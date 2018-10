Aldi mit Thermomix-Kopie: Küchenmaschine kommt in die Filialen - mit einem Haken

Weiteres Kultobjekt am Start

+ © dpa/ Sina Schuld Der Discounter Aldi bietet ab 25. Oktober ein weiteres Kult-Produkt an: die Ambiano-Küchenmaschine. © dpa/ Sina Schuld

Alle Jahre wieder bringt Aldi eine eigene Küchenmaschine raus - die nur einen Bruchteil des Originalpreises eines Thermomix kosten soll. So bekommen Sie einen.

Er ist seit Jahren ein Kultprodukt bei Aldi Nord wie auch Aldi Süd: der Thermomix-Klon. Jedes Jahr im Oktober fiebern Fans - und auch Kunden, die in den vergangenen Jahren leer ausgegangen sind - darauf hin, wenn er wieder pünktlich vor Halloween (31. Oktober 2018) in den Regalen liegt.

Thermomix-Klon Ambiano jetzt bald bei Aldi - doch auch dieser wird immer teurer

Schließlich ist es kein Wunder, dass er so heißbegehrt ist - kostet er doch nur einen Bruchteil des Originalpreises. So blättert man für einen "echten" Thermomix der Firma Vorwerk schon mal satte 1.199 Euro hin - für das Aldi-Pendant mit dem Namen Ambiano dagegen nur etwa 229 Euro. Doch schaut man genau hin, fällt auf: Auch das günstige Pendant ist über die Jahre immer teurer geworden. So kostete es früher noch rund 199 Euro.

Erfahren Sie hier die besten Alternativen zum Thermomix.

Diese neuen Funktionen hat die Aldi-Küchenmaschine

Chip Online zufolge soll die Küchenmaschine der No-Name-Marke Ambiano bei Aldi Süd jetzt noch bessere Funktionen bieten. Darunter eine WLAN-Funktion, eine eigene App für Android und iOS. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Weiteres Zubehör inklusive:

Garkorb

Dampfgaraufsatz

Rühreinsatz

Rezeptbuch

DVD

Ein ungewöhnlicher Thermomix-Test:

Der Hype um das Produkt scheint dennoch ungebrochen. Doch wie bei vielen Kult-Objekten des Discounters heißt es hier: Schnell sein lohnt sich - so beginnt der Verkauf bei Aldi Nord am Montag, den 22. Oktober. Bei Aldi Süd wird er dagegen ab 25. Oktober erhältlich sein.

Lesen Sie auch: Drogeriemarkt-Kette will hunderte neue Filialen eröffnen - aber scheitert an diesem Problem

Darum gibt es immer nur so wenig Aktionsware bei Aldi

Allerdings gibt es vor Ort oftmals nur eine sehr begrenzte Anzahl an Produkten. So kann es passieren, dass diese innerhalb von nur weniger Minuten ausverkauft sind. Vor drei Jahren sollen sich Kunden sogar um die letzte Küchenmaschine am Wühltisch noch geprügelt haben. Daraufhin soll der Discounter ausnahmsweise einen Aktionsartikel nachbestellt haben. Daher gilt: Am besten schon frühmorgens, wenn die Filialen öffnen, vor der Türe warten.

Auch interessant: Küchentrend 2018: Ist die Heißluftfritteuse der neue Thermomix?

Da stellt sich natürlich die Frage: Aber warum bietet Aldi überhaupt nur so wenige Stücke an? Der Grund dafür: Aktionswaren sollen Kunden nur in die Filialen locken - im Fokus stehen noch immer die "Lebensmittel zum kleinen Preis" der Discounter. Wenn also ein Kunde bereits im Aldi steht, wird er versucht sein, auf dem Weg zur Kasse noch weitere Waren einzukaufen.

Wann zieht Lidl mit eigenem Thermomix-Pendant nach?

Interessant: Auch Lidl ist auf den Küchenmaschinen-Trend aufgesprungen und bietet eine eigene Version unter dem Namen Monsieur Cuisine Connect an. Dieser kam erstmals vor einem Jahr in die Filialen - und war damals in kürzester Zeit ausverkauft. Doch n eue Geräte sollen auf Anfrage von Chip Online bei Lidl erst im Frühjahr 2019 folgen.

Lesen Sie auch: So fies lästert Lidl über den neuen Thermomix-Ableger - und wird gefeiert. Und auch zwischen Aldi und Kaufland gibt es wegen einem Lebkuchen-Posting untereinander Stress.

jp