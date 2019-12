Black Friday 2019: Jetzt immer noch Angebote auf Amazon bis 50 Prozent günstiger

Black Week

+ © dpa / Elaine Thompson "Black Friday Week": uch jetzt noch können Sie bis zu 50 Prozent günstiger auf Amazon shoppen. © dpa / Elaine Thompson

Black Friday 2019 bei Amazon: Die besten Deals und Angebote gibt es bei uns. So sichern Sie sich die Black-Friday-Schnäppchen bei Amazon.

Black Friday 2019: Finden Sie auch noch bis "Cyber Monday" die besten Angebote von Amazon

Hier erhalten Sie laufend die besten Tipps zu Schnäppchen des Online-Riesens Amazon:

Am 29. November 2019 war Black Friday, am 2. Dezember 2019 Cyber Monday .

. Wir begleiten Sie durch die Cyber Week.

Wer schnell ist, der kann hierbei so richtig sparen.

Finden Sie ab sofort bei uns die besten Schnäppchen von Amazon.

Viele Amazon-Produkte sind bis zum Cyber Monday um bis zu 50 Prozent reduziert .

. Bleiben Sie über unseren Newsticker über die besten Amazon-Schnäppchen noch nach "Black Friday" 2019 auf dem Laufenden.

über die besten noch nach "Black Friday" auf dem Laufenden. Angeblich sollen Amazon-Mitarbeiter genau am Black Friday mit mehrtägigen Streiks begonnen haben. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Black Friday 2019: Sichern Sie sich auch danach noch bis zu 50% auf Amazon-Produkte

Ab sofortkönnen Sie sich zur Cyber-Monday-Woche viele Rabatte auf Amazon sichern. Einige Produkte gibt es bis zu 50 Prozent und mehr reduziert. Hier finden Sie eine bunte Auswahl an heruntergesetzten Produkten aus den Kategorien Technik, Beauty, Sport und vielen weiteren. Passende Angebote und Geschenkideen für jeden Geschmack - werden Sie fündig.

Black Friday und Cyber Monday 2019: Die Termine im Überblick

Black Friday 29.11.2019 Cyber Monday 02.12.2019 Amazon Cyber Week 25.11.2019 bis 02.12.2019

