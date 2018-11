Nach Black Friday: Noch immer stark reduzierte Angebote auf Amazon erhältlich

Kein Schnäppchen verpassen!

Black Friday 2018 bei Amazon: Die besten Deals und Angebote heute im Live-Ticker. So sichern Sie sich die Black-Friday-Schnäppchen bei Amazon.

Zahlreiche Rabattaktionen gibt es am "Black Friday" am 23. November 2018 beim Online-Shop Amazon - wir zeigen Ihnen schon jetzt die besten Schnäppchen des Tages.

Black Friday: Finden Sie hier auch nach "Black Friday" alle Angebote von Amazon

Im Newsticker erhalten Sie laufend die besten Tipps zu Schnäppchen des Online-Riesens Amazon:

Auch am 24. November 201 8 können Sie noch ein Black-Friday-Schnäppchen machen..

können Sie noch ein machen.. Am 23. November 2018 ist Black Friday . Alle fünf Minuten neue Angebote. Nur solange Vorrat reicht.

. Alle fünf Minuten neue Angebote. Nur solange Vorrat reicht. Seit 19. November läuft die Cyber Week auf Amazon . Ab 6 Uhr morgens gibt es täglich neue Angebote im Fünf-Minuten-Takt.

läuft die . Ab 6 Uhr morgens gibt es täglich neue Angebote im Fünf-Minuten-Takt. Schon am 16. November startete der Countdown zur Cyber-Monday-Woche 2018 . Viele Amazon-Produkte sind bis zu 50 Prozent reduziert .

. Viele Amazon-Produkte sind . Bleiben Sie über unseren Newsticker über die besten Amazon-Schnäppchen am "Black Friday" 2018 auf dem Laufenden.

Countdown zu Black Friday 2018: Sichern Sie sich schon jetzt bis zu 50% auf Amazon-Produkte

Bereits ab 16. November 2018 können Sie sich während dem Countdown zur Cyber-Monday-Woche viele Rabatte auf Amazon sichern. Einige Produkte gibt es bis zu 50 Prozent und mehr reduziert. Hier finden Sie eine bunte Auswahl an heruntergesetzten Produkte.

Black Friday 2018: INSTAR IN-6001HD Überwachungskamera - Amazon-Blitzangebot (25.11.18)

+ Die ipcam von INSTAR mit LAN / Wlan / Wifi ist zur Überwachung oder als Baby Kamera geeignet. Das eingebaute 90° Weitwinkelobjektiv kann selbst große Bereiche videoüberwachen, krisstallklare Infrarot Nachtsicht ist durch spezielle Leuchten gegeben und ein sehr hochwertiger WDR Bildsensor kann gestochen scharfe Aufnahmen machen. Inklusive: Mikrofon und Lautsprecher mit einer ausgefeilten Rauschunterdrückungstechnologie, Mini-Kamera dank kleinem Gehäuse, einstellbare Privatbereiche, Alarmierung per Email, Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone. Auch zwei Tage nach dem Black Friday für nur 79 , 99 statt 119,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Seitenschläferkissen ACAMAR - Amazon-Blitzangebot (25.11.18)

+ Das ACAMAR 2.0 mit verbessertem Thermic QuickDry Bezug! Thermoregulierend und doppelt so schnell trocknend wie herkömmliche Kissenbezüge. FÜR SEITENSCHLÄFER & SEITENKIPPSCHLÄFER - Das ACAMAR QuickDry ist für alle, die halb auf der Seite und halb auf dem Bauch schlafen. Die Aussparungen an der Seite bilden einen optimalen Atembereich und die sternförmige Anschmiegform ist ideal für die Schlafposition. WÄRMEAUSGLEICHEND & SCHNELL TROCKNEND: Thermoregulierende Mikrokapseln im patentierten THERMIC QuickDry-Bezug sorgen für einen guten Temperaturausgleich. Das bedeutet weniger Schwitzen und Frieren im Schlaf. ERGONOMISCH & ORTHOPÄDISCH: Der druckentlastende und ergonomische Memory Schaum bietet die optimale Stützkraft für Nacken und Halswirbelsäule (HWS) und ist von der IGR zertifiziert. Auch zwei Tage nach dem Black Friday für nur 57, 90 statt 84,95 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: NIVEA MEN Eau de Toilette - Amazon-Blitzangebot (25.11.18)

+ Frischer NIVEA Männerduft für jeden Tag: Das Herren Eau de Toilette ist sorgfältig auf die NIVEA MEN Creme und das Protect & Care Deodorant abgestimmt. Der Herrenduft überzeugt mit frischer Kopfnote von rosa Pfeffer, Kardamom und spritziger Grapefruit. Feine Herznote ist Koriander, Lavendel und Zedernholz. Abgerundet wird der Duft durch die sinnliche Basisnote von Patchouli, Vanille und Moschus. Das NIVEA MEN Eau de Toilette im blauen 100-ml-Flakon Duft für Herren kommt in einer hochwertigen blauen NIVEA MEN Dose zu Ihnen nach Hause. Auch zwei Tage nach dem Black Friday für nur 22 ,91 statt 29,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: SEVERIN Raclette-Partygrill - Amazon-Tagesanbebot (25.11.18)

+ Partyspaß für bis zu 8 Personen: Multifunktionaler Raclette-Grill mit Naturgrillstein und Wendegussplatte – zur kreativen Zusammenstellung von überbackenen Köstlichkeiten! Die Highlights im Überblick: Schonendes Garen von Grillgut dank wärmespeicherndem Naturgrillstein, gesundes Grillen und Backen von Crêpes mit antihaftbeschichteter Wendegrillplatte, gleichmäßiges Erwärmen beider Grillelemente dank durchgehender Heizspirale, optimale Temperaturregelung dank stufenlosem Thermostat. Der leistungsstarke Grill begeistert durch hohe Sicherheitsstandards, 1.500 W und kinderleichte Reinigung. Auch zwei Tage nach dem Black Friday für nur 34 ,50 statt 74,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Lenovo IdeaPad 330 Laptop - Amazon-Tagesanbebot (25.11.18)

+ Das Lenovo IdeaPad misst 43,9 cm (17,3 Zoll HD+ TN matt), verfügt über einen Intel Pentium Gold 4415U Prozessor (2,30 GHz, 2 MB Intel Cache) mit Intel UHD Grafik 610, Windows 10 Home. Besonderheiten: Dolby Audio Klangoptimierung, Akku: 2 Zellen, 30 Wh, Laufzeit bis zu 6 Stunden. Herstellergarantie: 2 Jahre. Das Lenovo IdeaPad 330-17IKB kommt in Onyx Black. Auch zwei Tage nach dem Black Friday für nur 349,00 statt 429,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: W6 N 1135 Nähmaschine - Amazon-Tagesanbebot (25.11.18)

+ Die W6 N 1135 Freiarm-Super-Nutzstich-Nähmaschine mit 19 Nähprogrammen verfügt über Grad-, Zickzack-, elastischer Blind-, Dessous- und Dekostich-Programme. Gerad- und Zickzacknaht, Spezial-Overlockstich und auch Gesäßnaht sind im Handumdrehen erledigt. Außerdem: Nähen mit Zwillingsnadel, 4-Schritt-Knopflochautomatik, automatischer Einfädler, HQ-LED Ausleuchtung des Nähbereichs, tolle Einweisungs- und Anwendugsvideos, 10 Jahre Garantie. Auch zwei Tage nach dem Black Friday für nur 99 ,99 statt 119,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Saugroboter ECOVACS - Amazon-Blitzangebot (25.11.18)

