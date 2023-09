Auf Tauchstation für Bares: So viel verdienen Golfballtaucher

Die Suche nach dem weißen Schatz

Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, was mit verschossenen Golfbällen passiert, die im Teich oder See landen: Ausgebildete Taucher fischen die Schätze aus dem Wasser.

Schon mal etwas von dem Beruf des Golfballtauchers gehört? Dahinter versteckt sich – genau wie der Name schon sagt – ein professioneller Taucher, der Golfbälle aus Gewässern birgt. Beim Golfspielen kommt es immer wieder vor, dass Bälle im Wasser landen. Diese sind für den normalen Golfer unerreichbar, da sie oft tief auf den Wasserboden sinken. In diesem Fall kommen Golfballtaucher ins Spiel: Ausgestattet mit einer Taucherausrüstung holen sie die Bälle wieder aus dem Wasser. Diese sogenannten Lakeballs (englisch für „Teichbälle“) werden anschließend gereinigt, sortiert und je nach Zustand und Marke zu einem niedrigeren Preis verkauft. Doch kann man eigentlich von diesem ungewöhnlichen Beruf leben?

So wird man ein Golfballtaucher

Kevin Kiausch arbeitet seit dem Abitur als professioneller Golfballtaucher. Nachdem er erst nicht wusste, welchen Beruf er ausüben sollte, stieß er im Internet auf eine Anzeige, die nach Golfballtauchern suchte. Der Bewerbungsprozess gestaltete sich überraschend einfach. „Tatsächlich brauchst du für diesen Beruf keine spezielle Ausbildung, sondern ausschließlich einen Tauchschein. Den habe ich gemacht und arbeite nun seit vier Jahren als Golfballtaucher“, sagt Kiausch im Onlinemagazin Jetzt der Süddeutschen Zeitung.

Golfballtaucher: Lohnt sich der Beruf finanziell?

Der Arbeitsalltag eines Golfballtauchers ist kein Zuckerschlecken. Kaffeetrinken am Schreibtisch und gemütliche Mittagspausen mit den Kollegen gibt es hier nicht. Für Kevin Kiausch beginnt der Arbeitstag bereits früh morgens. Stundenlang durchstreift er die Gewässer, um Bälle mit einem Netz einzusammeln. Bezahlt wird er dabei pro Stück: Ein Ball bringt mindestens sechs Cent ein. Wie groß die Ausbeute ausfällt, weiß der Golfballtaucher aber erst am Ende des Tages. Denn je nach Golfanlage und Gewässer befinden sich mal mehr oder weniger Bälle im Wasser. Im Durchschnitt verdient er „2.800 bis 2.900 Euro brutto im Monat“, wie er in dem Beitrag von Jetzt schildert – wobei er selbst entscheiden kann, wie viel er arbeitet.

Golfballtaucher: Ein Beruf voller Herausforderungen

Gerade für junge Menschen mag der Beruf des Golfballtauchers attraktiv sein, da keine Ausbildung benötigt wird. Einfach ist der Job jedoch nicht. Der Taucher muss körperlich äußerst fit sein, da er unter Wasser ein schweres Gewicht anheben muss. Meist werden fünf bis acht Stunden im Wasser verbracht. Ein erfahrener Golfballtaucher braucht etwa eine Stunde, um sein Netz zu füllen. In dieses passen rund 400 bis 600 Golfbälle.

Doch auch psychisch ist der Job herausfordernd. Kevin Kiausch zufolge sollte man als Golfballtaucher „über eine gewisse mentale Stärke und viel Durchhaltevermögen verfügen“, wie er in dem Beitrag von Jetzt schildert, denn in den Teichen sei es durch die Dunkelheit etwas beengend. „Auch ich muss mir oftmals sagen, dass mir hier unten so ganz allein nichts passieren kann, doch manchmal habe ich schon ein mulmiges Gefühl.“

Als Golfballtaucher zum Multimillionär: US-Amerikaner macht es vor

Der Beruf des Golfballtauchers kommt ursprünglich aus den USA. Dort fallen die Einnahmen aus dem Job deutlich höher aus als in Europa, da es eine ganze Golfballrecyclingindustrie gibt. Pro Jahr kann man dort zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar verdienen. Einer der berühmtesten Golfballtaucher ist der US-Amerikaner Glenn Berger. In 14 Jahren soll er ein Vermögen von 15 Millionen Dollar aufgebaut haben. Allerdings verkauft er die Bälle auch für einen stolzen Preis von einem Dollar pro Stück. Davon können Golfballtaucher hierzulande wohl erst einmal nur träumen.