"Black Friday" 2019: Oral-B PRO 2 2500 Elektrische Zahnbürste - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ Oral-B PRO 2 2500 Elektrische Zahnbürste Die elektrische Zahnbürste in Mattschwarz soll bis zu 100 Prozent mehr Plaque im Vergleich zur einer herkömmlichen Handzahnbürste entfernen. Zudem leuchtet die visuelle Andruckkontrolle auf, wenn zu fest geputzt wird. Mit dem professionellen Timmer halten Sie immer die richtige Putzzeit von zwei Minuten ein. Es gibt mehr als zwei Wochen Akkulaufzeit mit nur einer Vollladung. 1 Handstück mit Ladestation, 1 Aufsteckbürste, 1 Reise-Etui inklusive. Heute um 65 Prozent reduziert - statt 89,99 nur 39,69 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Invicta 8930OB Pro Diver Unisex Uhr - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ Invicta 8930OB Pro Diver Unisex Uhr Die stylische Uhr aus der Pro Diver Kollektion hat ein 40 Millimeter -Edelstahlgehäuse mit einem blauen Zifferblatt. Das Modell wird von einem präzisen Automatikuhrwerk angetrieben und ist wasserdicht (bis auf 20 bar). Heute um 36 Prozent reduziert - statt 122,91 nur 78,50 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: reer Wickeltischstrahler FeelWell 2in1 - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ reer Wickeltischstrahler FeelWell 2in1 Der Wickeltischstrahler spendet wohltuende Sofortwärme und schützt vor dem Auskühlen des Babys. Dadurch werden auch Folgeerkrankungen vermieden. Die Wärmestrahlung und Temperaturverteilung erfolgt über eine zuschaltbare Abschaltautomatik nach Medizinstandard. Es ist als 2-in-1-Wand-oder Standgerät einsetzbar. Zwei Heizstufen: 400 W / 800 W. Heute um 48 Prozent reduziert - statt 100,00 nur 51,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: SEVERIN SM 9684 Milchaufschäumer - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ SEVERIN SM 9684 Milchaufschäumer Mit dem stylischen Milchaufschäumer in Silber lässt sich mit innovativem Induktionsverfahren luftig, leckerer Milchschaum oder heiße Schokolade kreieren. Der multifunktionale und spülmaschinengeeignete Behälter erwärmt und schäumt auf durch Verwendung des entsprechenden Funktionsrädchens. Füllmengenmarkierungen: Erwärmen ca. 500 ml Aufschäumen ca. 260 ml. Heute um 33 Prozent reduziert - statt 69,99 nur 46,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Tiger Boston Teleskop Handtuchhalter - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ Tiger Boston Teleskop Handtuchhalter Der schlichte, aber formschöne Teleskop-Handtuchhalter der Serie "Boston" ist ausziehbar von 35 bis 60 cm und ist aus poliertem Edelstahl. Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung sind inklusive. Auch in der Version Edelstahl gebürstet erhältlich. Heute um 43 Prozent reduziert - statt 39,99 nur 22,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Melitta 1021-01 AromaFresh Filterkaffeemaschine - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ Melitta 1021-01 AromaFresh Filterkaffeemaschine Die moderne Filterkaffeemaschine mit hochwertigen Edelstahl-Applikationen und integriertem Mahlwerk ist für circa zehn Tassen geeignet. Das Gerät kommt mit abnehmbarem Bohnenbehälter, LED-Anzeige und ist passend für Melitta-Filtertüten. Die Kaffeestärke ist variabel einstellbar (mild, medium, stark) der Brühstart ist dank Timer-Funktion programmierbar. Außerdem verfügt sie über eine einstellbare Warmhaltezeit, kann leicht gereinigt werden. Außerdem beinhaltet es einen 3-in-1-Kalkschutz mit programmierbarem Wasserhärtegrad und automatischem Entkalkungsprogramm. Heute um 45 Prozent reduziert - statt 169,99 nur 92,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Tefal L94195 Ingenio Preference Kasserollen-Set - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ Tefal L94195 Ingenio Preference Kasserollen-Set Das Topfset aus Edelstahl ist ausgestattet mit dem abnehmbaren Griff Ingenio 5 aus Thermokunststoff. Zudem ist es backofengeeignet bis 250 Grad Celsius (ohne Griff) sowie für alle Herdarten, auch Induktion. Mit abgerundetem Schüttrand für tropffreies Ausgießen. Heute um 39 Prozent reduziert - statt 81,99 nur 49,89 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Bugatti Herrenschuhe Derby - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ bugatti Herren 312101121000 Derby Die eleganten Herrenschuhe von Bugatti in Schwarz sind aus echtem Leder und verfügen über einen Blockabsatz mit einer Absatzhöhe von zwei Zentimetern. Heute um 46 Prozent reduziert - statt 69,95 nur 37,49 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: ESMART Economy EXR Rollo-Leinwand - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ ESMART Economy EXR Rollo-Leinwand Die Rollo-Leinwand dient als Projektionsleinwand - für das Kinoerlebnis zuhause. Weitere Daten des Heimkino-Beamers: 4K | UHD | 3D- | HD- | Full-HD-Ready Darstellungsfläche (B x H): 240 x 180 cm. Gehäusemaße (B x H x T): 255 x 8 x 8 cm. Rückseite: Schwarz, lichtundurchlässig, verhindert sogenannte Doppelbilder. Heute um 31 Prozent reduziert - statt 37,90 nur 25,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: SEVERIN Raclette-Partygrill - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ SEVERIN Raclette-Partygrill Der Partyspaß für bis zu acht Personen: Der multifunktionale Raclette-Grill mit antihaftbeschichteter Grillplatte sorgt für gesundes Grillen ohne die Zugabe von Fremdfetten. Zudem erwärmt sich das Grillelement gleichmäßig durch eine durchgehende Heizspirale. Die Temperatur lässt sich dank stufenlosem Thermostat optimal regeln. Antihaftbeschichtete Pfännchen sind inklusive. Mit einem feuchten Tuch lässt sich das Gerät leicht reinigen. Heute um 31 Prozent reduziert - statt 37,90 nur 25,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: ghd curve creative curl wand Lockenstab - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ ghd curve creative curl wand Lockenstab Mit dem Lockenstab des Markenherstellers kreieren Sie langanhaltende, lockere Wellen - perfekt Beach Waves-Look. Er verfügt über eine optimale Stylingtemperatur (185 Grad Celsius) und die Ultra-Zone-Technologie schont das Haar. Ein automatischer Schlafmodus sorgt dafür, dass sich der Lockenstab nach 30 Minuten ohne Verwendung ausschaltet. Mit Cool-Tip-Spitze für besseres Handling. Heute um 40 Prozent reduziert - statt 189,00 nur 112,58 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: SEVERIN Crêpes Maker CM 2198 - Amazon-Tagesangebot (01.12.19)

