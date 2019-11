Es ist so weit: Black Friday 2019 auf Amazon mit tausenden reduzierten Angebote

Kein Schnäppchen verpassen!

Black Friday 2019 bei Amazon: Die besten Deals und Angebote gibt es bei uns. So sichern Sie sich die Black-Friday-Schnäppchen bei Amazon.

Zahlreiche Rabattaktionen gibt es am "Black Friday" - der ist am 29. November 2019.

Wir zeigen Ihnen die besten Schnäppchen auf Amazon.

Black Friday: Finden Sie hier schon vor "Black Friday" die besten Angebote von Amazon

Hier erhalten Sie laufend die besten Tipps zu Schnäppchen des Online-Riesens Amazon:

Am 29. November 2019 ist Black Friday, am 2. Dezember 2019 Cyber Monday .

. Wir begleiten Sie durch die Cyber Week.

Auch vorher finden Sie bei uns die besten Amazon-Schnäppchen.

Wer schnell ist, der kann hierbei so richtig sparen.

Finden Sie bereits ab sofort bei uns die besten Schnäppchen von Amazon.

Schon jetzt startet der Countdown zur Cyber-Monday-Woche 2019 . Viele Amazon-Produkte sind bis zu 50 Prozent reduziert .

. Viele Amazon-Produkte sind . Bleiben Sie über unseren Newsticker über die besten Amazon-Schnäppchen am "Black Friday" 2019auf dem Laufenden.

Countdown zu Black Friday 2019: Sichern Sie sich schon jetzt bis zu 50% auf Amazon-Produkte

Bereits ab sofortkönnen Sie sich während unseres Countdowns zur Cyber-Monday-Woche viele Rabatte auf Amazon sichern. Einige Produkte gibt es bis zu 50 Prozent und mehr reduziert. Hier finden Sie eine bunte Auswahl an heruntergesetzten Produkten aus den Kategorien Technik, Beauty, Sport und vielen weiteren. Passende Angebote und Geschenkideen für jeden Geschmack - werden Sie fündig.

Black Friday und Cyber Monday 2019: Die Termine im Überblick

Black Friday 29.11.2019 Cyber Monday 02.12.2019 Amazon Cyber Week 25.11.2019 bis 02.12.2019

"Black Friday" 2019: Sugarbearhair Hair Vitamins (28.11.19)

Vegetarisches Vitaminpräparat zur Verbesserung der Haarqualität. Gummibären versorgen das Haar und Nägel mit den Nährstoffen, die benötigt werden, um kräftig und gesund zu sein. Enthält Vitamin A, C, D, E, B6, B12, Biotin. Besonderheit ist die hohe Menge an Biotin, die in 2 Bären steckt - 5000 µg / 5g. Hergestellt ohne Gelatine und Gluten.

"Black Friday" 2019: Das neue Fire HD 10-Tablet (28.11.19)

10,1 Zoll großes Full HD-Display (1080p), 32 GB interner Speicherplatz (bis zu 512 GB erweiterbarer Speicherplatz mit microSD). Jetzt 30 % schneller durch Octa-Core-Prozessor mit 2,0 GHz und 2 GB RAM. Bis zu 12 Stunden lesen, im Internet surfen, Videos schauen und Musik hören. USB-C-Anschluss für einfaches Aufladen. Zum Black Friday von 149,99 auf 99,99 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Kindle Paperwhite (28.11.19)

Jetzt erhältlich in Schwarz oder Dunkelblau Jetzt wasserfest (IPX8), sodass Sie am Strand, am Pool oder in der Badewanne lesen und entspannen können. Verfügt über 8 GB und damit doppelt so viel Speicherplatz im Vergleich zum Vorgängermodell. Optional mit 32 GB erhältlich, sodass noch mehr Magazine, Comics und Hörbücher auf Ihren Kindle passen. Zum Black Friday von 119,99 auf 79,99 Euro reduziert.

"Black Friday"-Countdown 2019: Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (28.11.19)

Der stärkste Streaming-Media-Stick mit einem neuen Wi-Fi-Antennen-Design, das für 4K-Ultra-HD-Streaming optimiert wurde. Starten und steuern Sie all Ihre Lieblingsfilme und Fernsehserien mit Alexa-Sprachfernbedienung. Kontrollieren Sie kompatible Fernseher, Soundbars oder Receiver mit Tasten für An/Aus, Lautstärke und Stummschalten. Zum Black Friday von 59,99 auf 29,99 Euro reduziert.

"Black Friday"-Countdown 2019: Echo Show 5 (28.11.19)

Kompaktes Smart Display mit 5,5 Zoll großem Bildschirm und Alexa. Verwalten Sie Kalender und To-do-Listen, hören Sie Wetter- und Verkehrsinformationen und kochen Sie Rezepte nach. Sehen Sie Filme, Nachrichten und Serien. Hören Sie Musik, Radiosender und Hörbücher. Zum Black Friday von 89,99 auf 59,99 Euro reduziert.

"Black Friday"-Countdown 2019: Oral-B Sensi UltraThin Aufsteckbürsten - Amazon-Blitzangebot (27.11.19)

Oral-B Sensi UltraThin Aufsteckbürsten Die Sensi UltraThin Aufsteckbürsten (8+2 Stück) sorgen mit den ultra-dünnen Börsten (0,01 mm) für den sanftesten Schutz von Oral-B. Damit sind sie noch weicher als die Sensitive-Aufsteckbürsten. Sie sind für alle Oral-B-Zahnbürsten geeignet, außer Pulsonic. Heute um 39 Prozent reduziert - statt 32,99 nur 19,99 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Beurer MP 41 elektrisches Maniküre-/ Pediküre-Set - Amazon-Tagesangebot (27.11.19)

Beurer MP 41 elektrisches Maniküre-/ Pediküre-Set Das professionelle Nagelpflegeset für Hände und Füße kommt mit sieben hochwertigen Aufsätzen aus Saphir und Filz daher. Es eignet sich zum Kürzen, Feilen, Formen und Polieren der Nägel und zur Entfernung von Hornhaut, Nagelhaut sowie Schwielen und Hühneraugen. Das leistungsstarke Maniküreset mit zwei Geschwindigkeitsstufen und Rechts-/Linkslauf ist ideal zu handhaben. Das Gerät ist auch für Diabetiker geeignet. Heute um 68 Prozent reduziert - statt 69,99 nur 22,39 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: FURminator verstellbarer Entfilzer - Amazon-Tagesangebot (27.11.19)

FURminator verstellbarer Entfilzer für Hunde und Katzen Der Entfilzer für Hunde und Katzen ist verstellbar, so dass die Klinge an alle Felltypen und -längen angepasst werden kann. Mit dem Schieberegler können Sie die klinge in der gewünschten Position verriegeln. Mit der gebogenen Klinge können Verfilzungen sicher und schonend entfernt werden - ganz schmerzfrei. Die Kante ist aus robustem, kratzfestem Edelstahl. Heute um 45 Prozent reduziert - statt 49,99 nur 19,99 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: vivo by Villeroy & Boch Group New Fresh Basic - Amazon-Tagesangebot (27.11.19)

vivo by Villeroy & Boch Group New Fresh Basic Das schlichte Tafelservice ist für Hauptspeisen und Suppen für bis zu sechs Personen geeignet, darunter sechs Speiseteller sowie sechs Suppenteller. Dank der handlichen Form, Stoß- und schlagfesten Kanten ist es besonders robust, spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet. Heute um 45 Prozent reduziert - statt 85,00 nur 46,99 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Beurer TL 30 Tageslichtlampe - Amazon-Tagesangebot (27.11.19)

