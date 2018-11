"Black Friday" 2018: Schon jetzt Rabatte auf die besten Amazon-Angebote sichern

Schnäppchen

Seit 19. November läuft die Cyber Week auf Amazon. Im Countdown zu "Black Friday" 2018 gibt es bereits reduzierte Angebote. Sichern Sie sich die günstigsten Produkte.

Zahlreiche Rabattaktionen gibt es am "Black Friday" am 26. November 2018 beim Online-Shop Amazon - wir zeigen Ihnen schon jetzt die besten Schnäppchen des Tages.

Ab 19. November 2018 finden Sie hier alle Angebote zum "Black Friday" von Amazon

Im Newsticker erhalten Sie laufend die besten Tipps zu Schnäppchen des Online-Riesens Amazon:

Seit 19. November läuft die Cyber Week auf Amazon .

läuft die . Ab 6 Uhr morgens gibt es täglich neue Angebote im 5-Minuten-Takt.

Schon am 16. November startete der Countdown zur Cyber-Monday-Woche 2018 .

. Viele Amazon-Produkte sind bis zu 50 Prozent reduziert .

. Bleiben Sie über unseren Newsticker über die besten Amazon-Schnäppchen am "Black Friday" 2018 auf dem Laufenden.

Countdown zu Black Friday 2018: Sichern Sie sich schon jetzt bis zu 50% auf Amazon-Produkte

Bereits ab 16. November 2018 können Sie sich während dem Countdown zur Cyber-Monday-Woche viele Rabatte auf Amazon sichern. Einige Produkte gibt es bis zu 50 Prozent und mehr reduziert. Hier finden Sie eine bunte Auswahl an heruntergesetzten Produkte.

Countdown zu Black Friday 2018: Blackroll Orange Faszien-Rolle - Amazon-Tagesangebot (22.11.18)

+ Blackroll - die Faszien-Rolle mittlerer Härte - einfach und effizient. Das ideale Trainingsgerät zur Selbstmassage für alle, die Muskeln und Bindegewebe massieren möchten. Länge der Faszienrolle: 30 cm; Durchmesser: 15 cm. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 20,90 statt 29,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Fire HD 10-Tablet mit Alexa Hands-free - Amazon-Tagesangebot (22.11.18)

+ Das Fire HD 10-Tablet mit Alexa Hands-free verfügt über brillantes 10,1 Zoll-/1080p-HD-Display (1920 x 1200), bis zu 1,8 GHz Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und bis zu 10 Stunden Akku-Laufzeit. Zudem hat es laut Amazon das größte Display, jetzt mit mehr als 2 Millionen Pixeln, Stereolautsprechern, Dolby Audio und Dualband-WLAN 802.11ac – perfekt für Full HD-Videos, Spiele, Zeitschriften und ruckelfreies Streaming. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 99,99 statt 149,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: LEABAGS Umhängetasche aus echtem Büffelleder - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

+ Die LEABAGS Oxford Umhängetasche besteht aus echtem Büffelleder - ein hochwertiges Naturprodukt und besonders langlebig und robust. So ist lange Freude an der neuen Schultertasche garantiert. Vintage Look: Jede Ledertasche ist ein Unikat mit einer einzigartigen Oberfläche, die mit Benutzung immer schöner wird und einen individuellen Charakter entwickelt. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 94,95 statt 128,98 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: JAIMIE JACOBS Magischer Geldbeutel - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

+ Schluss mit großen und unhandlichen Brieftaschen. Der Slim Wallet von JAIMIE JACOBS verfügt über ein absolut schlankes Format. Er ist dünner als die Konkurrenz, klein, dünn und damit ideal für die vordere Hosentasche. Egal ob im Anzug oder in der Freizeit. Das kleine Kreditkartenetui trägt nicht auf. Für all jene, die Ihre Essentials bequem in der Hosentasche tragen! Der Mini Wallet wird in einer eleganten Geschenkbox geliefert. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 59,90 statt 89,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: 6 Flaschen Doppio Passo Salento Primitivo Rotwein - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

+ Eckdaten des Doppio Passo Salento IGT Primitivo: Süßegrad: halbtrocken. Geschmack: Brombeeren, Schwarzkirsche, Schokolade. Weintyp: saftig warm. Passt zu: Wildgerichte, Hartkäse. Herkunft: Salento, Italien. Zum Black-Friday-Countdown sechs Flaschenfür nur 31,99 statt 44,94 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung - Amazon-Tagesangebot (22.11.18)