+ SEVERIN Crêpes Maker CM 2198 Der multifunktionale Crêpes-Maker sorgt mit seiner individuellen Anpassung des Bräunungsgrades mit stufenlosem Temperaturregler für eine leichte und schnelle Zubereitung. Die Speisen können sich dank antihaftbeschichteter Grillplatte einfach entnehmen. Teigspatel und Crêpeswender aus inklusive. Heute um 34 Prozent reduziert - statt 28,99 nur 18,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: THOMAS SABO Damen Armband Kleeblatt - Amazon-Tagesangebot (30.11.19)

+ THOMAS SABO Damen Armband Little Secret Kleeblatt Der Lifestyle-Schmuck ist in trendig-schlichtem Design gestaltet. Das Armband ist silberfarben und die Länge ist verstellbar. Heute um 44 Prozent reduziert - statt 28,33 nur 15,92 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Muzili Bluetooth Lautsprecher - Amazon-Tagesangebot (30.11.19)

+ Muzili Bluetooth Lautsprecher Der Bluetooth-Lautsprecher liefert laut Herseller hervorragenden Stereoklang und robusten Bass über 3W-Vollbereichs-Treiber und ist mit einer großartigen Bassmembran und einem unabhängigen Lautsprecherhohlraum ausgestattet. Das Wandlerdesign soll glasklaren Klang unter einem Prozent Verzerrung bei höchster Lautstärke liefern. Es lässt sich mit dem Smartphone oder iPad über Bluetooth verbinden und verfügt zudem über eine Freisprechfunktion. Heute um 46 Prozent reduziert - statt 21,99 nur 11,89 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: THOMAS SABO Damen Charm-Armband - Amazon-Tagesangebot (30.11.19)

+ THOMAS SABO Damen Charm-Armband Das bekannte Charm-Armband ist ein Unisex Lifestyle-Schmuck und kommt in schlichtem Design mit 925er Sterlingsilber daher. Heute um 44 Prozent reduziert - statt 28,33 nur 15,92 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Apple EarPods mit 3,5 mm - Amazon-Tagesangebot (30.11.19)

+ Apple EarPods mit 3,5 mm Anders als bei herkömmlichen runden Ohrhöhrern soll das Design genau an die Gemoetrie des Ohrs angepasst sein. Die Lautsprecherin den EarPods sollen so konstruiert sein, dass sie Klangverluste minimieren und die Klangausgabe maximieren. Zudem haben sie eine integrierte Fernbedienung, mit der Sie per Knopfdruck die Lautstärke anpassen, die Musikwiedergabe steuern und Anrufe annehmen können. Heute um 47 Prozent reduziert - statt 29,00 nur 19,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Bluefin Fitness Dual-Motor 3D Vibrationsplatte - Amazon-Blitzangebot (30.11.19)