+ Der ECOVACS Robotics DEEBOT OZMO SLIM10 als ultra flacher Saugroboter (5,7 cm) mit OZMO-Wischsystem für systematische Reinigung kommt inklusive App-Steuerung. Er ist optimiert für Tierhaare und Hartböden und gelangt durch sein flaches Design auch in schwer zugängliche Bereiche. Außerdem: Echtes Nasswischen dank Ozmo-Technologie mit elektronisch gesteuerter Wasserpumpe ist möglich. Saug- und Wischsystem arbeiten in einem Durchgang für eine noch effizientere Reinigung. Die Smart Move Technologie folgt einem fortschrittlichen hin und zurück Reinigungsmuster. Auch zwei Tage nach dem Black Friday für nur 238,00 statt 299,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: PICTEK Projektionswecker - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Der Projektor ermöglicht es Ihnen die Uhrzeit an die Wand oder Decke in blauen Ziffern, zu projizieren. Der Projektionsarm ist sehr flexibel und 120°(von -30° bis 90°) einstellbar. Die scharfe Projektion kann sich 180° zur Fokussierung geschwenkt lassen. Der optimale Projektionsabstand beträgt 2-3 Meter, damit Sie nicht mehr im Halbschlaf den Raum hell zu erleuchten, und die Uhrzeit einfach von der Decke oder Wand zu lesen. Die Projektion kann in 2 Stufen gedimmt werden oder komplett ausgeschaltet werden, wobei die niedrigste Stufe im Dunkel sehr angenehm ist. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 21,59 statt 26,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Android-Smartphone - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Das 5,5"FW-VGA 960*480 Pixel Kapazitiver Multitouchdiaplay liefert satte Farben,realistische Bilder und atemberaubende, immersive Effekte. Android Go System: Stabil und Schnell:Android Go MT6739 Quad-Core-Prozessor mit 1 GB RAM und 16 GB ROM: Mit dem kann man Spiele schneller abspielen, Videos flüssig ansehen und Apps reibungslos betreiben. Dual Back-Kamera: 13.0MP + 2.0MP Back-Kamera mit Blitzlicht und Multi-Fotografie-Modi: Mit denen können Sie perfekte Fotos machen. Fingerabdruck Sensor: Cubot J3 Pro ist mit einem Fingerabdruck ausgestattet, um das Telefon schnell, sicher und bequem entzusperren. Dual-SIM-Dual-Standby. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 39,19 statt 48,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Herren Wanderschuhe Outdoor - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Hoch atmungsaktiv und rutschfest und schnell trocknend: Nubukleder mit verstellbarem Schnürverschluss sorgt für Strapazierfähigkeit und atmungsaktiven Komfort. Multifunktional: Die perfekte Wahl zum Wandern, Radfahren, Angeln, Camping und vieles mehr. Schutzgummierung für Zehenkappe und Ferse, die Sicherheit beim Wandern oder Trekking garantieren. Rutschfeste PU + Gummi-Außensohle mit hoher Traktion für optimalen Grip bei nassen oder steilen Bedingungen und anderen Geländeverhältnissen. Entwickelt mit dauerhaft Wasserbeständigkeit und bieten mehr Flexibilität, bessere Dämpfung. Liefert den ganzen Tag Komfort für diejenigen, die die Natur lieben und für Abenteuer leben. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 39,19 statt 48,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Amazon Echo Dot (2. Gen.) - Amazon-Tagesangebot (24.11.18)

+ Amazon Echo Dot ist ein sprachgesteuertes Gerät mit einem kleinen integrierten Lautsprecher – Sie können es außerdem über Bluetooth oder ein 3,5 mm-Stereokabel mit Ihren Lautsprechern oder Kopfhörern verbinden, um Stereosound über die Lautsprecher Ihrer Wahl zu hören. Echo Dot verbindet sich mit dem Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden und empfangen, sowie Informationen, Nachrichten, Sportergebnisse und Wettervorhersagen zu liefern und vieles mehr. Prime Mitgliede r können Alexa auch darum bitten, verfügbare, bereits vorher bestellte Produkte oder viele andere Prime Produkte zu bestellen. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 24,99 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Dampfbügelstation von Decen - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Leistungsstarke Kraft - 130g / min kontinuierlicher Dampf und 5,3 bar Pumpenpresse ergeben mehr Dampf und schnelleres Bügeln. Die Kratzfeste Keramiksohle hilft bei dicken Stoffen und entfernt schnell knifflige Falten. Zwei Liter Wassertank - mit großer Füllöffnung für bis zu zwei Stunden Dauerbetrieb. Exklusive Anti-Kalk-Lösung - der exklusive und entfernbare Kalkableiterfängt schnell Kalkpartikel im Hochdruckbehälter ein, um eine lange Lebensdauer und dauerhafte Dampfleistung zu gewährleisten. Automatische Abschaltung - Wenn diese Taste acht Minuten lang nicht betätigt wird, schaltet sich die Decen Dampfbügelstation automatisch ab. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 63,99 statt 88,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Wireless Desktop Combo Tastatur und Maus von Logitech - Amazon-Tagesangebot (24.11.18)

+ Der Logitech Wireless Desktop MK710 ist die ideale Kombination von Komfort und Produktivität. Die konkav geformten Tasten der Tastatur, die Logitech Incurve keys, sorgen für die richtige Fingerhaltung und die leicht abgerundeten Kanten ermöglichen ein angenehmes Gleiten von Taste zu Taste. Dank einer Batterielebensdauer von bis zu drei Jahren für Tastatur und Maus wird das Wechseln der Batterien praktisch überflüssig. Mit dem hyperschnellen Bildlauf können Sie lange Dokumente rasant durchblättern, oder wechseln Sie für eine schrittweise und präzise Navigation in den Click-to-Click-Bildlauf. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 55,00 statt 109,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Vollautomatisches Ladegerät für Autobatterien - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Das CTEK MXS 5.0 ist ein robustes, kompaktes Batterieladegerät und Ladeerhaltungsgerät mit Mikroprozessorsteuerung. Dieses Ladegerät ist dank vollautomatischem Ladeprogramm extrem leicht anzuwenden. Keine Fachkenntnis erforderlich. Der Lieferumfang enthält sowohl die traditionellen Krokodilklemmen als auch praktische Ringösen für Festanschluss. Regelmässiges Laden Ihrer Fahrzeugbatterien mit dem MXS 5.0 Ladegerät von CTEK verlängert die Lebensdauer Ihrer Fahrzeugbatterien um bis zu das Dreifache. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 54,90 statt 89,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Fire TV Stick 4K - Amazon-Tagesangebot (24.11.18)

+ Der stärkste Streaming-Media-Stick mit einem neuen Wi-Fi-Antennen-Design, das für 4K-Ultra-HD-Streaming optimiert wurde. Starten und steuern Sie all Ihre Lieblingsfilme und Fernsehserien mit der neuen Alexa-Sprachfernbedienung. Kontrollieren Sie kompatible Fernseher, Soundbars oder Receiver mit Tasten für An/Aus, Lautstärke und Stummschalten. Genießen Sie ein brillantes Bild und immersiven Klang mit Zugang zu 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, HDR10+ und Dolby Atmos. Wählen Sie aus 200.000 Filmen und Serienfolgen. Genießen Sie Ihre Lieblingsinhalte von Prime Video, Netflix, ARD, ZDF, ProSieben, DAZN, waipu.tv und weiteren. Erleben Sie Tausende Channels, Apps und Alexa Skills und zudem Millionen Webseiten wie YouTube, Facebook und Reddit. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 39,99 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Tomons Nachttischlampe - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Geeignet für warme, gemütliche Schlafzimmer: Die BL1002-Nachttischlampe besitzt einen Lampenfuß aus natürlichem Gummibaumholz mit naturbelassener Maserung, ideal für Ihren Nachttisch aus Holz. Sie besticht durch ihr minimalistisch Design und sanfte Beleuchtung, ideal für Schlafzimmer mit gemütlicher und warmer Umgebung geeignet. Sanftes, angenehmes Licht: Beim Einschalten wird das Licht durch den Lampenschirm gleichmäßig und auf eine angenehme Weise verteilt, für einen sanften und wohnlichen Beleuchtungseffekt. Die Beleuchtung eignet sich zum Lesen im Bett, sowie zum Umziehen für die Nachtruhe, nächtliche Wege zu finden oder zum Anziehen am Morgen. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 22,99 statt 32,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: AEG Waschmaschine - Amazon-Tagesangebot (24.11.18)