Beurer TL 30 Tageslichtlampe Die Tageslichtlampe mit einer Lichtstärke von 10.000 Lux dient zur Tageslichtsimulation bei Lichtmangelerscheinung an dunklen Tagen. Die Lichtdusche mit künstlichem Tageslicht soll laut Hersteller gegen Unausgeglichenheit, Winterblues und Antriebslosigkeit helfen. Das Wellness-Licht in praktischem Tablet-Format ist ideal für den Schreibtisch oder unterwegs. Heute um 63 Prozent reduziert - statt 79,99 nur 29,29 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Seiko Herrenuhr Analog Quarz mit Lederarmband - Amazon-Tagesangebot (27.11.19)

Seiko Herrenuhr Analog Quarz mit Lederarmband Die Herrenuhr von Seiko mit Lederarmband macht optisch viel her und ist perfekt als Weihnachtsgeschenk für den Liebsten. Das Gehäusematerial besteht aus Edelstahl und die Uhr wird via Sonne und künstliches Licht betrieben, damit sie stets einwandfrei funktioniert. Heute um 47 Prozent reduziert - statt 199,00 nur 104,99 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Tanqueray London Dry Gin - Amazon-Tagesangebot (26.11.19)

Tanqueray London Dry Gin Der vielfach preisgekrönte Gin ist perfekt für Gin Tonic oder als exzellente Basis für Cocktails. Er wurde von den besten 50 Bars der Welt zur Nummer Eins der trendigsten Gins gewählt, dank seiner Ausgewogenheit von vier Botanicals - Wacholder, Koriander, Angelika und Süßholz. Heute um 35 Prozent reduziert - statt 28,99 nur 18,79 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Rowenta PU6020 Luftreiniger Intense Pure Air XL - Amazon-Tagesangebot (26.11.19)

Rowenta PU6020 Luftreiniger Intense Pure Air XL Der Luftreiniger in silber/weiß filtert angeblich 99,95 Prozent der freischwebenden Partikel eines 70 Quadratmeter großen Raumes innerhalb einer Stunde dank vier Filterebenen heraus. Zudem verfügt er über einen Infrarot- und Gassensor zur Erkennung der Luftqualität für Staub- und Gaspartikel. Dank Smart Control wird die Luftqualität erkannt und die Reinigungsleistung automatisch angepasst. Zuschaltbares Licht um den Luftauslass sorgt in zwei verschiedenen Stärken für wohlige Stimmung. Heute um 54 Prozent reduziert - statt 379,99 nur 175,99 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Kärcher Akku-Laubbläser LBL 2 - Amazon-Tagesangebot (26.11.19)

Kärcher Akku-Laubbläser LBL 2 Das Blasrohr des Marken-Laubbläsers ist durch einen Bajonettverschluss abnehmbar und leicht zu verstauen. Die dazugehörige abnehmbare Flachdüse sorgt für angenehmes und punktuelles Arbeiten mit Luftgeschwindigkeiten von 210 km/h. Eine integrierte Kratzkante ermöglicht es, nasses Laub und festgetretenen Schmutz zu lösen. Heute um 42 Prozent reduziert - statt 159,99 nur 92,99 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Gigaset Smart Speaker L800HX - Amazon-Tagesangebot (26.11.19)

Gigaset Smart Speaker L800HX Mit dem Smart Speaker nutzen Sie alle Alexa-Funktionen bequem mit Sprachsteuerung: Sie spielen Musik und fragen Nachrichten ab oder steuern Sie Ihr Smart Home. Der Speaker verfügt zudem über Telefontechnik und können von Alexa-to-Alexa Gespräche führen. Ihre Gespräche bleiben dank Stumm-Taste privat, integrierter PIN-Schutz inklusive. Dank 360 Grad-Konstruktion liefert der Speaker Sound mit satten Bässen und klaren Höhen. Heute um 50 Prozent reduziert - statt 199,99 nur 99,00 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Zwilling 07167-360-0 Newcastle Besteckset - Amazon-Tagesangebot (26.11.19)

Zwilling 07167-360-0 Newcastle Besteckset Das Besteckset aus poliertem Edelstahl beinhaltet 60 Teile für zwölf Personen: je zwölf Gabeln, Messer, Löffel, Kuchengabeln, Tee/Kaffeelöffel. Das Material ist korrosionsbeständig, rostfrei und spülmaschinengeeignet. Alle Kanten sind sorgfältig verrundet. Das Besteck überzeugt durch die schlanke Form und das schlichte Design. Heute um 48 Prozent reduziert - statt 173,99 nur 89,99 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Samsung MS28F303TAS/EG Mikrowelle - Amazon-Tagesangebot (26.11.19)

Samsung MS28F303TAS/EG Mikrowelle Die Marken-Mikrowelle verfügt über 1.000 Watt Leistung sowie 28 Liter Garraum (extra groß). Zudem verfügt sie über 26 Automatikprogramme - darunter Vitalprogramme zum gesünder Garen und Erwärmen sowie Auftauprogramme wie Power Defrost. Besonders stylisch: Der Innenraum ist aus Keramik-Emaille - für eine bessere Sauberkeit und Langlebigkeit. Gerätemaße sind: H x B x T (cm): 29,7 x 51,2 x 42,8. Heute um 50 Prozent reduziert - statt 136,89 nur 89,00 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung - Amazon-Tagesangebot (26.11.19)

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung Der laut Amazon meistverkaufte Fire TV Stick ist jetzt mit Alexa-Sprachfernbedienung (2. Generation) erhältlich. Mit ihm kontrollieren Sie kompatible Fernseher, Soundbars oder Receiver. Zudem starten und steuern Sie Inhalte mit Alexa - und schauen sich unbegrenzt Ihre Lieblingsprogramme auf Prime Video, Netflix, ARD, ZDF, ProSieben, DAZN und waipu.tv an. Außerdem bietet der Fire TV Stick mehr Speicherplatz für Apps und Spiele als angeblich jeder andere Streaming-Mediastick. Heute um 50 Prozent reduziert - statt 39,99 nur 19,99 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: WD My Cloud EX2 Ultra NAS Festplatte - Amazon-Tagesangebot (25.11.19)

WD My Cloud EX2 Ultra NAS Festplatte Die NAS Festplatte bietet mit 16 TB reichlich Speicherplatz und sichert Ihre Daten zentral auf dem Netzwerkspeicher. Zudem haben Sie die Möglichkeit, auch unterwegs mit Internetverbindung darauf zuzugreifen. Mittels WD Red Festplatten haben Sie eine leistungsstarke Performance im Dauerbetrieb, verspricht der Hersteller. Außerdem bietet Ihr externer Speicher, mit dem 1,3 GHZ-Dual-Core-Prozessor ausgerüstet, ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und Streaming mit hoher Leistung. Heute um 31 Prozent reduziert - statt 549,90 nur 380,99 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Epson EcoTank ET-M1170 Schwarzweißdrucker - Amazon-Tagesangebot (25.11.19)

Epson EcoTank ET-M1170 Der nachfüllbare Schwarzweißdrucker mit großem Tintentank benötigt keine Tintenpatronen, schließlich ist Schwarztinte für 11.000 Seiten inklusive. So senken Sie Ihre Druckkosten und sparen mehr als 90 Prozent der Kosten pro Seite mit kostengünstig erhältlichen Nachfüllflaschen. Zudem reduzieren Sie den Energieverbrauch und sparen bis zu 95 Prozent der Stromkosten. Heute um 37 Prozent reduziert - statt 237,11 nur 149,50 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Echo Dot (3. Gen.) - Amazon-Tagesangebot (25.11.19)

Echo Dot (3. Gen.) Amazons beliebtester smarter Lautsprecher ist zurück - jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem Lautsprecher für volleren und kräftigeren Klang. Per Sprachbefehl können Sie die Musikwiedergabe steuern - und Songs von Amazon Music, Spotify, Tuneln streamen und Hörbucher von Audible hören. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Alexa Fragen beantworten, Nachrichten oder den Wetterbericht vorlesen sowie andere kompatible Smart Home-Geräte steuern zu lassen. Heute um 63 Prozent reduziert - statt 59,99 nur 22,00 Euro.