+ Bluefin Fitness Dual-Motor 3D Vibrationsplatte Dank einer 3D-Vibration lässt sich mithilfe von zwei Motoren ein intensives Ganzkörpertraining absolvieren. Die ultraflache Vibratonsplatte hat dabei extrem leise Motoren und eine extra große Anti-Rutsch-Oberfläche für ein effektives Training. Laut Hersteller lässt sich so mithilfe von fünf Programmen Körperfett reduzieren und Muskelmasse aufbauen. Heute um 47 Prozent reduziert - statt 299,00 nur 159,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Reishunger Digitaler Reiskocher - Amazon-Tagesangebot (30.11.19)

+ Reishunger Digitaler Reiskocher Der Multikocher ermöglicht laut Hersteller "perfekten Reis auf Knopfdruck". Neben einer perfekten Konsistenz soll er dank bahnbrechender 7-Phasen-Kochtechnologie eine besonders nährstoffschonende Zubereitung ermöglichen. Der hochwertige Innentopf mit doppelter Antihaftbeschichtung aus Keramik soll dank 3D-Hitzeverteilung für gleichmäßig gegarten Reis sorgen. Er fasst 1,5 Liter für bis zu acht Personen. Heute um 35 Prozent reduziert - statt 149,99 nur 97,49 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung - Amazon-Tagesangebot (30.11.19)

+ Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung Der Fire TV Stick ist jetzt mit Alexa-Sprachfernbedienung ausgestattet. So kontrollieren Sie kompatible Fernseher, Soundbars oder Receiver. Zudem können Sie Ihre Lieblingsprogramme auf Prime Video, Netflix, ARD, ZDF, ProSieben, DAZN und waipu.tv wählen und anschauen. Außerdem verfügt der Fire TV Stick über mehr Speicherplatz für Apps und Spiele als jeder andere Streaming-Mediastick, verspricht Amazon. Heute um 53 Prozent reduziert - statt 39,99 nur 18,69 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Youngdo Fitness Armband - Amazon-Tagesangebot (30.11.19)

+ Youngdo Fitness Armband Mithilfe des Fitnesstrackers haben Sie beim Sport nicht nur einen Schritt- und Kalorienzähler sowie Stoppuhr in der Tasche, sondern können sich auch den Kilometerstand in Statistiken anzeigen lassen. Zudem erhalten Sie Anrufe und Nachrichten via Vibration und haben die Möglichkeit, 24 Stunden lang Ihre Herzfrequenz zu überwachen sowie Ihren Schlafrhythmus und -dauer. In nur ein bis zwei Stunden ist der Tracker völlig aufgeladen und hat bis zu 30 Tage Laufzeit. Heute um 53 Prozent reduziert - statt 39,99 nur 18,69 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: LUX-TOOLS AWS-20Li/115 Akku-Winkelschleifer - Amazon-Tagesangebot (30.11.19)

+ LUX-TOOLS AWS-20Li/115 Akku-Winkelschleifer Der kleine Winkelschleifer verfügt über einen sehr leistungsstarken Motor, wodurch das Schleifen und Trennen von Metall, Stein und anderen Materialien auch an schwer zugänglichen Stellen gelingt. Der Zusatz-Handgriff ist verstellbar und gewährleistet somit ein sicheres Führen des Schleifgerätes. Zudem kann es in zwei Position - für Rechts- und Linkshänder - montiert werden. Außerdem sorgt die Spindelarretierung des Trennschleifers dafür, dass ein besonders leichter Wechsel der Schleif- und Trennscheiben erfolgt. Heute um 50 Prozent reduziert - statt 39,99 nur 20,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Tefal Aroma E21540 Grillpfanne 26 cm - Amazon-Tagesangebot (30.11.19)