+ AEG LAVAMAT Waschmaschine – ökologisch und effektiv. Mit einem niedrigen Energieverbrauch (97 kWh pro Jahr, A+++) und derintegrierten Mengenautomatik, gehört diese AEG LAVAMAT Waschmaschine zu den effizientesten Modellen auf dem gesamten Markt. Auch das Waschergebnis überzeugt. Knitterfreiheit & Pflege: Die Trommel dieser AEG LAVAMAT Waschmaschine ist so konzipiert, dass Ihre Wäsche darin nicht unnötig zerknittert und eine maximale Pflege ermöglicht wird. Die ÖKOMix-, ProSteam- und ProSense-Technologie sorgen für eine schonende Reinigung und ideale Ergebnisse – Waschgang für Waschgang. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 559,00 statt 849,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Hugo Boss Armbanduhr - Amazon-Tagesangebot (24.11.18)

+ Modernes Design mit maskulinem Charme: die BOSS Uhr aus Edelstahl mit zwei Zeigern. Das Gehäuse ist aus poliertem Edelstahl gefertigt, abgerundet wird das präzise Herren-Accessoire durch das gewölbte Zifferblatt mit Sonnenstrahlen-Effekt, die schmalen Zeiger und das zeitlose Lederarmband mit Kroko-Prägung. Elegante Uhr im Vintage-Stil, mit der Sie Ihre Business-Looks vollenden können. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 85,99 statt 199,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Sandwichmaker - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Sie wollen ab sofort klassisches amerikanisches Toast genießen und das in XXL? Dick belegte Sandwiches? Am Morgen sollen es eher grundsätzlich frische Waffeln oder am Abend ein Stück Fleisch sein? All dies ist mit den verschiedenen Plattensets des Aicok 3 in 1 Sandwichtoaster möglich. Zudem sind die Platten antihaftbeschichtet und einfach von Rückständen zu reinigen. Auch für den tagtäglichen Gebrauch ist dieser Alleskönner geeignet – hochwertiges deutsches Edelstahl, welches sich durch präzise Verarbeitung und modernes, zeitloses Design auszeichnet, wird Ihnen ein sorgenfreies Nutzungserlebnis bieten, welches durch das hitzebeständige Cool-Touch Gehäuse mit 2 Kontrolllampen, Verriegelungssystem, integrierten Handgriffen und automatischer Abschaltung bei Temperaturerreichung den höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 24,15 statt 29,98 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Aicok Messerblock Set - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Die professionellen Küchenmesser von Aicok zeichnen sich durch eine hochwertige Klinge aus deutschem Edelstahl aus, welche aus einem einzigen Stück Stahl geschmiedet sind. Dies gewährleistet Langlebigkeit, eine enorme Schärfe und gleichzeitig sind sie optisch passend für nahezu alle Küchen geeignet. Selbst hartnäckigste Lebensmittel lassen sich mühelos mit den scharfen Klingen auf Ihre gewünschte Größe zerkleinern. Lieferumfang: 8" Kochmesser, 8" Brotmesser, 8" Schnitzmesser, 5" Gebrauchsmesser, 3.5" Schälmesser, Aicok Holzblock. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 29,99 statt 49,98 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Tragbares Astronomisches Teleskop - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ 70 mm Teleskop: 70 mm größeres Kaliber, 5x24 Finder Scope und die neueste Generation von Kellner-Okular (K). Dieses Teleskop gewährleistet gute Bild-Qualität sowie richtige Farbquerfehler, und kann Farblängsfehler und Verzerrung verringern. Mehrfach Beschichtung, um die Lichtreflexion zu reduzieren und die Lichtdurchlässigkeit zu erhöhen. K6mm Okular für 67-fache Vergrößerung, K25mm Okular für 16-fache Vergrößerung. Suchfernrohr für 5-fache Vergrößerung. Brennweite: 400mm. Öffnungsweite: 70mm. 45 ° korrektes Bild Prisma sorgt für Aufrechtes Bild für Erdbeobachtungen. Damit können Sie die Objekte mit unterschiedlichen Abständen und Größen mit korrekt ausgerichteter Ansichten beobachten. Verstellbares Tripod - Ausziehbares Aluminium-Tripod. Tau- und Staubschild - Machen Sie sich keine Sorge, dass der Hauptspiegel beschlägt. Dieses Teleskop ist geeignet für Reise und Camping. Tragbar und zuverlässig - Einfach auf- und abzubauen. Mit einem Rucksack kann das Teleskop beim Transport geschützt werden. Ideales Geschenk für Kinder. Sehr geeignet für Einsteiger und Amateur-Astronomen, um Himmel und Landschaft zu erkunden. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 59,59 statt 89,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Levoit Ultraschall Luftbefeuchter - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Ultraschall Technologie: Warm/Kalt Nebel auf drei Nebelstufen, befeuchtet 25 % schneller als Geräte mit nur kühlem Nebel. Luftbefeuchter mit berührungsempfindlichen LED-Display; ein separates Aromafach für ätherische Öle nach Belieben. Bewegliche Eigenschaften: Feuchtesensor zur Anzeige der Luftbefeuchtigkeit in Echtzeit und exakten Kontrolle im Automodus. Die Luftfeuchtigkeitsstufen-Taste ermöglicht Ihnen, das Feuchtigkeitsniveau zwischen 40 % - 80 % einzustellen. Touch Control & Remote Control: Smarte Steuerung auch durch eine Fernbedienung; mit einer Taste kann man alle Lichter ausschalten. Besonders leise, weniger als 36 dB beim Betrieb. Timer Funktion auf 1-12 Stunden zur systematischen Verwaltung der Gebrauchszeit. Benutzerfreundliches Design: Dual 360° drehbare Nebeldüsen für irgendwelche Richtungen; große Kapazität 6L erlaubt 20 bis 36 Stunden Dauerbetrieb. Mit einer super hohen Nebelabgabe bis zu 500 mL/h befeuchtet es Luft in Räumen von 40-70 m². Auch einen Tag nach Black Friday für nur 79,99 statt 129,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: STibek Küchenmaschine - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Multifunktionale Küchenmaschine - Vielseitig und doch kompakt, ist die multifunktionale 1100W Küchenmaschine und Mixer ideal für vielbeschäftigte Küchen, wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Zerkleinern, hacken, würfeln, schneiden und backen - dieses einfach zu bedienende Gerät bietet alles. Großer Mischbecher - Die großzügig dimensionierte 3,5-Liter-Schüssel mit bis zu 2 Liter Arbeitsvolumen ermöglicht Ihnen die problemlose Verarbeitung unterschiedlichster Zutaten. Der 1.8L Mixbecher ist perfekt, um im Handumdrehen Shakes und Smoothies zu servieren. Extra Elektrische Zitruspresse - Enthält eine Zitruspresse, so dass Sie köstliche Grapefruit-, Orangen-, Zitronen- und Limettensaft genießen können, ohne eine separate Saftpresse kaufen zu müssen. Starker Motor - Die Vorteile eines leistungsstarken 1100-W-Motors, drei Geschwindigkeitsstufen mit Impulsfunktion und einer eleganten LED-Anzeige erfüllen Ihre unterschiedlichen Kochbedürfnisse. Leicht Reinigung und 3 Jahre Garantie - Alle abnehmbaren Teile sind leicht zu reinigen und spülmaschinenfest. 3-jährige Qualitätsgarantie, willkommen, um mit uns jederzeit in Verbindung zu treten. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 79,99 statt 129,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Starly Schlenker-Einhorn von Steif - Amazon-Tagesangebot (24.11.18)