"Black Friday"-Countdown 2019: Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung - Amazon-Tagesangebot (22.11.19)

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Der angeblich

"Black Friday"-Countdown 2019: CARE OF by PUMA Sporttasche - Amazon-Tagesangebot (22.11.19)

+ CARE OF by PUMA Sporttasche Amazon hat mit Puma eine Athleisure-Kollektion herausgebracht, an der der Komfort an erster Stelle stehen soll. Die kompakte Bag in schwarz oder navy ist die perfekte Reise- oder Sporttasche für maximalen Tragekomfort. Zudem verfügt sie über ein separates Abteil für Ihre Schuhe, sodass Sie diese getrennt von Kleidung transportieren können. Heute um 40 Prozent reduziert - statt 29,00 nur 17,40 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Clarisonic Gesichtsreinigungsbürste Mia Prima - Amazon-Tagesangebot (21.11.19)

+ Clarisonic Gesichtsreinigungsbürste Mia Prima Die Bürste von Clarisonic ist laut Hersteller das ideale Gesichtsreinigungsgerät für die tägliche Pflege. In nur 60 Sekunden soll die elektrische Gesichtsreinigungsbürste eine schönere, jüngere und strahlendere Haut enthüllen. Das gelingt allerdings dadurch, dass Clarisonic sechs Mal besser die Haut reinigt als von Hand. Dazu platzieren Sie die Bürste an der Stirn und schalten Sie ein. Dann führen Sie die Bürste sanft in kreisenden Bewegungen über das Gesicht. Heute um 36 Prozent reduziert - statt 92,95 nur 59,40 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Knorr Bratenjus pastös - Amazon-Tagesangebot (21.11.19)

+ Knorr Bratenjus pastös Der Bratenjus mit einem Fassungsvermögen von 1,4 kg sorgt mit Fond für einen kräftigen Fleischgeschmack. Zudem ergibt die vielseitig anwendbare Bratensoße bei 100 Gram ein Liter Soße zum Braten. Durch die schnelle und einfache Zubereitung ist sie laut Hersteller ideal zu Kurzgebratenem sowie Grill- und Pfannengerichten. Heute um 38 Prozent reduziert - statt 29,99 nur 18,69 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: AERO ActiveClima Bettdecke - Amazon-Tagesangebot (20.11.19)

+ AERO ActiveClima Bettdecke mit innovativer Climabalance Die Premium-Ganzjahresdecke vereint dank patentierter Climabalance-Technologie Funktionalität und außergewöhnlichen Schlafkomfort. Das flauschige und angenehm weiche Material ist zudem atmungsaktiv, leicht und anschmiegsam. Außerdem bleibt es dank der innovativen Sensofill Active-Faserfüllung stets angenehm temperiert - zu jeder Jahreszeit. Die Decke in weiß ist 135 x 200 cm groß. Heute um 28 Prozent reduziert - statt 28,99 nur 20,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Disney Frozen II Elsa Lichtzauber - Amazon-Tagesangebot (20.11.19)

+ Disney Frozen II Elsa Lichtzauber Fashion Der Kleid der Disney-Figur leuchtet wie durch Magie auf und es erscheint auf dem Kleid der "Eiskönigin" Elsa aus dem Film "Frozen" ein Schneeflocken-Muster. Die beliebte Figur ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Heute um 28 Prozent reduziert - statt 28,99 nur 20,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Yankee Candle Classic Perfect Tree - Amazon-Tagesangebot (19.11.19)

+ Yankee Candle Classic Perfect Tree Die beliebte Duftkerzenmarke bietet zum Weihnachtsfest eine besondere Duftnote: "The Perfect Tree". Diese riecht frisch-würzig, dank Bergamotte, Tannennadeln und Kiefernzweige. Inhalt: 623 Gramm. Brenndauer: 110 bis 150 Stunden. Zudem ist sie durchgängig mit sieben Prozent Duftöl versetzt, der Docht ist aus reiner Baumwolle und die Kerze selbst aus hochwertigem Paraffinwachs. Heute um 32 Prozent reduziert - statt 24,90 nur 16,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Bosch Professional Kreuzlinienlaser GCL 2-15 - Amazon-Tagesangebot (19.11.19)

+ Bosch Professional Kreuzlinienlaser GCL 2-15 Der GCL 2-15 Professional von Bosch ist kompakt und vielseitig für alle Nivellierarbeiten auf kurze Distanzen einsetzbar. Die rote Laserlinie dient für horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte- Zudem haben Sie mehrere Möglichkeiten zur Befestigung dank der einzigartigen Multifunktionshalterung RM 1. Heute um 54 Prozent reduziert - statt 165,41 nur 75,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Lavazza Caffè Crema Classico - Amazon-Tagesangebot (18.11.19)

+ Lavazza Caffè Crema Classico © Lavazza Caffè Crema Classico Der beliebte Kaffee aus Italien ist dank seiner Mischung aus 70 Prozent Arabica- und 30 Prozent Robusta-Kaffeebohnen sehr aromatisch und ausgewogen. Dank der Noten von getrockneten Früchten schmeckt der Classico besonders harmonisch und würzig. Die Bohnen sind geeignet für Vollautomaten und Siebträger. Heute um 49 Prozent reduziert - statt 149,99 nur 76,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Braun Pro 912 FaceSpa - Amazon-Tagesangebot (18.11.19)

+ Braun Pro 912 FaceSpa Das weltweit erste Epiliergerät für Gesichtshärchen besitzt eine Reinigungs- und Pflegefunktion. Das wiederaufladbare Gerät in stylischem weiß/bronze entfernt vier Mal kürzere Haare als Wachs für ein glattes, klares Hautbild. Der Aufsatz mit der sensiblen Gesichtsreinigungsbürste sorgt dagegen für eine sehr sanfte Reinigung. Zudem verfügt das Gerät über einen MicroVibrations-Massagekopf für ein besseres Hautbild. Heute um 49 Prozent reduziert - statt 149,99 nur 76,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Mexican Tears Weihnachtsbox - Amazon-Tagesangebot (15.11.19)

+ Mexican Tears® - Hot Sauce Weihnachtsbox Die Geschenkbox enthält vier scharfe Saucen von Mexican Tears, darunter eine Red Pepper-Sauce, eine Green Pepper-Sauce, eine Red Habanero-Sauce sowie die Mexican Tears-Smokey Honey Bee. Die Chili-Saucen werden in Handarbeit mit naturbelassenen Chili-Früchten (Habaneros, Chipotles und Jalapenos), hochwertigem Meersalz und eine Mischung aus Gewürzen verarbeitet. Heute um 41 Prozent reduziert - statt 21,97 nur 12,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Crosstour CT9000 Action Cam Unterwasserkamera - Amazon-Tagesangebot (15.11.19)