+ Tefal Aroma E21540 Grillpfanne 26 cm Die Grillpfanne des Markenherstellers ist dank Titanium-Antihaftversiegelung besonders gut zum Grillen von Fleischstücken - ohne, dass etwas kleben bleibt. Dank Thermospot-Technologie wissen Sie auf den Punkt, wann es gar ist. Die speziell entwickelte Ausgießhilfe erleichtert sauberes Servieren der Speisen. Für alle Herdarten geeignet, auch Induktion. Heute um 46 Prozent reduziert - statt 52,45 nur 28,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Fossil Damen-Kettenarmband Edelstahl Zirkonia - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Fossil Damen-Kettenarmband Edelstahl zirkonia JF03016040 Das stylische und schlichte Armband passt zu jedem Anlass und jedem Outfit und ist etwa 216 mm lang. Zudem ist es mit Zirkonia-Steinen besetzt. Das silberne Band besteht aus Edelstahl und verfügt als Verschluss über einen Zugverschluss. Perfekt als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für die Liebste. Heute um 54 Prozent reduziert - statt 41,38 nur 19,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Yankee Candle Glaskerze, groß, Christmas Memories - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Yankee Candle Glaskerze, groß, Christmas Memories Die beliebten und bekannten Duftkerzen der Marke Yankee Candle sind aus hochwertigem Paraffinwachs gefertigt. Der Docht besteht aus reiner Baumwolle. Zudem ist die Kerze durchgängig mit sieben Prozent Duftöl versetzt, für einen besonders langanhaltenden Duftt. "Christmas Memories" soll an die Weihnachtszeit erinnern und riecht dabei wunderbar würzig wie in der Weihnachtsbäckerei. Heute um 39 Prozent reduziert - statt 29,60 nur 17,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Zwilling 35602-000-0 Professional S Messerset - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Zwilling 35602-000-0 Professional S Messerset Das Messerset von Zwilling beinhaltet Spick und Garniermesser (10 cm), ein Fleischmesser (16 cm) und ein Kochmesser (20 cm). Die eisgehärteten Klingen sorgen dafür, dass die Messer besonders robust und langlebig sind. Mithilfe des SigmaForge Verfahren werden die Messer aus einem Stück Klingenstahl präzisionsgeschmiedet. Dadurch haben sie eine besondere Härte, Schneidhaltigkeit und Flexibilität. Heute um 43 Prozent reduziert - statt 104,99 nur 59,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Bosch Professional Handkreissäge GKS 190 - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Bosch Professional Handkreissäge GKS 190 Die Handkreissäge des Markenherstellers verfügt über einen Sägeblattdurchmesser von 190 mm. Durch die hohe Schnitttiefe (70 mm) und einer Neigungsfähigkeit von 56 Grad ist flexibles Arbeiten in jeder Situation gegeben. Es ist dank der hohen 1.400 Watt Motorleistung ein schneller Sägefortschritt möglich (in Weich- und Hartholz). Heute um 59 Prozent reduziert - statt 190,40 nur 78,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: AMORELIE Erotischer Adventskalender Classic 2019 - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ AMORELIE Erotischer Adventskalender Classic 2019 24 Türchen, 24 unvergessliche Momente: Der Amorelie Adventskalender ist laut Hersteller perfekt für Paare, die sich nach Abwechslung in ihrem Liebesleben sehnen. So warten 24 hochwertige Überraschungen von Top-Marken sowie aus den Kategorien Einsteiger-Toys, Soft Bondage, Massage, Stimulierendes und sinnliche Accessoires. Highlight ist das Vibro-Ei-Peach von Moqqa. Es sind Produkte im Gesamtwert von 485,00 Euro enthalten. Heute um 38 Prozent reduziert - statt 129,90 nur 80,96 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: eufy by Anker Saugroboter RoboVac 11S MAX - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ eufy by Anker Saugroboter RoboVac 11S MAX Der Saugroboter wurde rekonstruiert mit nur 72 mm Höhe und zugleich mit verstärkter (2.0000Pa) Saugkraft. Dank Boostiq-Technologie erhöht sich automatisch innerhalb von 1,5 Sekunden die Saugkraft auf sehr verschmutzten oder schwer zu reinigenden Stellen. Trotzdem soll der Saugroboter laut Hersteller "so leise wie eine Mikrowelle" sein und eine Akkulaufzeit von bis zu 100 Minuten aufweisen. Er lädt sich selbst auf ist somit immer einsatzbereit. Heute um 29 Prozent reduziert - statt 239,99 nur 169,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: S.Oliver Damen Analog Quarz Armbanduhr - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ S.Oliver Damen Analog Quarz Armbanduhr Die Damenuhr der Marke S.Oliver mit Edelstahl-Gehäuse passt zu jedem Anlass und verleiht dem Outfit einen eleganten Touch. Die analoge Quarz-Uhr verfügt zudem über ein Edelstahl-Armband und Kipp-Faltschließe. Heute um 57 Prozent reduziert - statt 89,00 nur 38,53 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Garmin Dash Cam 65W Kamera - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Garmin Dash Cam 65W Kamera Die ultrakompakte Dash Cam kommt mit 2 Zoll LCD-Farbdisplay und 2,1 MP Kamera daher - für Videoaufnahmen bis 1.080p und bei 180 Grad Blickwinkel sowie Schnappschussfunktion. Zudem verfügt die Kamera über eine automatische Ereigniserkennung und -aufnahme, integriertes GPS-Modul für detaillierte Infos sowie Überwachungsmodus beim Parken über Festeinbaukabel. Außerdem enthält sie einen Kollisionswarner, Spurhalteassistent und Sprachsteuerung zur Bedienung ohne Hände - und optional Hinweise zu festen Radarkontrollen. Heute um 34 Prozent reduziert - statt 178,64 nur 117,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Bosch Smart Home Sicherheit Starter-Set - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Bosch Smart Home Sicherheit Starter-Set mit App-Funktion Das Set dient mit seinen Features wie Smart Home Controller, Bewegungsmelder, Rauchmelder und Tür-/Fensterkontakt zum Schutz vor Bränden und Einbrüchen. Es ist eine Alarmierung vor Ort und in der Ferne per App-Benachrichtigung möglich sowie zusätzlicher Schutz dank Abschreckungswirkung durch Auslösen der Sirene am Rauchmelder (im Einbruchsfall). Heute um 62 Prozent reduziert - statt 399,95 nur 149,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Braun Silk-Expert Pro 5 PL5137 - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Braun Silk-Expert Pro 5 PL5137 Das IPL-Haarentfernungsgerät von Braun soll laut Hersteller das sicherste, schnellste und effizienteste Gerät zur dauerhaften Verminderung des Haarwuchses in nur vier Wochen sein. Das intelligente IPL-Gerät mit SensoAdaptTM-Hautsensor (mit UV-Schutz)soll die einzige IPL-Technologie sein, die sich automatisch und kontinuierlich an den Hautton anpasst. Außerdem schafft es nun 400.000 Lichtimpulse - 30 Prozent mehr als der vorherige Silk-expert 5. Heute um 50 Prozent reduziert - statt 599,99 nur 299,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Fossil Herren Chronograph Quarz Uhr mit Leder Armband - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Fossil Herren Chronograph Quarz Uhr mit Leder Armband FS4656 Die analoge Herrenuhr aus der Machine-Kollektion überzeugt durch ihr rustikales Design und dem übergroßen Gehäuse - für einen modernen Industrial Style, der zu allen Outfits passt. Die Uhr verfügt über ein batteriebetriebenes Quarzwerk mit Stoppfunktion sowie goldenen Zeigern auf schwarzen Ziffernblatt. Sie ist wasserdicht bis fünf bar. Heute um 56 Prozent reduziert - statt 169,00 nur 