+ Bahnen sich den Weg direkt in Ihr Herz. Sie glauben nicht an Sagen und Legenden von Drachen und Einhörnern? Es gibt sie – zumindest bei Steiff. Mit einem einzigartigen Einhorn öffnet Steiff das Tor zu einer Welt voller Magie und aufregender Abenteuer. Das Einhorn wird eine fantastische Ergänzung Ihrer Sammlung sein – auch weil Einhörner das offizielle Symbol der Stadt Giengen, der Heimat von Steiff, sind. Sind Sie bereit, alte Sagen lebendig werden zu lassen? Auch einen Tag nach Black Friday für nur 115,99 statt 199,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Hama Internet Digitalradio - Amazon-Blitzangebot (24.11.18)

+ Vielseitiges Digitalradio mit Teleskopantenne: Empfang analoger und digitaler Radiostationen per FM/DAB/DAB+ oder Internet, mit Netzwerkstreaming-Funktion, Steuerung per App (Abmessungen: 29,3 x 14,5 x 12,3 cm BxTxH). Verbindung und Netzwerk:WLAN, Netzwerkstreaming per UPnP, Wi-Fi-Stream-Funktion zum Übertragen von Musikinhalten von Ihrem Smartphone, Tablet oder PC auf das Radio, kompatibel mit Spotify Connect (Spotify-Premiumaccount nötig) und UNDOK Multiroom. Anschlüsse: RJ45-Ethernet-Anschluss, USB-Anschluss mit Lade- und Wiedergabefunktion, Kopfhörerausgang, AUX-In (3,5 mm), Line-Out (3,5mm). Weitere Features: 2,8 Zoll-Farbdisplay mit Dämmerungssensor, Stereo-Lautsprecher (2 x 5 Watt), Favoriten-Listen per Webinterface, austauschbare Antenne, zwei Alarm-Speicherplätze, Snooze-Funktion, Wandmontage-Möglichkeit. Lieferumfang: 1 Digitales Internetradio DIR3100MS mit DAB+/FM schwarz, 1 Fernbedienung inkl. 2 AAA Batterien, 1 abnehmbare Teleskopantenne, 1 Spotify Flyer, 1 Handbuch. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 115,99 statt 199,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: 50-Zoll-UHD-Fernseher von Hisense - Amazon-Tagesangebot (24.11.18)

+ ULED Fernseher, Smart-TV, 4K Ultra-HD (UHD) Auflösung, 126 cm (50 Zoll) Bildschirmdiagonale, natives 100Hz Panel. Auflösung und Bild: 3.840 x 2.160 Pixel, 4K Upscaling, High Dynamic Range Plus (HDR10) und HLG, Wide Color Gamut Farbraum (WCG). Empfang und Konnektivität: Triple Tuner für DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD, CI+ Slot, Dual Band WiFi (WLAN), Bluetooth, Screen-Mirroring, HDMI x4, USB x2. Highlights: Ultra Slim 360° Design, Kabelmanagement, besonders dünn (9,9 mm Displaytiefe), USB-Aufnahme Funktion (USB-Recording, PVR und TimeShift). Unterstützte Streaming Dienste: Amazon Video (nicht verfügbar in Österreich), Netflix, Youtube, Maxdome, Rakuten TV, Magine TV, Mediatheken, Radio App. Lieferumfang: Hisense H50U7A 126 cm (50 Zoll) Fernseher. Auch einen Tag nach Black Friday für nur 499,99 statt 949,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Tefal OptiGrill+ - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

Automatische Anpassung der Grilltemperatur und Grillzyklen je nach Dicke und Art des Grillguts. Lichtindikator zeigt Garzustand des Grillguts an: Blutig, medium oder durchgebraten. Sechs voreingestellte Grillprogramme: Burger, Geflügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und Fisch. Zwei Zusatzprogramme: Auftau-Funktion sowie ein manuelles Programm. Das manuelle Programm verfügt über vier einstellbare Temperaturlevel für die Zubereitung von Obst und Gemüse. Am Black Friday für nur 94,99 statt 239,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Pastaza gefütterte Winterschuhe für Herren - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Obermaterial: Glattleder + Gummi. Innenmaterial: Fortgeschritten Kunstfell. Weich und Komfort. Dickes warmes Fell in den Schuhen, blockiert die kalte Luft, hält Ihre Füße warm. Sohle: Fortgeschritten Gummi. Rutschfeste Gummisohle, verschleißfest, bieten Grip auf trockenen und nassen Oberflächen. Verschluss: Schnürsenkel. Absatzhöhe: 3 cm. Absatzform: Flach. Materialzusammensetzung: Wasserdichtes Leder + Kunstfell. Innermaterial +Rutschfeste Gummisohle. Am Black Friday für nur 36,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Oral-B Pro 750 Elektrische Zahnbürste - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Oral-B Pro 750 - Ihr idealer Reisebegleiter für unterwegs. Bis zu 100% mehr Plaque-Entfernung: Rund reinigt besser für gesünderes Zahnfleisch. Dank dynamischer Bewegungen erhalten Sie verbesserte Reinigungsergebnisse. Der runde Bürstenkopf oszilliert, rotiert und pulsiert, um Plaque zu lösen und zu entfernen. Ein Reinigungsmodus: Tägliche Reinigung Lieferumfang: Oral-B Pro 750 Elektrische Zahnbürste schwarz. Am Black Friday für nur 25,99 statt 64,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Melitta Caffeo Kaffeevollautomat - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

Der Melitta Caffeo Kaffeevollautomat ist was für echte Kaffeegourmets: Individuelle Voreinstellungen für 4 Nutzer über My-Coffee-Memory-Funktion, 2-Kammerbefüllung für unterschiedliche Bohnensorten, Pulverschacht für gemahlenen Kaffee. Italian Preparation Process: Zubereitung der Klassiker Espresso, Café Crème, Cappuccino und Latte Macchiato sowie weiterer Kaffeevariationen mit Milch oder Milchschaum nach Original Vorbild (richtige Reihenfolge der Zutaten). Am Black Friday für nur 549,99 statt 999,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Bosch Professional Bohrhammer - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

Der Bohrhammer GBH 3-28 DFR von Bosch Professional - hohe Leistung und niedrigste Vibrationswerte. Der GBH 3-28 DFR verfügt über einen schnellen Fortschritt beim Bohren und eine hohe Meißelleistung. Durch die geringe Vibrationen und die ausgewogene Gewichtsverteilung gestaltet sich das Arbeiten mit dem Bohrhammer äußerst angenehm. Dank des Wechselfutters ist ein schneller Wechsel zwischen Bohren mit (bei Beton) und ohne Schlag (bei Holz und Metall) möglich. Am Black Friday für nur 216,99 statt 462,91 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: BenQ 27 Zoll-LED-Monitor - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

Bildschirmgröße: 27 Zoll LED Monitor mit Full-HD (1920 x 1080) Auflösung und IPS-Panel Technologie; 5 ms Reaktionszeit. Auflösung: Flimmerfreie LED Hintergrundbeleuchtung, Low blue Light, Brightness Intelligence, 12 mio: 1 dynamischer Kontrast. Empfang: HDMI 1,4, Displayport 1,2, D-Sub; Lautsprecher 2 x 2 Watt. Am Black Friday für nur 149,00 statt 219,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: QKK Mini-Beamer - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

