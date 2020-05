Wann findet eigentlich der Amazon Prime Day 2020 statt? Neuer Termin im September?

Schnäppchenjäger wollen's wissen

Neben dem Black Friday hat sich der Prime Day von Amazon als beliebter Aktionstag etabliert. Doch der Termin wurde coronabedingt nach hinten verschoben.

Neben dem Black Friday* hat sich der Prime Day als beliebter Aktionstag etabliert. Doch der Amazon Prime Day 2020 wurde wegen der Coronakrise nach hinten verschoben. Ist ein neuer Termin schon bald in Sicht?

Update vom 25.05.2020: Amazon Prime Day laut Medienbericht auf September verschoben

Einem Bericht des Wall Street Journal unter Berufung auf Insider zufolge plant Amazon, den Prime Day 2020 auf September zu verschieben, wie das Portal t3n.de berichtete. Durch die Verlegung des Datums um zwei Monate solle eine weitere Belastung der in der Coronakrise bereits stark ausgelasteten Logistikzentren und Liefernetzwerke vermieden werden.

Offiziell wurde aber noch kein neuer Termin bekanntgegeben.

Artikel vom 13.05.2020: Amazon Prime Day 2020 wegen Coronakrise verschoben

Der Amazon Prime Day zählt zu den Shopping-Highlights des Jahres. Genaugenommen waren es im Jahr 2019 sogar zwei Tage: Vom 15. bis zum 16. Juli 2019 wurden dem Versandhändler zufolge mehr als 175 Millionen Produkte verkauft, wie Stern.de berichtete.

Doch in diesem Jahr musste der Schnäppchenmarathon coronabedingt nach hinten verschoben werden. Wann ist denn nun der Amazon Prime Day, wollen Verbraucher wissen. In der Regel gibt das Unternehmen erst 14 Tage vorher bekannt, wann genau die Schnäppchentage stattfinden. In den vergangenen Jahren war dies aber jeweils in der dritten Juliwoche der Fall - der 13. und 14. Juli wären demnach also eigentlich in Frage gekommen.

Amazon Prime Day 2020: Noch kein neuer Termin bekannt

Doch schon im April meldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass die Aktion wegen der Coronakrise nach hinten verschoben* werde - womöglich auf Mitte August 2020, heißt es in einem Bericht auf Welt.de. Das Unternehmen habe dies aber noch nicht final bestätigt, wie das Portal (Stand: 12. Mai) außerdem berichtet.

Es bleibt also spannend, wann der Termin 2020 letztendlich stattfindet.

Amazon Prime Day: Das steckt hinter dem Aktionstag

Der Prime Day zählt für Amazon zu den wichtigsten Aktionen neben dem Black Friday und dem Cyber Monday. Allein 2019 seien Umsätze von insgesamt zwei Milliarden US-Dollar zustande gekommen. Die Verschiebung hätte nun zur Folge, dass fünf Millionen Geräte zum Beispiel die Sprachassistenz Amazon Echo nicht wie vorgesehen im Juli verkauft werden können. Auch Drittanbieter seien betroffen, da auch sie ihre Bestände in Vorbereitung auf den Prime Day entsprechend aufgestockt hätten.

Prime Day neben Black Friday beliebt bei Schnäppchenjägern

Mit dem Prime Day will Amazon seinen Abo-Kunden einen weiteren Vorteil bieten. Alle Prime-Nutzer erhalten in einem Zeitraum von 48 Stunden exklusiv besondere Schnäppchen-Angebote. Neben dem Black Friday hat sich der Prime Day als sehr beliebter Aktionstag etabliert. Doch damit dieser wie gewohnt stattfinden kann, muss Amazon sicherstellen, dass ausreichend Waren vorhanden sind, da sie während des Prime Days ohnehin sehr schnell vergriffen sind.