+ Crosstour CT9000 Action Cam Die Crosstour Action-Cam bietet laut Hersteller professionelles 4K / 30fps-Video und 20MP-Bild. Mit der Fernbedienung und Wi-Fi können Sie die Kamera drahtlos steuern. Zudem ist die Kamera bis zu einer Tiefe von 40 Metern wasserdicht. Darüber hinaus verfügt sie über verschiedene Modi zur Auswahl, wie Zeitraffervideo, Zeitlupe und Schleifenaufnahme. Heute um 20 Prozent reduziert - statt 45,33 nur 36,26 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: PAIPU 10x40 Fernglas - Amazon-Tagesangebot (14.11.19)

+ PAIPU 10x40 Fernglas Das Fernglas mit FMC vollbeschichteten Linsen sowie BAK-4 Dachkantprismen ermöglicht durch die sehr geringe Streuung sehr scharfe und klare Bilder in hoher Auflösung. Die Augenmuscheln des Testsiegers können Sie ebenfalls für Brillenträger drehen und hochklappen. Dank Fokussierring wird das Fernglas schnell von nah nach fern eingestellt. Zudem ist es wasserdicht und das Gehäuse gummiverstärkt, so ist das Fernglas besonders widerstandsfähig. Heute um 50 Prozent reduziert - statt 79,99 nur 39,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: alessandro Spa Beauty Adventskalender 2019 - Amazon-Tagesangebot (14.11.19)

+ alessandro Spa Hand - & Nagelpflege Beauty Adventskalender 2019 "Eine kleine Pflegeauszeit" in der stressigen Vorweihnachtszeit - das soll laut Hersteller der Alessandro Spa-Adventskalender darstellen. Der rosafarbene Kalender soll das perfekte Geschenk für Frauen sein, die Wert auf gepflegte Nägel und Hände legen. Neben den neuesten Nagellackfarben gibt es Produkte der neuen Alessandro Spa Hand-und Nagelpflege. Es sind Produkte im Wert von über 110 Euro enthalten. Heute um 20 Prozent reduziert - statt 50,96 nur 40,79 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Kami Idea Trinity Halskette - Amazon-Tagesangebot (13.11.19)

+ Kami Idea Trinity Halskette "Trinity": die Dreieinigkeit in einer Halskette vereint. Das zeitlose Design sowie die Eingravierungen "I love you to the moon and back" und "I love you, sweetie" auf den zwei kreisförmigen Ringen sorgen für das gewisse Etwas. Zudem sind drei Farben miteinander in Harmonie verflochten - diese stehen symbolisch für: Rosa für die Liebe, Gelb für die Treue und Weiß für die Freundschaft. Der Anhänger hat eine Größe von zwei Zentimetern. Heute um 87 Prozent reduziert - statt 99,99 nur 12,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Manuka-Honig 820+ - Amazon-Tagesangebot (13.11.19)

+ Manuka-Honig 820+ Das Nahrungsergänzungsmittel enthält mindestens 820 mg MGO/kg, also Methylglyoxal, eine natürlich vorkommende Verbindung, die Manuka-Honig so besonders macht. Das Mittel ist für die innere und äußere Anwendung geeignet und soll die Abwehrkräfte stärken und wundheilend wirken. Das 100 Prozent reine Naturprodukt ist laut Hersteller original aus Neuseeland vom echten Manuka-Strauch und mit modernster Technik abgefüllt. Heute um 40 Prozent reduziert - statt 146,99 nur 87,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Brother CX70PE Nähmaschine - Amazon-Tagesangebot (12.11.19)

+ Brother CX70PE Die elektronische Nähmaschine ist komplett mit 70 Nähstichen sowie Dekorativstichen erhältlich. Dank Komfort-Nadeleinfädler und Aufspulautomatik sowie Unterfaden-Schnellautomatik ist sie unkompliziert zu bedienen. Zudem ist sie mithilfe der rotierenden Greifer und dem Material innen aus Metall ideal für Näharbeiten. Dank der Start-und-Stop-Taste können Sie Näharbeiten ohne Fußpedal vornehmen. Außerdem verfügt die Nähmaschine über einen starken 6-Punkt-Stofftransport und ist damit ideal für schwere Stoffe. Heute um 20 Prozent reduziert - statt 249,99 nur 199,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Levoit Luftreiniger Allergie mit HEPA-Kombifilter - Amazon-Tagesangebot (12.11.19)

+ Levoit Luftreiniger Allergie mit HEPA-Kombifilter Mit dem Luftreiniger können große Räume bis zu 95 Quadratmeter wie Wohnung oder Büro gereinigt werden. Er neutralisiert dank Aktivkohlefilter unerwünschten Zigarettenrauch, Koch- und Haustiergerüche für eine gesündere und saubere Raumluft. Er reduziert zudem Allergieauslöser und kann bis 99,97 Prozent von Staub, Bakterien, Pollen, Milben und Luftverschmutzung filtern. Zudem verfügt der Luftreiniger über einen smarten Automodus durch Überwachung der Luftqualität. Ein leiser Betrieb im Schlafmodus sorgt für ungestörten und gesunden Schlaf. Heute um 30 Prozent reduziert - statt 229,99 nur 160,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Microsoft Office 365 Personal multilingual - Amazon-Tagesangebot (11.11.19)

+ Microsoft Office 365 Personal multilingual Die Box beinhaltet den Aktivierungscode zur Installation aller Office Apps für einen Nutzer für mehrere Geräte - ein PC oder Mac, ein Tablett oder iPad und ein Mobiltelefon. Zudem haben Sie einen TB Cloudspeicher auf OneDrive, Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inklusive aller neuester Updates. Wenn Sie Ihr Abo verlängern wollen, können Sie die Box erwerben und direkt Ihre Anmeldedaten Ihres aktuellen Microsoft-Kontos eingeben. Heute um 34 Prozent reduziert - statt 58,99 nur 39,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: SRHYTHM NC75 Pro Over-Ear Headphones - Amazon-Tagesangebot (11.11.19)

+ SRHYTHM NC75 Pro Over-Ear Headphone Der drahtlose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung dämpft bis zu 92 Prozent des niederfrequenten Hintergrundlärms - ob Flugzeug, U-Bahn oder Menschenmassen. Er spielt bis zu 40 Stunden Musik dank der hohen Batteriekapazität von 750 mAh. Wenn der Akku doch mal leer sein sollte, können Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel weiter Musik hören. Die Ladezeit beträgt zudem nur bis zu zwei Stunden. Die Soft Memory-Protein-Ohrpolster bieten lange Haltbarkeit und Komfort. Heute um 33 Prozent reduziert - statt 48,99 Euro nur 72,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Fuchs Gewürze Adventskalender 2019 - Amazon-Tagesangebot (08.11.19)

+ Fuchs Gewürze Adventskalender 2019 Mit dem Adventskalender mit 24 ausgewählten Gewürzschätzen in Originalgröße gehen Sie auf kulinarische Entdeckungsreise. Hinter jeder Tür wartet eine würzige Überraschung mit passenden Rezeptinspirationen. Darunter eine Auswahl an klassischen Weihnachtsgewürzen, exotischen Gewürzmischungen sowie den neuesten Trendgewürzen. Heute um 25 Prozent reduziert - statt 69,90 nur 52,49 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: AEG Ergorapido CX7-2-B360 - Amazon-Tagesangebot (08.11.19)

