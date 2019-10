Sie bekommen nur 1.000 Euro Rente? An diesen fünf Orten können Sie im Luxus schwelgen

Besser leben

Immer mehr Menschen haben Angst, dass ihre Rente nicht ausreichen wird. In Deutschland mag das vielleicht der Fall sein - in anderen Ländern lebt man dagegen in Saus und Braus.

Viele Deutsche haben Angst vor Altersarmut - Rente ist in der deutschen Politiklandschaft gerade eines der heiß diskutiertesten Themen. Einige Bundesbürger befürchten, im Alter mit leeren Händen da zu stehen.

Deutsche haben Angst vor Altersarmut - wo Sie noch günstig gut leben

So sollen laut Umfrage für das ARD-Morgenmagazin über die Hälfte aller Befragten angegeben haben, sich nicht ausreichend für das Rentenalter abgesichert zu fühlen. Studien zufolge, soll es zudem immer mehr Menschen hierzulande geben, die wohl auch an Altersarmut leiden werden.

Aus diesem Grund überlegen sich immer mehr Deutsche, im Alter in wärmere - und günstigere - Gefilde auszuwandern. Schließlich haben Sie die Hoffnung, dass es sich mit einer geringeren Rente in einem anderem Land besser leben lässt. An welchen Orten es sich mit einer Rente von 1.000 Euro monatlich gut aushalten lässt, erfahren Sie hier.

Prag, Tschechische Republik

Wunderschöne Gebäude, interessante Geschichte und einzigartiges Künstlertum: Die tschechische Hauptstadt ist nicht nur ein beliebtes Touristenziel, sondern hat auch preistechnisch viel zu bieten.

Hier reicht eine Rente von 1.000 Euro locker aus, um sich eine Wohnung in der Nähe der Altstadt zu leisten und gut zu leben. Außerdem ist der Weg nach Deutschland auch nicht weit, falls man Familie oder Freunde besuchen will.

Sofia, Bulgarien

Goldstrand, aufregendes Nachtleben und Hotspot für junge Leute: Dafür ist Bulgarien bekannt. Doch die Hauptstadt hat auch viele kulturelle Highlights zu bieten. Unter anderem die alten Kathedralen, die ebenfalls zum UNESCO-Welterbe gehören. Auch die Lebensunterhaltskosten sind um einiges geringer - so reichen bereits 688 Euro im Monat aus, um gut leben zu können.

Bursa, Türkei

Bursa ist die viertgrößte Stadt der Türkei und wer sich von der Politik nicht abschrecken lässt, hat eine sehr hohe Lebensqualität zu erwarten. Schließlich hat das "Grüne Bursa" zahlreiche Parks, Grünflächen und historische Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Außerdem wird die Stadt von vielen heilenden Schwefelquellen umgeben sowie vom Uludag-Gebirge, perfekt für Wanderfans. Wer eine Wohnung nahe der Innenstadt bezieht, hat lediglich monatliche Ausgaben von circa 540 Euro - inklusive Lebensunterhaltskosten.

Mangalore, Indien

Wer kein Problem mit tropischen Temperaturen hat, dem wird diese Metropole, Zentrum des indischen Kaffeeexportes, zusagen. In Mangalore, das an Indiens Südwestküste liegt, liegen die Temperaturen ganzjährig bei etwa 30 Grad. Mit nur 375 Euro im Monat für eine Wohnung plus Lebensunterhalt kann es der ein oder andere dort gut aushalten.

Kapstadt, Südafrika

Kapstadt ist zwar schön, ist aber die teuerste Stadt in der Liste. Dennoch schneidet die zweitgrößte Stadt Südafrikas im weltweiten Vergleich noch günstig ab.

So kostet eine Wohnung plus Lebensunterhalt knapp über 1.000 Euro. Doch das sonnige Wetter, das Meer und die interessante Geschichte entschädigen den geringfügig höheren Preis.