+ Amazons meistverkaufter Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (1. Generation). Über 9.000 Apps, Spiele und Alexa Skills, wie z. B. Prime Video, die Mediatheken von ARD für TV, ZDFmediathek, 7TV, Netflix, Maxdome, ARTE und viele weitere. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 24,99 statt 39,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: PlayStation 4 - Konsole inkl. Call of Duty - Amazon-Tagesangebot (21.11.18)

+ PlayStation4-System 1TB Black, Call of Duty : Black Ops 4, 2xDUALSHOCK4 Wireless-Controller , Mono-Headset, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel, Bedienungsanleitung. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 299,99 statt 399,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Chilly's Trinkflaschen - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Mit den Chilly's Trinkflaschen können Sie eiskaltes Wasser oder frisch aufgebrühten Kaffee überall hin mitnehmen. Durch die hochentwickelte, doppelwandige Vakuum Isolierung wird das Lieblingsgetränk bis zu 24 Stunden kalt oder bis zu 12 Stunden dampfend heiß gehalten - ganz egal bei welcher Aussentemperatur. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 17,50 statt 35,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Beurer Massagesitzauflage - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Durch die Körperscanningfunktion dieser Massagesitzauflage kann die tiefenwirksame Komplettkörpermassage individuell an Ihre Körpergröße- und -form angepasst werden. Das Massagegerät besitzt ein 4-köpfiges Massagesystem für eine kraftvolle Shiatsu-, Swing-, oder Rollmassage. Dadurch können Verspannungen gelöst und Beschwerden gemildert werden, so tragen Sie zur Erhaltung Ihrer Gesundheit bei. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 135,89 statt 349,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: SEVERIN Fondue mit abnehmbarem Edelstahltopf - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Genuss und Schweizer Gemütlichkeit für bis zu 8 Personen: Multifunktionales Fondue-Set mit Edelstahltopf für 1,25 L Inhalt - Ideal geeignet für Käse-, Schokoladen-, Wein- und dem klassischen Öl-Fondue. Einfache Anwendung: Thermostat mit 5 Stufen zum Erhitzen und anschließendem Warmhalten des Inhalts, Integrierter Überhitzungsschutz, Abnehmbarer Edelstahltopf für zusätzliche Nutzung auf Ceran-, Gas- und Induktionsplatten. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 27,00 statt 69,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: GROHE Eurosmart, Badarmatur - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Diese GROHE Eurosmart Badarmatur ist elegant und einfach: Schließen Sie den Stopfen des Ablaufs, indem Sie an der Zugstange hinter der Armatur ziehen. Öffnen Sie ihn wieder mit leichtem Druck. Perfekter Bedienkomfort: Ein mittelhoher Auslauf ist bequem zu bedienen – auch für Kinder. Eine Badezimmerarmatur mit diesem Auslauf eignet sich gut auch zum Befüllen hoher Gefäße. Leichtgängige Bedienung der Armatur: Nur Grohe Armaturen bieten das einzigartige Grohe SilkMove Erlebnis mit einer dauerhaften, samtweichen Bedienung. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 41,99 statt 146,20 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Pampers Baby Dry - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Pampers Baby-Dry Pants lassen sich ganz einfach an- und ausziehen: Einfach die Seiten aufreißen. Luftkanäle lassen die Luft in der Windel zirkulieren für bis zu 12 Stunden atmungsaktive Trockenheit. Saugkräftige Micro Pearls absorbieren die Feuchtigkeit und schließen sie ein. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 29,99 statt 45,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Hama Funk-Wetterstation - Amazon-Angebot (21.11.18)

+ Hama Funk-Wetterstation mit Außen-Sensor, Thermometer, Hygrometer, Barometer, Außensensor mit hoher Reichweite, misst Innen- und Außen-Temperatur, inkl. DFC Funkuhr in schwarz. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 28,00 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Braun Haarschneider/Trimmer - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

+ Der Braun-Haarschneider/-Trimmer verspricht lebenslang scharfe Klingen für den perfekten Haarschnitt, 17 Längeneinstellungen (2 smarte Trimmaufsätze ermöglichen die individuelle Gestaltung einer Vielfalt von Frisurstilen in bis zu 16 Längen), Memory SafetyLock System (Speichert die zuletzt verwendete Einstellung) und vieles mehr. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 34,99 statt 69,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Oral-B PRO 6500 SmartSeries Elektrische Zahnbürste - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

+ Mit dem drahtlosen SmartGuide der Oral-B PRO können Sie immer die richtige Putzzeit von zwei Minuten einhalten. Sieger bei Stiftung Warentest (Test 03/2016). Mit zwei Handstück - Ideal für Paare, Familien und Reisende. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 108,99 statt 259,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Amazon Echo (2. Gen.) - Amazon-Angebot (20.11.18)