+ AEG Ergorapido CX7-2-B360 Der 2in1-Akkustaubsauger ist dank seiner zusätzlichen Elektrosaugbürste ideal für Allergiker und Haustierbesitzer. Schließlich dient das entnehmbare Handteil zur Aufnahme von Tierhaaren, Milben und Hausstaub auf Polstern. Zudem ist es optimal, um auch an schwer zugängliche Stellen zu gelangen. Außerdem verfügt der Staubsauger über eine extra-lange Laufzeit von bis zu 45 Minuten in der ECO-Stufe. Die motorbetriebene Elektrosaugbürste mit LED-Frontlichtern verfügt über eine patentierte Selbstreinigung der Bürstenrolle per Pedaldruck. Heute um 53 Prozent reduziert - statt 359,95 nur 167,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Ladeheid Damen Kurze Gummistiefel - Amazon-Tagesangebot (07.11.19)

+ Ladeheid Damen Kurze Gummistiefel Die Gummistiefel von Ladeheid sind innen aus Textil gefertigt für einen optimalen Sitz. Die Sohle besteht aus 100 Prozent PVC. Der Absatz ist flach und der Schuh zu 100 Prozent wasserfest. Die Stiefel sind in den Größen 37-41 und in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Heute um 31 Prozent reduziert - statt 18,99 nur 10,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Netgear JGS516PE 16-Port Gigabit - Amazon-Tagesangebot (07.11.19)

+ Netgear JGS516PE 16-Port Gigabit Das Netgear JGS516PE hat 16 Gigabit-Ports und verfügt über Power-over-Ethernet. Das heißt konkret: acht poe-ports mit einem Gesamtleistungsbudget von 85 w. Die Managementsoftware mit intuitiver Webgui ermöglicht Funktionen zur Konfiguration, Sicherung und Überwachung des Netzwerks. Das flüsterleise Design reduziert Lüftergeräusche und es ist dank seiner Vielseitigkeit Desktop- oder rack-montage möglich. Heute um 26 Prozent reduziert - statt 179,99 nur 133,33 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Hanföl - Amazon-Tagesangebot (06.11.19)

+ Hanföl Das hundert Prozent natürlich Hanföl soll für vieles gut sein - unter anderem den Schlaf verbessern und Schmerzen lindern. Das Öl in der 30 ml-Flasche wird als flüssiges Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. Eine Portion enthält 5.000 mg und wird entweder unter die Zunge mit der Tropfpipette gedrückt oder im Lieblingsgetränk genossen. Heute um 50 Prozent reduziert - statt 39,99 nur 19,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Kopfkissen maBELLA - Amazon-Tagesangebot (06.11.19)

+ Kopfkissen maBELLA Das orthopädische Nackenstützkissen sorgt laut Hersteller für strahlende Haut im Schlaf - dank Probiotika im Bezug, die in der Nacht äußerlich wirken sollen. Zudem enthält der Memory-Schaum-Kern des Kissens natürliches Ylang-Ylang-Öl, damit sie mit einer sanften Aromatherapie ins Land der Träume gleiten. Egal, ob Sie Seiten-, Rücken- oder Seitenkippschläfer sind - die ergonomische Form lässt sie in allen Positionen schlafen. Heute um 52 Prozent reduziert - statt 99,95 nur 47,49 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: RAVPower Filehub, Reise WiFi Router - Amazon-Tagesangebot (05.11.19)

+ RAVPower Filehub, Reise WiFi Router Dank des kabellosen Reise-Routers können sie ein LAN-Netzwerk schnell in ein WLAN-Netzwerk umwandeln und den Internetzugang per AP-Modus mit mehreren Geräten teilen. Hotspot VPN wird allerdings nicht unterstützt. Zudem haben sie durch den Speicher-Backup die Möglichkeit, Fotos und Dateien zwischen SD-Karten, USB-Sticks und externen Festplatten zu übertragen. Mithilfe des RAVPower Filehubs sichern Sie zudem Ihre aktuellsten Fotos/Videos direkt auf SD-Karten oder Festplatten. Heute um 26 Prozent reduziert - statt 56,99 nur 41,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: FANCI Ohrstecker Silber Swarovski-Zirkonia - Amazon-Tagesangebot (05.11.19)

+ FANCI Ohrstecker Die Ohrstecker aus 925er Sterlingsilber sind mit Swarovski-Zirkonia besetzt und sehen daher laut Hersteller aus wie echte Diamantohrringe. Bleifrei und nickelfrei. Der Schmuck kommt in einer schönen Schmuckschachtel und ist daher perfekt als Weihnachtsgeschenk. Zudem gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Die Ohrstecker sind fünf Millimeter groß. Heute um 87 Prozent reduziert - statt 99,99 nur 12,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: iRobot Braava 390t Wischroboter - Amazon-Tagesangebot (04.11.19)

+ iRobot Braava 390t Wischroboter Der Bodenwischroboter befreit mit Hilfe von Reinigungstüchern und etwas Wasser automatisch Hartböden von Schmutz und Flecken. Er wischt Fliesen, Kacheln, Steinfußböden und gegen Feuchtigkeit versiegeltes Laminat blitzsauber. Zudem ist ein 3er-Set Nasswisch-Mikrofasertücher mit strukturierter Oberfläche inklusive. Heute um 44 Prozent reduziert - statt 361,99 nur 203,33 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Merry Style Damen Lange Leggings - Amazon-Tagesangebot (04.11.19)

+ Merry Style Damen Lange Leggings Die blickdichte Damen-Leggings ist dank ihres hohen Stretch-Anteils sehr bequem. Sie verfügt in der Taille über einem breiten Gummibund, der weich und elastisch ist. Dank der atmungsaktiven Viskose trägt sich die Leggings sehr angenehm. Sie in vielen Farben und Größen erhältlich. Heute um 32 Prozent reduziert - statt 13,99 nur 9,49 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Umi. Essentials 3 Cook & Store Rührschüssel-Set - Amazon-Tagesangebot (31.10.19)

+ Umi. Essentials 3 Cook & Store Das Set besteht aus Fachglasbehältern mit entfernbarer und waschbarer Silikondichtung. Das Design ist auslaufsicher und die luftdichte Deckelentlüftung hält Ihre Lebensmittel frisch. Die Behälterwände sind dicker und eignen sich sogar für hohe Temperaturen in Backofen oder Mikrowelle sowie für das Verstauen im Gefrierschrank. Heute um 41 Prozent reduziert - statt 39,99 nur 23,74 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Matratzenschoner 70x140 Baby - Amazon-Tagesangebot (31.10.19)

+ Matratzenschoner 70x140 Baby Die wasserdichte Matratzenauflage schützt das Kinder-Bett gegen Verunreinigungen und Milben. Das atmungsaktive Material sorgt für optimales Klima für jede Jahreszeit: Die Sommerseite ist aus absorbierendem Frottee, die Winterseite aus 100 Prozent Molton-Baumwolle für angenehme Wärme im Bett. Maße sind: 70 x 140 cm. Heute um 36 Prozent reduziert - statt 14,35 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Echo Show (Vorherige Generation - 1. Gen.) - Amazon-Tagesangebot (30.10.19)

+ Echo Show (Vorherige Generation - 1. Gen.) Tägliche Zusammenfassungen per Video, Songtexte, Fotos, Wettervorhersage und vieles mehr - das kann Echo Show, jetzt neu mit Bildschirm. Allein mithilfe Ihrer Stimme geben Sie Alexa Befehle - oder fragen nach. Zudem können Sie über den Bildschirm Sprach-oder Videoanrufe mit Familie und Freunden tätigen, die ebenfalls smart vernetzt sind. Der leistungsstarke Lautsprecher mit Dolby-Technologie sorgt für gehörig Bass. Außerdem können Sie sich mithilfe von kompatiblen Kameras die Haustür oder das Babyzimmer zeigen lassen. Heute um 53 Prozent reduziert - statt Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Balinco Long Slouch Beanie Damen - Amazon-Tagesangebot (30.10.19)

