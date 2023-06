Anteilnahme mit Geld zeigen: Wie viel gibt man bei einer Beerdigung 2023?

Trauer mit Gefühl

Oft wollen Gäste auf einer Beerdigung den Hinterbliebenen ihr Beileid in Form von ein paar selbst geschriebenen Worten und Geld zeigen. Doch wie viel ist angemessen?

Wer einen geliebten Menschen verloren hat, wohnt in den meisten Fällen auch dessen Beerdigung bei. So lässt es sich nicht nur Abschied nehmen von der verstorbenen Person, sondern auch den Hinterbliebenen den Rücken stärken. Wer darüber hinaus noch ein paar persönliche Worte für die Familie des Gestorbenen finden möchte, schreibt in der Regel einen Brief oder eine Karte. Eine Geldspende, die der Karte beigelegt ist, ist meist auch dabei – schließlich liegen Beerdigungskosten bei durchschnittlich 13.000 Euro. Doch nicht jeder gespendete Geldbetrag führt auch automatisch zu Dank seitens der Angehörigen des Gestorbenen.

Geldgeschenk zur Beerdigung: Immer einen Zweck für die Spende angeben

+ Die Geldspende bei einer Beerdigung sollte höher als 20 Euro sein. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

Neben liebevoll gewählten, tröstenden Worten sollten sich Beerdigungsgäste auch ein paar Gedanken zu ihrer beigelegten Geldspende machen. Denn einfach Geld an die Angehörigen zu verschenken, wirkt wenig taktvoll und kann bei den Hinterbliebenen sogar zu Verärgerung führen. Daher ist es wichtig, in der Karte immer einen Zweck festzuhalten, für den das Geld dienen soll. So lässt sich beispielsweise zwischen folgenden Verwendungen auswählen:

„Für Blumen“

„Für die Trauerfeier“

„Für Grabschmuck“

So haben die Hinterbliebenen nicht das Gefühl, das Geld stecke in der Karte, weil die Feier zu klein ausgefallen sei. Sie können dann den Betrag dankend annehmen und direkt für den bestimmten Zweck einsetzen.

Beerdigungs-Geldspende: Nicht unter 20 Euro

Auch der Betrag der Geldspende spielt eine Rolle. Je nachdem, wie eng Gäste dem Verstorbenen standen, sollte auch der Geldbetrag angepasst sein. Bei eher entfernten Bekannten ist es angemessen, wenn etwa 20 Euro im Umschlag stecken. Bei sehr nahestehenden Freunden sollten es bis zu 50 Euro sein. Ist es nicht möglich, mindestens 20 Euro beizusteuern, sollten Gäste lieber von einer Spende absehen. Schnell könnte sonst der Eindruck entstehen, der Beitrag sei eher eine Verhöhnung des Gestorbenen als ein nett gemeinter Beitrag und Unterstützung.

Die Zeit vor dem Euro: Wer kennt diese Währungen noch? Vor dem Euro und zwar von 1832 bis 2001 war die Währung Belgiens der Belgische Franken bzw. Belgische Franc. © Johan/Imago Während er in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Franken genannt wurde, war er in Deutschland und Österreich meist als Franc bekannt. 1 Franc ergab 100 Centimes. © Paolo77/Imago Diese Scheinchen und Münzen dürften Ihnen bekannt vorkommen. Haben Sie noch D-Mark und Pfennig zuhause? © Imago Von 1928 bis 1940 und von 1992 bis 2010 war die Estnische Krone die Währung Estlands. In der Zeit dazwischen war Estland von der Sowjetunion annektiert worden – zur gemeinsamen Währung wurde der Sowjetische Rubel. Seit dem Beitritt Estlands am 1. Januar 2011 in die Europäische Währungsunion zahlt man in dem baltischen Staat mit Euro. © Johan/Imago Finnische Mark Die Finnische Bank tauschte noch bis Ende Februar 2012 Finnische Mark und Pfennig in Euro um. Seitdem hat die Währung, die umgangssprachlich in Deutschland auch Finnmark genannt wurde, nur noch Sammlerwert. © Janusz Pienkowski/Imago Französische Franc Der Französische Franc, ehemalige Währung in Frankreich, zirkulierte auch in Monaco parallel zum Monegassischen Franc und war einziges gesetzliches Zahlungsmittel in Andorra. © Marek Uliasz/Imago Monegassischer Franc Der Monegassische Franc des Fürstentums Monaco war paritätisch an den Französischen Franc gebunden und auch in Frankreich gesetzliches Zahlungsmittel, da eine Währungsunion zwischen Monaco und Frankreich besteht. © Ivan Vdovin/Imago Griechische Drachme Die Drachme gilt als älteste Währungseinheit der Welt, denn schon in der Antike zahlte man mit Drachmen. Mit der Einführung des Euro ging in Griechenland eine Ära zu Ende. © CSP_majaan/Imago Irischer Pfund Beim Irischen Pfund galt, ebenso wie beim Britischen Pfund, 100 Pence = 1 Pfund. © Schöning/Imago Italienische Lira Mit Italienischer Lira bezahlte man vor der Einführung des Euro in Italien, San Marino und in der Vatikanstadt. © Imago

Wer nicht loses Geld in einen Umschlag stecken möchte, der kann auch einen Gutschein kaufen. Dabei bieten sich zum Beispiel Gutscheine von einem Blumenhändler oder einer Gärtnerei an. Ebenfalls schön und geschmackvoll ist es, Geld an eine Organisation zu spenden, die der Gestorbene unterstützt hat. Solch eine Geldspende zeigt Mitgefühl und auch, dass sich die Gäste Mühe gegeben haben, im Sinne des Verstorbenen zu handeln.

Rubriklistenbild: © Wirestock/Imago