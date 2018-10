Aldi: Dieses neue Markenprodukt ist eine echte Überraschung - weitere Neuerungen folgen

Sonst nur in großen Kaufhäusern

Bei Aldi Süd kommen mehr und mehr mit Markenprodukten in die Regale, das soll auch in Zukunft so bleiben. Kommende Woche folgt ein weiterer Artikel, der Aufsehen erregt - und weitere Neuerungen.

Ab nächster Woche wird es im Wühlkorb von Aldi Süd zwei Produkte von Bodum geben. Die Artikel des Kaffeezubehör-Herstellers finden sich meist nur in großen Kaufhäusern sowie Tchibo oder Kaufland. Ab sofort will hier wohl auch der Discounter Aldi mitmischen - dies ist der Vorschau zum neuen Aldi-Prospekt zu entnehmen.

Aldi: Markenprodukt gibt's jetzt im Wühlkorb

Bei den beiden Produkten handelt es sich um einen Kaffee- und einen Teezubereiter, die beide für jeweils 9,99 Euro angeboten werden. Der 8. Oktober 2018 ist der Stichtag, zu dem Kunden nach den Markenartikeln von Bodum Ausschau halten können.

Aldi mit neuem Prospekt - und neuer Strategie?

Damit verfolgt Aldi wohl eine ausgeklügelte Strategie: Während der Discounter in den letzten Jahren vermehrt auf die Modernisierung der Filialen setzte, Markenprodukte in die Regale stellte und baut nun sogar ein eigenes Tankstellennetz auf. Doch der neue Prospekt, den Aldi nun herausgebracht hat, zeigt, dass der Discounter nun auch wieder zu seinen Wurzeln zurückkehren will - und zwar Lebensmittel zum kleinen Preis.

Diese werden nun gleich in den ersten Seiten des Prospekts vorgestellt. Erst in den hinteren Seiten kommen die klassischen Haushalts-, Mode- oder Einrichtungsartikel - zu denen sich nun eben auch ein Markenprodukt von Bodum gesellt.

Viele der Produkte werden unter dem Siegel "Aldi-Preis" angeboten, mit denen sich der Unternehmen als günstigster Discounter positionieren will.

