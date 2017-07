Checken Sie Ihren Geldbeutel: Falsche 2-Euro-Münze im Umlauf

Täuschend ähnlich

+ © pixabay Vorsicht: Momentan ist eine ausländische Währung im Umlauf. Und die sieht genauso aus wie das Zwei-Euro-Stück. © pixabay

Sie sind sich zum Verwechseln ähnlich: Vorsicht - eine ausländische Währung ist im Umlauf und macht der Zwei-Euro-Münze jetzt Konkurrenz.

Sie haben vieles gemeinsam: Sie sind gleich groß, gleich dick und haben beide einen silbernen Ring mit goldenem Kern - doch Vorsicht: Sie haben nicht denselben Wert.

Falsche Zwei-Euro-Stücke: Zehn Baht kaum etwas wert

Wie Stern.de jetzt warnt, sollen gerade falsche Zwei-Euro-Münzen im Umlauf sein. Stattdessen handelt es sich dabei eigentlich um ein thailändisches Zehn-Baht-Stück. Das Pikante daran: Die ausländische Kopie ist im Vergleich nur 0,026 Cent wert - also bedeutend weniger als sein Euro-Zwilling.

Die beiden Währungen sollen sich sogar so ähneln, dass es die ausländische Kopie bereits schafft, deutsche Geld- und Parkautomaten zu verwirren. Trotz des unterschiedlichen Werts nehmen diese die Falschwährung erfolgreich an.

Lesen Sie hier, welche Euro-Münzen zudem richtig viel wert sind.

Schnell checken: So erkennen Sie ganz einfach falsche Euro-Münzen

Deshalb ist besonders in der Urlaubszeit wichtig, dass Sie Ihren Geldbeutel checken: Schauen Sie sich Ihre Zwei-Euro-Münzen genauer an - und auch Ihr Rückgeld, das Sie zum Beispiel beim Einkauf oder im Restaurant erhalten.

Ein wichtiges Merkmal, in dem sich die beiden Münzen schließlich unterscheiden, ist die Prägung. So erkennen Sie das Zehn-Baht-Stück allein schon durch die auffällige thailändische Schrift sowie an den exotischen Motiven wie Tempel, Elefanten oder Landschaften.

Auch interessant: Greifen Sie schnell zu - denn der limitierte Null-Euro-Schein ist sehr lukrativ für Ihren Geldbeutel.

Lesen Sie hier zudem: Italien macht's vor - wird in Deutschland bald die Zwei-Cent-Münze abgeschafft?

Von Jasmin Pospiech