+ Balinco Long Slouch Beanie Damen Die stylische Mütze mit Strass-Elementen ist aus sehr weich und angenehm tragenden Baumwoll-Material. Sie ist in 35 Farben erhältlich und ist dank Stretch in einer Einheitsgröße für alle Kopfgrößen verfügbar. Die Beanie sorgt für guten Halt und fällt hinten nah am Kopf ab und entsteht dadurch eine lockere "Slouch"-Optik. Heute um 53 Prozent reduziert - statt 17,90 Euro nur 8,34 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Vitabay Vitamin D3 Depot 20.000 I.E. - Amazon-Tagesangebot (29.10.19)

+ Vitamin D3 Depot 20.000 I.E. Eine Tablette des veganen Nahrungsergänzungsmittels liefert schon 20.000 I.E. natürliches Vitamin D3. Das entspricht einer 20-Tagesdosis (1.000 I.E. pro Tag). Die Dose enthält 120 vegane Tabletten. Besonders im Winter trägt dem Hersteller zufolge Vitamin D3 von Vitabay zur Erhaltung der Knochen, Muskelfunktion, und zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Heute um 20 Prozent reduziert - statt 14,99 Euro nur 11,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: CHEREEKI Fitness Armband - Amazon-Tagesangebot (29.10.19)

+ CHEREEKI Fitness Armband, Die Fitnessuhr mit Farbbildschirm bietet laut Hersteller nicht nur "lebendige, visuelle Effekte", sondern die Helligkeit des Bildschirms ist auch einstellbar. Zudem verfügt das Chereeki Fitness-Armband über 14 Trainingsmodi wie Laufen, Radfahren, Fitness & Co. Außerdem können Sie Nachrichten auf dem Fitness-Tracker von Facebook oder Whatsapp lesen. Darüber hinaus unterstützt die Uhr eine genaue Herzfrequenzüberwachung, Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien sowie sogar die Schlafüberwachung. Heute um 44 Prozent reduziert - statt 33,99 Euro nur 18,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Dextro Energy Eiweisspulver Schoko - Amazon-Tagesangebot (28.10.19)

+ Dextro Energy Eiweisspulver Schoko Der smarte Mix aus hochwertigen Proteinen aus der Milch sorgt für eine schnelle und langfristige Versorgung beim Muskeltraining. Ob Crossfit oder Functional Training - mit dem hohen Proteingehalt von 80 Prozent machen Sie nicht so schnell schlapp. Dank der guten Löslichkeit schmeckt das Pulver in Wasser oder Milch angenehm und cremig lecker - und das ohne Zusatz von Zucker. Heute um 20 Prozent reduziert - statt 29,99 Euro nur 23,99 Euro plus Gratis-Eiweißshaker. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: iRobot Roomba i7 (i7156) Saugroboter - Amazon-Tagesangebot (28.10.19)

+ iRobot Roomba i7 (i7156) Saugroboter Auch besonders stark verschmutzte Bereiche machen dem iRobot Roomba i7 nichts aus: Dank seiner zwei Multibodenbürsten putzt der Saugroboter wirklich jede Oberfläche gründlich. Mit Hilfe der vSLAM-Navigationstechnologie sammelt er hunderttausende Datenpunkte, um so sogar festgetretenen Schmutz, Krümel oder Tierhaare mit 10-facher Saugkraft zu entfernen. Das dreistufige Premium-Reinigungssystem kann sogar mit Ihrer Stimme über ausgewählte Alexa-Geräte gesteuert werden. Heute um 33 Prozent reduziert - statt 899,00 Euro nur 599,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch - Amazon-Tagesangebot (25.10.19)

+ Diverse Trainingsmonitoring-Funktionen, Bluetooth-Telefonie & Musikwiedergabe machen die Smart Watch GT 2 von HUAWEI zum intelligenten Begleiter für Sport & Alltag - mit bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit. Nichts mehr verpassen: Mit der smarten Armbanduhr lassen sich ganz einfach Kontakte vom Smartphone abrufen, Anrufe über Bluetooth-Telefonie tätigen & SMS oder Nachrichten von Social-Apps empfangen. Alles im Blick: Das kontinuierliche Herzfrequenz-Monitoring unterstützt Ruheherz- & Einzelherzfrequenz / Dank Aktivitäts-Tracking eignet sich die Sportuhr ideal zum Laufen, Radfahren, Schwimmen uvm. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Logitech Harmony Elite Remote Control - Amazon-Tagesangebot (25.10.19)

+ One-touch-bedienung: Die Logitech Harmony Elite Fernbedienung ermöglicht einfaches Umschalten auf den Lieblingssender zwischen Gaming-Sessions. Benutzerdefinierte Aktionen: Mit dieser Universalfernbedienung lassen sich unbegrenzt viele mittels Berührung oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöste Aktionen für Gruppen von Geräten erstellen. Flexibelle Universelle Steuerung: Die Harmony Elite Fernbedienung ermöglicht einfaches Zugreifen auf das Harmony Hub und die unkomplizierte App sowie die automatische Suche nach Geräten. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Philips HD9762/90 Airfryer XXL Heißluftfritteuse - Amazon-Tagesangebot (25.10.19)

+ Mit dem Philips Airfryer XXL HD9762 können Sie Ihre Lieblingsspeisen mit wenig oder gar keinem Öl zubereiten. Extragroße Kapazität für vier bis fünf Portionen Pommes oder sogar ein ganzes Hähnchen. Schnelle Zubereitung (im Vergleich zum Backofen) und keine Vorheizzeit. Vielfältige Möglichkeiten: Frittieren, grillen, garen und backen. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: PlayStation 4 - Konsole Slim, Schwarz - Amazon-Tagesangebot (25.10.19)

+ Zertifizierte und Generalüberholte PlayStation 4. Interner Speicherkapazität: 500 GB, Optisches Laufwerk-Typ: Blu-Ray/DVD. PlayStation Plus-Mitglieder können jährlich 24 ausgewählte PS4-Spiele ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Mitglieder können jeden Monat neue Titel entdecken und in spannende Welten eintauchen - mit PlayStation Plus gibt es immer etwas zu spielen. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: WISHDOIT Herrenuhr - Amazon-Tagesangebot (24.10.19)

+ Die analoge Uhr mit Quarzwerk bietet einen edlen Look. Die Uhr passt sich Ihrer Hand an und besteht aus hochwertigem Edelstahl. Das Zifferblatt verfügt über eine integrierte Kalenderfunktion, die das Datum um 5 Uhr anzeigt. Das Band ist weich und angenehm zu tragen. Diese vielseitige Uhrenmischung passt zu jeder Gelegenheit, sei es formell oder lässig. Tragen Sie diese Uhr unterwegs, egal ob Sie geschäftlich unterwegs sind oder ob Sie Freizeitaktivitäten für drinnen oder draußen oder für den täglichen Gebrauch benötigen. Die WISHDOIT Armbanduhr ist ein perfektes Geschenk für Sie und Ihre Liebsten. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Philips XC7042/01 SpeedPro Max kabelloser Staubsauger - Amazon-Tagesangebot (24.10.19)