75,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Oral-B PRO 2 2900 Elektrische Zahnbürste - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Xbox One S 1TB Die Konsole kommt mit gleich zwei Controllern, 1x weiß und 1x schwarz, daher. Zudem gibt es mit der Konsole Xbox Game Pass für einen Monat sowie 14 Tage Live Gold inklusive. Heute um 72 Prozent reduziert - statt 189,99 nur 53,59 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Oral-B PRO 2 2900 Elektrische Zahnbürste - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Oral-B PRO 2 2900 Elektrische Zahnbürste Die Oral B Pro 2 2900 kommt hier mit 2. Handstück - ideal für Paare, Familien oder Reisende. Die visuelle Andruckkontrolle leuchtet auf und reduziert die Geschwindigkeit, um das Zahnfleisch zu schützen. Der runde Bürstenkopf entfernt bis zu 100 Prozent mehr Plaque. Es gibt zwei Reinigungsmodi: für die tägliche Reinigung und Zahnfleischschutz. Ein Timer sorgt dafür, dass immer die richtige Putzzeit von zwei Minuten eingehalten wird. Heute um 72 Prozent reduziert - statt 189,99 nur 53,59 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Braun Series 3 ProSkin 3040s Elektrorasierer - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Braun Series 3 ProSkin 3040s Elektrorasierer Der Elektrorasierer besitzt drei drucksensible Scherelemente für erhöhte Effektivität und Hautkomfort. Zudem erfasst die spezielle MicroComb-Technologie mehr Haar mit jedem Zug. Der Rasierer ist für die Nass-und Trockenrasur geeignet. Der extragroße Präzisionstrimmer auf der Rückseite des Rasierer eignet sich, Koteletten in Form zu bringen oder den Bart vor der Rasur zu trimmen. Heute um 56 Prozent reduziert - statt 119,99 nur 52,59 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Bosch MUM5 MUM58920 CreationLine Küchenmaschine - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Bosch MUM5 MUM58920 CreationLine Küchenmaschine Die Küchenmaschine kann dank der großen Edelstahl-Rührschüssel (3,9 Liter Volumen) mit spezieller Innenform auch Mengen von bis zu 1 kg Mehl plus Zutaten vermengen. Dafür sorgt der Motor mit 1.000 Watt. Dank 3D PlanetaryMixing können so bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig gemischt werden. Das hochwertige Patisserie-Set (Schlagbesen, Rührbesen, Knethaken) enthält zudem einen Durchlaufschnitzler mit drei scheiben zum Raspeln, Reiben, Schneiden und einen Mix-Aufsatz. Heute um 53 Prozent reduziert - statt 349,00 nur 165,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Bosch Professional Akkuschrauber GSR 12V-15 - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)

+ Bosch Professional Akkuschrauber GSR 12V-15 Der Akkubohrschrauber von Bosch ist klein, handlich und leistungsstark mit 12V und 2,0 Ah. Dank seiner kurzen Bauform ist er vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen praktisch. Zudem können auch dunkle Ecken dank integriertem LED-Licht behandelt werden. Weicher Schraubfall dank 15 Nm Drehmoment mit 10 mm Bohrfutter und Voll-Metall Zwei-Gang-Getriebe. Heute um 31 Prozent reduziert - statt 165,41 nur 83,46 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Acer Chromebook 314 Notebook - Amazon-Blitzangebot (29.11.19)

+ Acer Chromebook 314 Das Chromebook in stylischem Mattschwarz/Silber verfügt über 17 Zoll und ist 19,7 mm flach. Zudem kommt es mit einer extrem langen Akkulaufzeit (12,5 Stunden) daher sowie rasant schnellem WLAN und das Chrome OS mit Zugang zu Millionen von Apps für Android. Heute um 40 Prozent reduziert - statt 329,00 nur 199,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

"Black Friday" 2019: Siemens TI9575X1DE EQ.9 s700 plus - Amazon-Tagesangebot (29.11.19)