Hervorragende Produktleistungen: Der neueste Beamer von QKK ist mit verbesserten LED Lichtquelle ausgestattet, was macht dem Beamer viel heller als anderen vergleichbaren Projektoren in der Preisklasse. QKK Mini Heimkino Beamer unterstützt eine maximale Auflösung von 1080p und ist handlich im Transport und für eine Projektor Leinwand von 80 cm bis 430 cm geeignet. Der Beamer bietet eine native Beamer Auflösung von 800 x 480 Pixel, bei einem Seitenverhältnis von 16:9 oder 4:3. Am Black Friday für nur 63,99 statt 89,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Total Quartz Ineo Longlife 5W-30 Motorenöl - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Der ausgezeichnete Verschleißschutz und die optimierte Motorreinhaltung ermöglichen Wartungsintervalle bis zu 50.000 km. Das Total Quartz Ineo Longlife 5W-30 Motorenöl verbessert die Wirkung von Dieselpartikelfiltern und verhindert dessen vorzeitige Verstopfung dank der speziellen Low SAPS-Formulierung. Am Black Friday für nur 21,25 statt 26,89 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Vollautomatisches Ladegerät - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Kinderleicht anzuschließen und anzuwenden: Vollautomatisch und funkenfrei ist dieses Ladegerät. Hart im Nehmen: Solide Konstruktion. Lädt bei jedem Wetter auch außerhaus. In Schweden entwickelt und getestet. Flexibel: mit den meisten Batterietypen kompatibel. Effektiv: Haucht platten Batterien ein neues Leben ein. Erhaltungsladung: Ihr ideales Werkzeug für sorgenfreie Langzeit-Erhaltungsladung. Am Black Friday für nur 54,90 statt 89,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Bosch Akku Heckenschere AHS 50-20 LI - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Mit der mobilen Akku-Heckenschere, die eine Schnittlänge von 50 cm und einen Messerabstand von 20 mm aufweist, lassen sich Hecken dank ihrer Sägefunktion schnell zuschneiden. Spezielle "Zähne" an der Vorderseite des Messers schneiden mühelos Äste mit bis zu 25 mm Durchmesser. Auch Schnitte entlang von Mauern oder Böden sind dank des integrierten Messerschutzes möglich. Ein zusätzliches Anti-Blockier-System sorgt dafür, dass sie während des Schneidevorgangs nicht absetzen müssen. Akku und Ladegerät sind bei der Lieferung inklusive. Am Black Friday für nur 103,88 statt 189,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Philips HF3531/01 Philips HD9630/90 Airfryer XXL- Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Die Heißluftfritteuse mit 2.225 Watt kommt mit einer extragroßen Kapazität für vier bis fünf Portionen Pommes oder sogar ein ganzes Hähnchen daher. Letzteres wird außen besonders knusprig und innen saftig zart bei bis zu 90 Prozent weniger Fett dank der patentierten Heißluft-Technologie. Aus diesem Grund ist eine schnelle Zubereitung (im Vergleich zum Backofen) und keine Vorheizzeit nötig. Mit dem Multifunktionsgerät können Sie Speisen frittieren, grillen, garen und backen. Außerdem garantiert ein Drehrad mit Temperatureinstellungen von bis zu 200 Grad und ein 60-Minuten-Timer eine leichte Bedienung. Am Black Friday für nur 167,18 statt 299,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Philips HF3531/01 Wake-Up Light - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

Der Tageslichtwecker soll das Aufwachen morgens dank eines stufenweise heller werdenden Lichts in fünf Stufen - von sanftem Morgenrot zu natürlichem Tageslicht - erleichtern. Ein integriertes FM Radio sowie sieben natürliche Wecktöne, darunter auch zwei Naturgeräusche, sorgen dafür, dass Sie fit in den Tag starten. Das Display garantiert eine automatische Helligkeitseinstellung. Nach Lust und Laune können Sie allerdings über ein innovatives Touch Pad ebenfalls die Lichtintensitäten bestimmen. Zudem macht sich das Wake-Up-Light auch gut als Nachttischleuchte und besitzt außerdem über eine SmartSnooze-Funktion, welche den Weckton um neun Minuten verschiebt bzw. erneut ertönen lässt. Am Black Friday für nur 89,00 statt 169,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Optimum Nutrition Gold Standard Whey Eiweißpulver - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

Das Eiweißpulver ist angereichert mit essentiellen Aminosäuren, um die Muskelregeneration und das Wachstum zu unterstützen. Pro Portion sind 24 Gramm reinstes Premium Whey Protein (5,5 BCAAs) sowie vier Gramm Glutamin enthalten. Es enthält einen hohen Anteil an Proteinisolat aus Molke. Zudem ist es zucker- und fettarm. Perfekt als Mahlzeit nach dem Workout oder als Frühstücksersatz am Morgen. Zudem ist es für Vegetarier geeignet. Es sind verschiedene Geschmacksrichtungen wie Caramel Toffee Fudge, Double Rich Chocolate oder Cookies & Cream erhältlich. Am Black Friday für nur 104,43 statt 179,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: ESGE-Zauberstab G 200 Gastro - Blitzangebot (23.11.18)

Der Stabmixer in weiß bietet eine Leistung von 200 Watt und bis zu 17.000 Umdrehungen pro Minute. Zudem hat der "Zauberstab" eine Geschwindigkeitsregelung von zwei Stufen. Er verfügt über ein Spiralkabel mit einer Länge von circa 60 cm - und ist sogar ausziehbar auf bis zu 150 cm. Zum Stabmixer wird noch ein Multimesser, eine Schlagscheibe, eine Quirlscheibe, sowie ein Wandhalter mitgeliefert. Am Black Friday für nur 104,43 statt 179,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: HP ENVY 4525 Multifunktionsdrucker - Blitzangebot (23.11.18)

Das HP Instant Ink-fähige Tintenstrahl Multifunktionsgerät ist ein All-in-One-Drucker mit Randlosdruck und Fotodruck in Laborqualität. Sie können mit dem platzsparenden Gerät bequem von Smartphone oder Tablet, Duplex, WLAN, HP ePrint drucken. Das Besondere daran: Dank der innovativen Technologie lässt sich bis zu 70 Prozent bei Tinte sparen. Zudem können Sie dank Gratis-Tarif von Instant Ink jeden Monat 15 Seiten kostenlos ausdrucken - egal ob Texte, Grafiken oder Fotos. Die Druckgeschwindigkeit beläuft sich auf bis zu 9,5 S./Min (schwarz/weiß) oder 6,8 S./Min. (Farbe). Die Druckqualität ist bis zu 4.800 x 1.200 dpi. Am Black Friday für nur 50,00 statt 89,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: JAIMIE JACOBS Minimalist Wallet - Blitzangebot (23.11.18)

Die in minimalistischem Schwarz gehaltene Geldbörse hat zwar Kreditkarten-Format, bietet aber genug Platz für Geldscheine, Münzen und bis zu 13 Karten. Ein spezielles Einschubfach auf der Vorderseite des Kartenetuis bietet schnellen Zugriff auf die Karte, die Sie am häufigsten nutzen. Zudem beinhaltet das Nano Boy Pocket eine separate Tasche für Schlüssel oder Münzen. Es besteht aus Premium-Elastik und Leder und ist doppelt genäht - das sorgt für eine lange Haltbarkeit. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Am Black Fridayfür nur 30,99 statt 39,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: one:47 ® Anti-Hangover-Drink - Blitzangebot (23.11.18)

Deutschlands erster Anti-Hangover-Shot soll natürlich bei Kater helfen - dank seiner patentierten Formel aus Elektrolyten wie Magnesium, B-Vitaminen sowie antioxidativen Pflanzenextraken aus Ingwer, Gingko oder Acerola. Der Hersteller verspricht, dass kein lästiges Anrühren, Auflösen oder Kapselschlucken notwendig sei. Stattdessen wird den Shot einfach geschüttelt und getrunken. Mit Geld-zurück-Garantie. Am Black Fridayfür nur 19,99 statt 26,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Garmin vívoactive 3 GPS-Fitness-Smartwatch - Tagesangebot (23.11.18)

