traditionellen, also "Offline"-Unternehmen, umgesetzt wird, ist der Cyber-Monday eine reine Online-Aktion, bei der Online-Shops günstigere Produkte anbieten. Gerade in den vergangenen Jahren hat er an Beliebtheit zugenommen. Während am "Cyber Monday" vorwiegend elektronische Geräte reduziert angeboten werden, ist der "Black Friday" für diejenigen interessant, die sich in Sachen Fashion oder Beauty neue Teile anschaffen möchten. Dennoch sollten Sie genau aufpassen, ob sich das Produkt, das Ihnen als angeblich günstiger angeboten wird, auch wirklich lohnt. So warnt etwa die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen vor den Angeboten. Denn die Rabatte lägen demnach oftmals oberhalb der handelsüblichen Preise.