+ Der Amazon Echo ist ein intelligenter Lautsprecher mit Alexa aus Anthrazit Stoff. Der Amazon Echo verbindet sich mit dem cloudbasierten Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Wecker und Timer zu stellen, den Kalender, das Wetter, die Verkehrslage und Sportergebnisse abzurufen, Fragen zu stellen, To-do- und Einkaufslisten zu verwalten, kompatible Smart Home-Geräte zu bedienen und mehr. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 59,99 statt 99,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: AEG ECO HX6-35TM Akkusauger - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

+ Das intelligente Ladesystem des beutellosen AEG ECO HX6-35TM Akku-Handsaugers mit Zyklon-Effekt schaltet automatisch ab. Dank optimalem Energiemanagement kostet eine Akkuladung nur weniger als einen Cent. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 74,99 statt 149,95 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Gigaset C430 Schnurlostelefon - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

+ Das Gigaset C430 Schnurlostelefon mit 4,6 cm (1,8 Zoll) Displaygroßes verfügt über ein TFT-Farbdisplay, ein Adressbuch für bis zu 150 Einträge mit je 3 Nummern, Freisprechen am Mobilteil, ECO Modus und vieles mehr. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 29,00 statt 49,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Sony Alpha Systemkamera - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

+ Die Sony Alpha Systemkamera verfügt über einen Exmor-CMOS-Sensor mit neuem Front End LSI und 24,2 Megapixeln. Fünf-Achsen-Bildstabilisierung und 425 Phasendetektionspunkte; Robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung und robuste Objektivhalterung. Verfügt über das gleiche „4D Focus“ Autofokussystem wie die A6300. 3.0"" Touch-Display inkl. Touch-Pad Funktion. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 1.069,00 statt 1.699,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Medion WLAN-Radio - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

+ Dieses Radio von Medion bietet Empfang von über 15.000 Internetradiosendern und zahlreichen Podcasts aus aller Welt. Unterstützt Spotify-Wiedergabe-Funktion. Je 40 Favoriten Speicherplätze für Internet- und UKW Radiosender. Holzgehäuse. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 64,99 statt 149,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Invicta Herren Analog Quartz Uhr - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

+ Das Invicta hat ein 37 Millimeter Edelstahlgehäuse mit einem blauen Zifferblatt. Dieses Modell wird von einem präzisen Quarzuhrwerk angetrieben, 20 bar Wasserdichtigkeitszertifizierung. Dieses Modell ist von der Invicta Pro Diver Kollektion. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 47,00 statt 299,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Bowmore Islay Single Malt Scotch Whisky - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

+ Bowmore ist einer der beliebtesten 12-jährigen Single Malt Whiskys überhaupt und die älteste Destillerie auf Islay. Sie wurde im Jahr 1779 von der Familie Simson an der Küste von Loch Indaal gegründet. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 23,99 statt 35,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Anker Wireless Tastatur & Maus - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

+ Flache Tasten der Anker Wireless Tastatur ermöglichen flüsterleises Schreiben und fantastischen Komfort. Die kompakte, leichtgewichtige Tastatur und ergonomische Maus sind zudem das ideale platzsparende Duo. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 27,99 statt 34,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Proscenic 790T WLAN Staubsauger Roboter - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

+ Der Saugroboter wird durch eine Alexa-Sprachsteuerung unterstützt und kann sogar mit einer Fernsteuerung über die Proscenic Robotic Smartphone App bedient werden. Mithilfe des IPANS vierstufigen intelligenten Reinigungssystems ist eine Echtzeit-Positionierung sowie ein Wohnungsplan möglich, die dem Roboter helfen, seine eigene Position zu bestimmen und die Reinigung effektiv zu bewältigen. Zudem enthält er einen sehr starken Vakuum-Motor mit einer Saugkraft bis zu 1.200 PA. Außerdem besitzt der Saugroboter einen Ultraschall-Radar, Dual-Infrarotsensoren sowie einen Fallsensor. Zum Black-Friday-Countdown für nur 195,00 Euro statt 279,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Philips Lumea Prestige IPL Haarentfernungsgerät - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

+ Das Haarentfernungsgerät von Philips ist mit IPL-Technologie ausgestattet und verspricht bis zu 92 Prozent weniger Haare nach drei Anwendungen. Dank der diversen Aufsätze inklusive lassen sich Körperzonen individuell behandeln. Das Gerät ist ideal für helle bis dunkle Hauttypen mit dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren, die eine sanfte und schmerzfreie Haarentfernung wünschen. Fünf Lichtintensitätseinstellungen und ein intelligenter Hautton-Sensor sorgen für eine leichte Handhabung. Zum Black-Friday-Countdown für nur 349,99 Euro statt 599,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Brother HL-3152CDW Kompakter Farbdrucker - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