Die Smartwatch weist ein hochauflösendes Farb-Touchdisplay und Side Swipe auf, zudem beinhaltet sie eine Herzfrequenzmessung am Handgelenk, ein integriertes GPS-Modul und vorinstallierte Sport-Apps. Die wasserdichte Uhr in schwarz-silber zeigt zudem Smartphone-Benachrichtigungen an und hat eine Musiksteuerungs-und eine Ortungs-Funktion. Zudem trackt sie Trainings, Stress-und Erholungsphasen, Sauerstoffaufnahme etc. Am Black Fridayfür nur 158,00 statt 299,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: WMF Aston Besteckset - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Das 60-teilige Besteckset für zwölf Personen beinhaltet aus je zwölf Gabeln, Messern, Löffeln, Kuchengabeln und Tee-/Kaffeelöffeln. Das Set besteht aus Cromargan Edelstahl 18/10 poliert, welches rostfrei, spülmaschinengeeignet, formstabil und sogar säurefest sein soll. Zudem garantiert der Wellenschliff eine langanhaltende Schärfe. Eine hochwertige Besteckkassette ist inklusive. Am Black Fridayfür nur 99,00 statt 249,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Michael Kors Damen-Uhren MK3558 - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

Die Damenuhr in angesagtem Rosé-Gold kommt mit einem runden Edelstahlgehäuse (Durchmesser 28 mm) daher, ist wasserdicht bis fünf ATM und ist umrahmt mit klaren Glassteinen. Das weiße Perlmuttzifferblatt hat ein Drei-Zeiger-Werk und wird durch Mineralglas geschützt. Das Edelstahlarmband ist ebenfalls in glänzendem Roségold gehalten. Am Black Fridayfür nur 34,39 statt 42,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Mpow Solarlampen Für Außen - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Der internationale Marktführer für Solarleuchten bietet hier Außenleuchten an, die durch die Kombination von 20 LED-Perlen und einem innovativen Weitwinkel-Design die Lichtnutzung um 25 Prozent und den Beleuchtungswinkeln um 50 Prozent verbessern. Die Beleuchtungsreichweite von einem Licht beträgt 200 Quadratfuß und kann 800 Quadratfuß für vier Lichter erreichen, die gleichzeitig verwendet werden. Zudem weist es einen eigenen PIR-Bewegungssensor auf. Das Mpow LED-Solarlicht absorbiert Sonnenlicht, speichert es tagsüber und leuchtet für 30 Sekunden auf, wenn Bewegung erkannt wird. Am Black Fridayfür nur 34,39 statt 42,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Samsung Galaxy S7 Smartphone - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

Das Android-Smartphone kommt mit einem brillanten 12,92 cm (5,1 Zoll) Quad-HD Super AMOLED Display daher sowie einer zwölf MP-Kamera mit Dual-Pixel und einer F1.7-Blende, die laut Hersteller für gestochen scharfe Bilder sorgt. Zudem hat es einen leistungsstarken 64-bit Octa-Core-Prozessor, LTE und bietet 32 GB internen Speicher. Das Smartphone ist kratzfest, wasser- und staubgeschützt. Headset, Ladeadapter, Datenkabel, USB-Adapter, Steckplatzwerkzeug sind inklusive. Am Black Fridayfür nur 259,00 statt 399,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Gravierte Damen-Kette - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Graviert mit "Mum, I love you" und "Mum, always be with you" in zwei kreisförmigen Ringen, ist es das perfekte Geschenk für die Frau. Drei Bänder, drei symbolische Farben: Rosa für Liebe, Gelb für Treue, Weiß für Freundschaft. Am Black Fridayfür nur 12,99 statt 129,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Samsung NU7099 108 cm (43 Zoll) LED Fernseher - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Samsung NU7099 108 cm (43 Zoll) LED Fernseher. Typ: 4K UHD, Flat, LED Fernseher, Glossy Black. Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel (4K/Ultra HD), HDR. Digitaler Fernsehempfang (DVB): DVB-C/S2/T2 HD, Analoger Tuner, CI+, 2x HDMI, 1x USB, LAN, WLAN, Antenneneingang. Am Black Fridayfür nur 349,99 statt 699,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Pro Breeze™ 2000W Mini-Keramik-Heizlüfter - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Mit dem Pro Breeze™ 2000W Mini-Keramik-Heizlüfter ist schnelleres und effizienteres Heizen möglich, als es bei traditionellen Heizgeräten gegeben ist. Optimal zum Beheizen von kleinen, mittleren und großen Räumen - zum Beispiel im Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer oder Büro. Am Black Fridayfür nur 31,99 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Einhorn-Kondome Jahresvorrat - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Einhorn-Kondome Jahresvorrat vegan: Überraschungsbox mit 7 unterschiedlichen Tüten à 7 Kondomen (Gesamt 49 Stück). Eine Tüte enthält: 7 Stück (14 Gramm Kondome), einzeln verpackt, feucht, Gebrauchsanleitung. Am Black Fridayfür nur 27,30 statt 39,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Furbo Hundekamera - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Haben Sie mit der Furbo Hundekamera Ihren Hund immer im Blick: Die 1080p Full HD Furbo Dog Camera mit Nachtsichtfunktion, 160º Weitwinkel und 4x Zoom, ermöglicht es Ihnen auch in Ihrer Abwesenheit, Ihren Hund zu sehen. Am Black Fridayfür nur 139,00 statt 199,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Black Friday 2018: Samsung Galaxy S8 Smartphone - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

Samsung Galaxy S8 Smartphone. Bildschirmauflösung: 1440 x 2960 Pixel. Form des Bildschirms: Bildschirm mit abgerundeter Kante. Prozessor- Taktfrequenz: 2,3 GHz, Co-Prozessor-Taktfrequenz: 1,7 GHz. Internes RAM: 4 GB, Interne Speicherkapazität: 64 GB. Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash). Rückkameratyp: Einzelne KameraAuflösung Rückkamera: 12 MP, Auflösung Frontkamera: 8 MP. SIM-Kartentyp: NanoSIM, 2G- Standards: GSM, 3G-Standards: HSPA. Am Black Fridayfür nur 359,00 statt 799,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: WMF Florenz Besteckset - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

WMF Florenz Besteckset. Inhalt: 60-teilig für 12 Personen: je 12 Gabeln, Tafelmesser, Löffel, Kuchengabeln, Tee-/ Kaffeelöffel. Material: Cromargan Edelstahl 18/10 poliert. Rostfrei, spülmaschinengeeignet, formstabil, hygienisch, säurefest und unverwüstlich. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 109,99 statt 249,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Blackroll Orange Faszien-Rolle - Amazon-Tagesangebot (22.11.18)

Blackroll - die Faszien-Rolle mittlerer Härte - einfach und effizient. Das ideale Trainingsgerät zur Selbstmassage für alle, die Muskeln und Bindegewebe massieren möchten. Länge der Faszienrolle: 30 cm; Durchmesser: 15 cm. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 20,90 statt 29,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Fire HD 10-Tablet mit Alexa Hands-free - Amazon-Tagesangebot (22.11.18)

Das Fire HD 10-Tablet mit Alexa Hands-free verfügt über brillantes 10,1 Zoll-/1080p-HD-Display (1920 x 1200), bis zu 1,8 GHz Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und bis zu 10 Stunden Akku-Laufzeit. Zudem hat es laut Amazon das größte Display, jetzt mit mehr als 2 Millionen Pixeln, Stereolautsprechern, Dolby Audio und Dualband-WLAN 802.11ac – perfekt für Full HD-Videos, Spiele, Zeitschriften und ruckelfreies Streaming. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 99,99 statt 149,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: LEABAGS Umhängetasche aus echtem Büffelleder - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