+ Die einzigartige 360°-Saugdüse nimmt mehr Schmutz und Staub von allen Seiten auf, für eine Reinigung in weniger Zeit. Der PowerBlade Digitalmotor ist für eine unglaubliche Luftgeschwindigkeit (>1000 Ltr. /Min. ) entwickelt und ermöglicht die Saugkraft rund um die Düse. Die 25, 2 Volt LiIonBatterie bietet bis zu 65 Minuten Laufzeit, für eine Reinigung ohne Ladeunterbrechungen. Sauberkeit im ganzen Haus mit dem abnehmbaren Handstaubsauger sowie der integrierten Fugendüse und Bürste, um mühelos auch die schwer zu erreichenden Bereiche zu reinigen. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: AURIQUE Damen Sportjacke mit Stehkragen - Amazon-Tagesangebot (23.10.19)

+ AURIQUE Damen Sportjacke mit Stehkragen Die winddichte Sportjacke der Amazon-Marke Aurique ist in der Farbe Schwarz dank Colour-Block-Design besonders stylisch. Sie besitzt zudem über Seitentaschen und ist im "Regular Fit" geschnitten. Die Langarm-Jacke ist in den Größen XS bis L erhältlich. Heute um 70 Prozent reduziert - statt 30,00 nur 9,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Hazet 810SPC/6 Schraubendreher-Satz - Amazon-Tagesangebot (23.10.19)

+ Hazet 810SPC/6 Schraubendreher-Satz Das Schraubendreher-Set kommt mit dem rutschfesten Hazet-3-Komponenten-Griff daher und sorgt so für eine hohe Kraftübertragung. Die Oberfläche der Klinge ist mattverchromt, die Spitze brüniert - für ein stylisches Design. Die Maße der Schlitz-Profile betragen: 0,5 x 3,0 x 80, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150 mm. Die Kreuzschlitz-Profile: PH 1 (80 mm) PH 2 (100mm). Heute um 53 Prozent reduziert - statt 24,99 nur 11,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Ruicer Toilettenpapierhalter ohne Bohren - Amazon-Tagesangebot (22.10.19)

+ Ruicer Toilettenpapierhalter ohne Bohren Der Klorollenhalter ist dank rückseitiger Schutzfolie selbstklebend und hält auch bei Wasserkontakt. Um den Halter zu befestigen, ist kein Bohren nötig und so entstehen keine Oberflächenschäden. Heute um 60 Prozent reduziert - statt 11,99 nur 7,65 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Logitech MK330 Kabellose Tastatur und Maus - Amazon-Tagesangebot (22.10.19)

+ Logitech MK330 Kabellose Tastatur und Maus Sie möchten Ihren Lieblingsfilm ansehen, einen langweiligen Song überspringen oder auf Amazon shoppen? Dank elf Sondertasten und vier programmierbaren F-Tasten haben Sie direkten Zugriff auf Ihre Lieblingsmedien, Internet, Lautstärke und mehr. Das schlanke Design der Tastatur verfügt zudem über flache, flüsterleise Tasten. Mit der tragbaren Maus mit Aufbewahrungsfach für einen USB-Empfänger sind Sie immer und überall verbunden, auch unterwegs. Heute um 60 Prozent reduziert - statt 54,99 nur 22,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Philips Lumea Prestige IPL BRI954 - Amazon-Tagesangebot (21.10.19)

+ Philips Lumea Prestige IPL Haarentfernungsgerät BRI954 Das Haarentfernungsgerät mit neuartiger IPL-Technologie sorgt für bis zu 92 Prozent weniger Haare bereits nach drei Anwendungen - und ist ideal für helle bis dunkle Hauttypen mit dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren. Dank der einzigartig geformten Aufsätze kann jede Körperzone behandelt werden. Es gibt einen Aufsatz für größere Körperpartien und kleinere Aufsätze mit speziellen Lichtfiltern für empfindliche Zonen wie das Gesicht und die Bikinizone. Lichtimpulse unterbrechen den Wachstumszyklus der Haare dank fünf Lichtintensitätseinstellungen sanft und schmerzfrei. Heute um 45 Prozent reduziert - statt 549,99 nur 299,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: AmazonBasics Aktenvernichter - Amazon-Tagesangebot (21.10.19)

Der Aktenvernichter für Papier und Kreditkarten mit einem Partikelschnitt mit einer Größe von 4 x 12 mm schafft bis zu sechs Blatt. Zudem kommt das Gerät mit einer Autostart-Funktion sowie einem praktischen Hebegriff und Überlastungsschutz daher. Der Eimer umfasst 15,5 Liter und ein Thermo-Schutz schützt dankt Indikator vor Überhitzung. Heute um 63 Prozent reduziert - statt 75,99 nur 27,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Philips Sonicare DiamondClean Schallzahnbürste - Amazon-Tagesangebot (18.10.19)

Die elektrische Zahnbürste kommt mit vier Aufsätzen daher: für Zahnfleisch-Pflege, Tiefenreinigung, weißere Zähne und frischen Atem. Die Bürstenköpfe wählen automatisch die optimale Einstellung für Sie aus. Zudem verfügt die stylische Schallzahnbürste in Rosé über fünf Putzprogramme und lässt sich leicht und elegant aufladen - zuhause wie auf Reisen. Das funktioniert über induktives Laden mit dem edlen Ladeglas oder unterwegs mit dem Ladeetui. Wird beim Zähneputzen zu viel Druck ausgeübt, blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks auf und es vibriert sanft. Heute um 36 Prozent reduziert - statt 309,99 nur 196,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Kurkuma Supplement NutriZing - Amazon-Tagesangebot (18.10.19)

Das 100 Prozent natürliche Produkt liefert je Portion 1.000 Milligramm Kurkuma. Zudem enthält es auch organisches, schwarzes Pfefferpulver (Piperine), das für eine optimale Verwertung im Körper sorgt. Eine Portion besteht aus zwei Kapseln von je 500 Milligramm. Das Nahrungsergänzungsmittel ist überdies vollkommen frei von Zusatzstoffen und enthält kein Gluten oder künstliche Füllstoffe. Heute um 41 Prozent reduziert - statt 18,77 nur 11,03 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Amazon Echo Dot 3. Gen. - Amazon-Tagesangebot (17.10.19)

Der smarte Lautsprecher gehört zu den beliebtesten Amazon-Produkten aller Zeiten. In der 3. Generation ist er nicht nur mit neuem Stoffdesign, sondern auch mit verbessertem Lautsprecher für volleren Klang erhältlich. Musik, Wetterabfrage oder Fitness-Tracking: Dank dem Sprachcomputer Alexa können Sie per Sprachbefehl ganz einfach Songs streamen, Hörbücher abspielen oder sich die Nachrichten vorlesen lassen. Außerdem lässt sich per Sprachsteuerung Ihr Home smart gestalten - indem Sie Lampen einschalten, Thermostate verstellen oder sogar Türschlösser steuern. Heute stark reduziert - statt 99,95 nur 39,95 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Sublevel Damen Winter Jacke - Amazon-Tagesangebot (17.10.19)

Der stylische Parka ist perfekt für den Winter geeignet. Er ist wasser-und winddicht und warm gefüttert. Die Steppjacke für Frauen ist in drei Farben (Dark blue, Dark rose und Grey) erhältlich. Sie ist tailliert geschnitten und die Weite kann beliebig dank des Tunnelzugs reguliert werden. Heute stark reduziert - statt 99,95 nur 39,95 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Flowlife Professionelle Faszienrolle - Amazon-Tagesangebot (16.10.19)