+ Der elektrofotografischer LED-Farbdrucker mit Duplex kommt mit einem 333 MHz Prozessor sowie einem 64 MB-Speicher daher. Die Druckgeschwindigkeit liegt bei bis zu 18 Seiten/Minute in Farbe und s/w. Die Auflösung beträgt bis zu 2.400 x 600 dpi. Schnittstellen sind verfügbar für WLAN, LAN, USB 2.0 HI-Speed, 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug. Im Lieferumfang inbegriffen sind Netzkabel, DR-241CL Trommeleinheit, BU-220ßCL Transfereinheit, WT-220 CL Tonerabfallbehälter, Toner C/M/Y/K sowie ein Benutzerhandbuch auf CD-Rom. Zum Black-Friday-Countdown für nur 139,00 Euro statt 195,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Samsung C49HG90DMU - Amazon-Blitzangebot

+ Samsung C49HG90DMU mit 124,20 cm (49 Zoll), Curved Gaming Monitor (2x HDMI, Display Port, 1ms, USB, 3840 x 1080 Pixel) in mattschwarz. Besonderheiten: HDR (High Dynamic Range), QLED (Quantum Dot Technologie), Ultraweit durch 32:9 Format, Integrierte Software zur Anzeige von Anwendungen oder Quellen in verschiedenen Modi. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 779,00 statt 1.559,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Der neue Kindle Paperwhite - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

+ Der neue Kindle Paperwhite, jetzt wasserfest und mit doppeltem Speicherplatz – mit Spezialangeboten: Der bislang dünnste und leichteste Kindle Paperwhite - 300-ppi-Display ohne Spiegeleffekte, lesen wie auf echtem Papier, sogar in hellem Sonnenlicht. Jetzt wasserfest (IPX8), sodass Sie am Strand, am Pool oder in der Badewanne lesen und entspannen können. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 79,99 statt 119,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Remington AC9140 Ionen-Haartrockner - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

+ Der Remington AC9140 Ionen-Haartrockner ist ein leistungsstarker und langlebiger 2400 Watt AC Haartrockner für Ergebnisse wie beim Friseur. Die OPTIheat-Technologie sorgt für lang anhaltende Styling-Ergebnisse. Besonderheiten: Drei Heiz- und zwei separate Gebläsestufen, echte Kaltstufe, 150 km/h Luftstrom. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 28,79 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: ASHION Wanderschuhe für Kinder - Amazon-Blitzangebot

+ Die Wanderschuhe von ASHION für Kinder eigenen sich ebenso gut als Winterschuhwerk für die Sprösslinge. Obermaterial: Synthetik, Innenmaterial: Wolle, Sohle: Gummi, Verschluss: Klettverschluss, Absatzhöhe: 3 cm, Absatzform: Flach. Zum Black-Friday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 28,89 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Oral-B Genius Elektrische Zahnbürste - Amazon-Blitzangebot

+ Die elektrische Zahnbürste von Oral-B verfügt über Positionserkennung, damit Sie nie wieder einen Bereich vergessen. Bis zu 100% mehr Plaque-Entfernung: Der runde Bürstenkopf reinigt besser für gesünderes Zahnfleisch. Schützt Ihr Zahnfleisch: Die Andruckkontrolle reduziert die Geschwindigkeit, wenn mit zu viel Druck geputzt wird. Zum Black-Friday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 125,99 statt 299,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: JBL Control X Wireless Bluetooth-Lautsprecher - Amazon-Blitzangebot

+ Die JBL Control X Wireless Bluetooth-Lautsprecher sind mit Batterie angetriebene Stereo-Bluetooth-Lautsprecher ohne Kabel. Robustes, zeitgenössisches Design für Zuhause und unterwegs. Zum Black-Friday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 159,00 statt 599,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Erotischer Adventskalender - Amazon-Blitzangebot

+ Amazon Surprise Feel more love Erotischer Adventskalender für Paare. Warenwert von über 200 Euro mit Toys, Massageprodukten, Lifestyleartikeln und vielem mehr. Zum Black-Friday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 64,99 statt 129,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Philips Avent SCD580/00 Audio-Babyphone - Amazon-Blitzangebot

+ Das Philips Avent SCD580/00 Audio-Babyphone verfügt über DECT-Technologie, Smart Eco Mode, Sternenhimmel und Gegensprechfunktion. Zum Black-Friday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 79,99 statt 169,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