Die LEABAGS Oxford Umhängetasche besteht aus echtem Büffelleder - ein hochwertiges Naturprodukt und besonders langlebig und robust. So ist lange Freude an der neuen Schultertasche garantiert. Vintage Look: Jede Ledertasche ist ein Unikat mit einer einzigartigen Oberfläche, die mit Benutzung immer schöner wird und einen individuellen Charakter entwickelt. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 94,95 statt 128,98 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: JAIMIE JACOBS Magischer Geldbeutel - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

Schluss mit großen und unhandlichen Brieftaschen. Der Slim Wallet von JAIMIE JACOBS verfügt über ein absolut schlankes Format. Er ist dünner als die Konkurrenz, klein, dünn und damit ideal für die vordere Hosentasche. Egal ob im Anzug oder in der Freizeit. Das kleine Kreditkartenetui trägt nicht auf. Für all jene, die Ihre Essentials bequem in der Hosentasche tragen! Der Mini Wallet wird in einer eleganten Geschenkbox geliefert. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 59,90 statt 89,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: 6 Flaschen Doppio Passo Salento Primitivo Rotwein - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

Eckdaten des Doppio Passo Salento IGT Primitivo: Süßegrad: halbtrocken. Geschmack: Brombeeren, Schwarzkirsche, Schokolade. Weintyp: saftig warm. Passt zu: Wildgerichte, Hartkäse. Herkunft: Salento, Italien. Zum Black-Friday-Countdown sechs Flaschenfür nur 31,99 statt 44,94 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung - Amazon-Tagesangebot (22.11.18)

Amazons meistverkaufter Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (1. Generation). Über 9.000 Apps, Spiele und Alexa Skills, wie z. B. Prime Video, die Mediatheken von ARD für TV, ZDFmediathek, 7TV, Netflix, Maxdome, ARTE und viele weitere. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 24,99 statt 39,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: PlayStation 4 - Konsole inkl. Call of Duty - Amazon-Tagesangebot (21.11.18)

PlayStation4-System 1TB Black, Call of Duty : Black Ops 4, 2xDUALSHOCK4 Wireless-Controller , Mono-Headset, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel, Bedienungsanleitung. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 299,99 statt 399,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Chilly's Trinkflaschen - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

Mit den Chilly's Trinkflaschen können Sie eiskaltes Wasser oder frisch aufgebrühten Kaffee überall hin mitnehmen. Durch die hochentwickelte, doppelwandige Vakuum Isolierung wird das Lieblingsgetränk bis zu 24 Stunden kalt oder bis zu 12 Stunden dampfend heiß gehalten - ganz egal bei welcher Aussentemperatur. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 17,50 statt 35,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Beurer Massagesitzauflage - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

Durch die Körperscanningfunktion dieser Massagesitzauflage kann die tiefenwirksame Komplettkörpermassage individuell an Ihre Körpergröße- und -form angepasst werden. Das Massagegerät besitzt ein 4-köpfiges Massagesystem für eine kraftvolle Shiatsu-, Swing-, oder Rollmassage. Dadurch können Verspannungen gelöst und Beschwerden gemildert werden, so tragen Sie zur Erhaltung Ihrer Gesundheit bei. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 135,89 statt 349,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: SEVERIN Fondue mit abnehmbarem Edelstahltopf - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

Genuss und Schweizer Gemütlichkeit für bis zu 8 Personen: Multifunktionales Fondue-Set mit Edelstahltopf für 1,25 L Inhalt - Ideal geeignet für Käse-, Schokoladen-, Wein- und dem klassischen Öl-Fondue. Einfache Anwendung: Thermostat mit 5 Stufen zum Erhitzen und anschließendem Warmhalten des Inhalts, Integrierter Überhitzungsschutz, Abnehmbarer Edelstahltopf für zusätzliche Nutzung auf Ceran-, Gas- und Induktionsplatten. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 27,00 statt 69,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: GROHE Eurosmart, Badarmatur - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

Diese GROHE Eurosmart Badarmatur ist elegant und einfach: Schließen Sie den Stopfen des Ablaufs, indem Sie an der Zugstange hinter der Armatur ziehen. Öffnen Sie ihn wieder mit leichtem Druck. Perfekter Bedienkomfort: Ein mittelhoher Auslauf ist bequem zu bedienen – auch für Kinder. Eine Badezimmerarmatur mit diesem Auslauf eignet sich gut auch zum Befüllen hoher Gefäße. Leichtgängige Bedienung der Armatur: Nur Grohe Armaturen bieten das einzigartige Grohe SilkMove Erlebnis mit einer dauerhaften, samtweichen Bedienung. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 41,99 statt 146,20 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Pampers Baby Dry - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

Pampers Baby-Dry Pants lassen sich ganz einfach an- und ausziehen: Einfach die Seiten aufreißen. Luftkanäle lassen die Luft in der Windel zirkulieren für bis zu 12 Stunden atmungsaktive Trockenheit. Saugkräftige Micro Pearls absorbieren die Feuchtigkeit und schließen sie ein. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 29,99 statt 45,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Hama Funk-Wetterstation - Amazon-Angebot (21.11.18)

Hama Funk-Wetterstation mit Außen-Sensor, Thermometer, Hygrometer, Barometer, Außensensor mit hoher Reichweite, misst Innen- und Außen-Temperatur, inkl. DFC Funkuhr in schwarz. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 28,00 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Braun Haarschneider/Trimmer - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

Der Braun-Haarschneider/-Trimmer verspricht lebenslang scharfe Klingen für den perfekten Haarschnitt, 17 Längeneinstellungen (2 smarte Trimmaufsätze ermöglichen die individuelle Gestaltung einer Vielfalt von Frisurstilen in bis zu 16 Längen), Memory SafetyLock System (Speichert die zuletzt verwendete Einstellung) und vieles mehr. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 34,99 statt 69,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Oral-B PRO 6500 SmartSeries Elektrische Zahnbürste - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

Mit dem drahtlosen SmartGuide der Oral-B PRO können Sie immer die richtige Putzzeit von zwei Minuten einhalten. Sieger bei Stiftung Warentest (Test 03/2016). Mit zwei Handstück - Ideal für Paare, Familien und Reisende. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 108,99 statt 259,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Amazon Echo (2. Gen.) - Amazon-Angebot (20.11.18)

Der Amazon Echo ist ein intelligenter Lautsprecher mit Alexa aus Anthrazit Stoff. Der Amazon Echo verbindet sich mit dem cloudbasierten Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Wecker und Timer zu stellen, den Kalender, das Wetter, die Verkehrslage und Sportergebnisse abzurufen, Fragen zu stellen, To-do- und Einkaufslisten zu verwalten, kompatible Smart Home-Geräte zu bedienen und mehr. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 59,99 statt 99,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: AEG ECO HX6-35TM Akkusauger - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

Das intelligente Ladesystem des beutellosen AEG ECO HX6-35TM Akku-Handsaugers mit Zyklon-Effekt schaltet automatisch ab. Dank optimalem Energiemanagement kostet eine Akkuladung nur weniger als einen Cent. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 74,99 statt 149,95 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Gigaset C430 Schnurlostelefon - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

Das Gigaset C430 Schnurlostelefon mit 4,6 cm (1,8 Zoll) Displaygroßes verfügt über ein TFT-Farbdisplay, ein Adressbuch für bis zu 150 Einträge mit je 3 Nummern, Freisprechen am Mobilteil, ECO Modus und vieles mehr. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 29,00 statt 49,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Sony Alpha Systemkamera - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