Der Flowroller ist das perfekte Hilfsmittel, um Ihre Beweglichkeit zu erhöhen und Schmerzen zu reduzieren. Das hilft Ihnen, sich zu entspannen und Verspannungen loszuwerden. Das Produkt bietet fünf verschiedene Modi für Ihre individuellen Bedürfnisse. Zudem verfügt es über die neueste Vibrationstechnologie. Die Rolle besteht aus EPP-Material und bietet Ihnen das ultimative Roll-Erlebnis, indem es sich optimal mit den Muskeln verbindet. Heute um 44 Prozent reduziert - statt 159,00 nur 89,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: LEABAGS Cambridge Umhängetasche - Amazon-Tagesangebot (16.10.19)

Die geräumige Umhängetasche der Marke im Used-Look bietet genug Platz für einen 15-Zoll-Laptop, Tablett oder A4-Ordner. Zudem ist der Schultergurt höhenverstellbar und sorgt für optimalen Halt. Die Tasche besteht aus echtem, hochwertigem Büffelleder und ist damit besonders langlebig und robust. Drei Jahre Garantie. Heute um 29 Prozent reduziert - statt 239,98 nur 98,98 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: MayBeau Aktivkohle Pulver Zahnaufhellung - Amazon-Tagesangebot (15.10.19)

Mit Natur pur die Zähne aufhellen: Das geht mit dem Aktivkohle-Pulver von Maybeau. Letzteres verfügt über höchste Absorption und wirkt damit sehr gut gegen Zahn-Verunreinigungen, die durch Kaffee, Tee und Rotwein entstehen. Bei dem Pulver handelt es sich um Kokossnuss-Aktivkohle in Bio-Qualität, die frei von Zusatzstoffen wie Fluorid, Bleichmittel oder Peroxid ist. Zudem enthält sie ein natürliches Pfefferminzarmoma, um Mundgeruch zu bekämpfen. Heute um 44 Prozent reduziert - statt 10,99 nur 6,12 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: ThermoPro TP50 digitales Thermo-Hygrometer - Amazon-Tagesangebot (15.10.19)

Das Thermo-Hygrometer für innen dient zur Temperatur und Leuchtfeuchtigkeitsmessung. Damit sie dank der Raumklimakontrolle stets ein gesundes Wohnklima haben. Zudem überwacht das Gerät die Raumluft und speichert dabei Höchst- und Tiefstwerte ab. Der Klima-Monitor verfügt über einen Komfortzonen-Indikator mit den drei Einstellungen: DRY/COMFORT/WET. Der Thermo-Hygrometer ist zum Hängen (Magnethalterung) oder zum Stellen geeignet. Heute um 33 Prozent reduziert - statt 16,49 nur 12,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Umami® ⭐ Brotdose Weiß Bamboo - Amazon-Tagesangebot (14.10.19)

Wer selber kocht, weiß, was drin ist - und spart so auch viel Geld. Um die Mahlzeiten auch mitnehmen zu können, dafür sorgt die schicke Brotdose von Umami. Sie besitzt zwei Fächer von je 600 ml und ist aus hochwertigen Materialien hergestellt. Sie ist robust und BPA-frei. Zudem ist die Brotdose Spülmaschinen-, Mikrowellen- und Gefrierschrank-fest. Der Deckel ist dank Silikondichtung luftdicht und sorgt dafür, dass die Dose unterwegs auslaufsicher ist. Heute um 49 Prozent reduziert - statt 49,99 nur 25,49 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Philips BG5020/15 Bodygroom Series 5000 mit Aufsatz - Amazon-Tagesangebot (14.10.19)

Der Hersteller verspricht, dass der Haartrimmer mit einem hautschonendem System für eine sichere und komfortable Rasur am ganzen Körper ausgestattet ist. Zudem verfügt er über einen extralangen Aufsatz, um auch Rückenhaar kinderleicht entfernen zu können. Darüber hinaus kommt er mit drei weiteren Kammaufsätzen für das Trimmen verschiedener Körperhaarlängen (3, 5 und 7 mm) daher. Nach der Rasur ist das Gerät leicht zu reinigen und komplett abwaschbar. Heute um 37 Prozent reduziert - statt 59,99 nur 37,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Samsung MW3500 MS23K3515AS / EG Solo Mikrowelle - Amazon-Tagesangebot (11.10.19)

Die Mikrowelle von Samsung kommt mit einem kratzfesten Keramik-Emaille-Innenraum daher. Zudem verfügt sie über fünf QuickDefrost-Auftauprogramme. Zudem gibt es eine Warmhalte-Funktion, eine Grillheizung und eine Hüllenerwärmung. Insgesamt umfasst das Gerät 24 Automatikprogramme. Gerätemaße sind: H x B x T (cm): 27,5 x 48,9 x 37,4. Heute um 44 Prozent reduziert - statt 159,00 nur 89,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday"-Countdown 2019: Alex Perry Damen Ohrstecker - Amazon-Tagesangebot (11.10.19)

"Jeder ist die Königin seiner fantastischen Welt": Damit wirbt die Modemarke Alex Perry für seine schillernden Damen-Ohrstecker. Diese bestehen aus funkelndem Swarovski-Kristall, in dem sich das Licht wie in einem Prisma bunt bricht. Dadurch ist es perfekt für Groß und Klein als Geschenk zu Weihnachten, Geburtstag oder Valentinstag geeignet. Heute um 90 Prozent reduziert - statt 99,99 nur 9,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2019: iRobot Braava 390t Wischroboter in edlem weiß - Amazon-Tagesangebot (10.10.19)

Wischroboter für größere Räume und Flächen von der Marke mit über 25 Jahren Erfahrung in Roboterinnovationen. Reinigt größere Räume gründlich mit drei Wischdurchgängen. Dank iAdapt 2.0 mit Navigation Cube weiß der Braava, welche Flächen er bereits gereinigt hat Für alle Hartböden wie Laminat, Holz, Fliesen und Stein geeignet. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2019: Movian Elbe - Esszimmerstuhl - Amazon-Tagesangebot (10.10.19)

Dieser Esszimmerstuhl der Amazon-Eigenmarke Movian Elbe hat die Maße 78,0 x 54,5 x 56,0 cm (H x L x B). Material: Holz, Stoff (100 % Polyester). Gut gepolsterte Rückenlehne und Sitzfläche, damit Sie immer bequem sitzen. Montageanleitung für einfachen Selbstaufbau enthalten. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2019: Remington Maniküre- & Pediküre-Set Pro Collection - Amazon-Tagesangebot (10.10.19)

Zwölfteiliges elektrisches Maniküre- und Pediküre-Set. LED-beleuchtete Spitze für präzises und detailliertes Arbeiten. Inklusive zwölf verschiedener Aufsätze: Nagelknipser, Saphirscheibe, Sandpapieraufsatz, Saphirkegel, Zylinderfräser, Flammenfräser, Filzkegel, Hornhautschleifer, Nadelfräser, Nagelhautschieber mit weicher Spitze, Zehenspreitzer, Reinigungsbürste. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2019: natventure® Geldbörse für Herren - Amazon-Tagesangebot (10.10.19)

Dieses Männer-Portemonnaie wird aus feinstem portugiesischem Kork gefertigt und ist dadurch so belastbar wie hochqualitatives Leder. Zusätzlich ist das Herren Portemonnaie VEGAN APPROVED durch PETA. In das kleine Portemonnaie passen fünf bis acht Karten, jede Menge Geldscheine sowie Münzgeld. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