Die Sony Alpha Systemkamera verfügt über einen Exmor-CMOS-Sensor mit neuem Front End LSI und 24,2 Megapixeln. Fünf-Achsen-Bildstabilisierung und 425 Phasendetektionspunkte; Robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung und robuste Objektivhalterung. Verfügt über das gleiche „4D Focus“ Autofokussystem wie die A6300. 3.0"" Touch-Display inkl. Touch-Pad Funktion. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 1.069,00 statt 1.699,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Medion WLAN-Radio - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Dieses Radio von Medion bietet Empfang von über 15.000 Internetradiosendern und zahlreichen Podcasts aus aller Welt. Unterstützt Spotify-Wiedergabe-Funktion. Je 40 Favoriten Speicherplätze für Internet- und UKW Radiosender. Holzgehäuse. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 64,99 statt 149,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Invicta Herren Analog Quartz Uhr - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Das Invicta hat ein 37 Millimeter Edelstahlgehäuse mit einem blauen Zifferblatt. Dieses Modell wird von einem präzisen Quarzuhrwerk angetrieben, 20 bar Wasserdichtigkeitszertifizierung. Dieses Modell ist von der Invicta Pro Diver Kollektion. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 47,00 statt 299,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Bowmore Islay Single Malt Scotch Whisky - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Bowmore ist einer der beliebtesten 12-jährigen Single Malt Whiskys überhaupt und die älteste Destillerie auf Islay. Sie wurde im Jahr 1779 von der Familie Simson an der Küste von Loch Indaal gegründet. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 23,99 statt 35,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Anker Wireless Tastatur & Maus - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Flache Tasten der Anker Wireless Tastatur ermöglichen flüsterleises Schreiben und fantastischen Komfort. Die kompakte, leichtgewichtige Tastatur und ergonomische Maus sind zudem das ideale platzsparende Duo. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 27,99 statt 34,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Proscenic 790T WLAN Staubsauger Roboter - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Der Saugroboter wird durch eine Alexa-Sprachsteuerung unterstützt und kann sogar mit einer Fernsteuerung über die Proscenic Robotic Smartphone App bedient werden. Mithilfe des IPANS vierstufigen intelligenten Reinigungssystems ist eine Echtzeit-Positionierung sowie ein Wohnungsplan möglich, die dem Roboter helfen, seine eigene Position zu bestimmen und die Reinigung effektiv zu bewältigen. Zudem enthält er einen sehr starken Vakuum-Motor mit einer Saugkraft bis zu 1.200 PA. Außerdem besitzt der Saugroboter einen Ultraschall-Radar, Dual-Infrarotsensoren sowie einen Fallsensor. Zum Black-Friday-Countdown für nur 195,00 Euro statt 279,00 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Philips Lumea Prestige IPL Haarentfernungsgerät - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

Das Haarentfernungsgerät von Philips ist mit IPL-Technologie ausgestattet und verspricht bis zu 92 Prozent weniger Haare nach drei Anwendungen. Dank der diversen Aufsätze inklusive lassen sich Körperzonen individuell behandeln. Das Gerät ist ideal für helle bis dunkle Hauttypen mit dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren, die eine sanfte und schmerzfreie Haarentfernung wünschen. Fünf Lichtintensitätseinstellungen und ein intelligenter Hautton-Sensor sorgen für eine leichte Handhabung. Zum Black-Friday-Countdown für nur 349,99 Euro statt 599,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Brother HL-3152CDW Kompakter Farbdrucker - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

Der elektrofotografischer LED-Farbdrucker mit Duplex kommt mit einem 333 MHz Prozessor sowie einem 64 MB-Speicher daher. Die Druckgeschwindigkeit liegt bei bis zu 18 Seiten/Minute in Farbe und s/w. Die Auflösung beträgt bis zu 2.400 x 600 dpi. Schnittstellen sind verfügbar für WLAN, LAN, USB 2.0 HI-Speed, 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug. Im Lieferumfang inbegriffen sind Netzkabel, DR-241CL Trommeleinheit, BU-220ßCL Transfereinheit, WT-220 CL Tonerabfallbehälter, Toner C/M/Y/K sowie ein Benutzerhandbuch auf CD-Rom. Zum Black-Friday-Countdown für nur 139,00 Euro statt 195,99 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Samsung C49HG90DMU - Amazon-Blitzangebot

Samsung C49HG90DMU mit 124,20 cm (49 Zoll), Curved Gaming Monitor (2x HDMI, Display Port, 1ms, USB, 3840 x 1080 Pixel) in mattschwarz. Besonderheiten: HDR (High Dynamic Range), QLED (Quantum Dot Technologie), Ultraweit durch 32:9 Format, Integrierte Software zur Anzeige von Anwendungen oder Quellen in verschiedenen Modi. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 779,00 statt 1.559,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Der neue Kindle Paperwhite - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

Der neue Kindle Paperwhite, jetzt wasserfest und mit doppeltem Speicherplatz – mit Spezialangeboten: Der bislang dünnste und leichteste Kindle Paperwhite - 300-ppi-Display ohne Spiegeleffekte, lesen wie auf echtem Papier, sogar in hellem Sonnenlicht. Jetzt wasserfest (IPX8), sodass Sie am Strand, am Pool oder in der Badewanne lesen und entspannen können. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 79,99 statt 119,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Remington AC9140 Ionen-Haartrockner - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

Der Remington AC9140 Ionen-Haartrockner ist ein leistungsstarker und langlebiger 2400 Watt AC Haartrockner für Ergebnisse wie beim Friseur. Die OPTIheat-Technologie sorgt für lang anhaltende Styling-Ergebnisse. Besonderheiten: Drei Heiz- und zwei separate Gebläsestufen, echte Kaltstufe, 150 km/h Luftstrom. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 28,79 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: ASHION Wanderschuhe für Kinder - Amazon-Blitzangebot

Die Wanderschuhe von ASHION für Kinder eigenen sich ebenso gut als Winterschuhwerk für die Sprösslinge. Obermaterial: Synthetik, Innenmaterial: Wolle, Sohle: Gummi, Verschluss: Klettverschluss, Absatzhöhe: 3 cm, Absatzform: Flach. Zum Black-Friday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 28,89 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Oral-B Genius Elektrische Zahnbürste - Amazon-Blitzangebot

Die elektrische Zahnbürste von Oral-B verfügt über Positionserkennung, damit Sie nie wieder einen Bereich vergessen. Bis zu 100% mehr Plaque-Entfernung: Der runde Bürstenkopf reinigt besser für gesünderes Zahnfleisch. Schützt Ihr Zahnfleisch: Die Andruckkontrolle reduziert die Geschwindigkeit, wenn mit zu viel Druck geputzt wird. Zum Black-Friday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 125,99 statt 299,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: JBL Control X Wireless Bluetooth-Lautsprecher - Amazon-Blitzangebot

Die JBL Control X Wireless Bluetooth-Lautsprecher sind mit Batterie angetriebene Stereo-Bluetooth-Lautsprecher ohne Kabel. Robustes, zeitgenössisches Design für Zuhause und unterwegs. Zum Black-Friday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 159,00 statt 599,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Erotischer Adventskalender - Amazon-Blitzangebot

Amazon Surprise Feel more love Erotischer Adventskalender für Paare. Warenwert von über 200 Euro mit Toys, Massageprodukten, Lifestyleartikeln und vielem mehr. Zum Black-Friday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 64,99 statt 129,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Black Friday 2018: Philips Avent SCD580/00 Audio-Babyphone - Amazon-Blitzangebot

Das Philips Avent SCD580/00 Audio-Babyphone verfügt über DECT-Technologie, Smart Eco Mode, Sternenhimmel und Gegensprechfunktion. Zum Black-Friday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 79,99 statt 169,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

