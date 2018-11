Mit diesem Markenprodukt für die Küche kann Aldi jetzt preislich richtig punkten

Prospekt vom 26. November 2018

+ © dpa / picture alliance / Federico Gambarini Jeden Montag und Donnerstag gibt es neue, angebliche Schnäppchen bei Aldi. Doch halten sie auch, was sie versprechen? © dpa / picture alliance / Federico Gambarini

Auch in der kommenden Woche gibt es im Aldi-Prospekt wieder viele Angebote. Diesmal alles rund ums Thema "Cosy Home". Doch ist auch ein Elektronik-Schnäppchen dabei?

Jede Woche locken Aldi, Lidl, Rewe & Co. ihre Kunden mit saisonalen Schnäppchenangeboten montags und donnerstags in ihre Filialen. Besonders der Aldi Süd-Konzern lässt sich immer wieder Neues einfallen.

Aldi Süd-Prospekt von Montag unter der Lupe

Nun gibt es ab Montag, 26. November 2018, alles rund um den Haushalt in den Aldi Süd-Filialen zu kaufen. Getreu dem Motto "Skandinavische Gemütlichkeit zum Aldi Preis" bietet der Discounter ab kommende Woche Montag Haushaltsgeräte, Elektroartikel und Koch-Utensilien etc. an. Darunter auch ein Mini-Backofen und eine Kühl-/Gefrierkombi. Doch sind sie wirklich günstiger als vergleichbare Ware der Konkurrenz? Das nehmen wir für Sie unter die Lupe.

Hier geht es zum Aldi Süd-Prospekt für Montag.

Aldi-"Highlights der Woche" ab Montag, den 26. November 2018:

Ambiano Minibackofen mit Rotisserie

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit bietet Aldi Süd einen No-Name-Minibackofen "für den kleinen Heißhunger" an. Dieser besitzt fünf verschiedene Heizfunktionen inklusive Umluft sowie ein integriertes Rotisserie-Feature. Er weist leistungsstarke 1.500 Watt auf und hat Platz für circa 30 Liter Volumen. Zubehör wie ein Backblech & Co. sind inklusive. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Kostenpunkt: je 59,99 Euro.

Schaut man bei anderen Anbietern, fällt allerdings auf, dass es sich hierbei um einen Durchschnittspreis handelt. Zwar sind Markenprodukte wesentlich teurer, aber vergleichbare Modelle wie die des Discounters sind auf dem Online-Marktplatz eBay sogar um wenige Euro günstiger zu finden. Hier lohnt es sich also, Preise zu vergleichen. Der Preis für das Aldi Süd-Produkt ist solide, dennoch aber kein Wahnsinns-Schnäppchen.

Medion Multi-Door Kühl- und Gefrierschrank

Das Marken-Produkt in edlem Silber kommt mit einem Kühlteil (Nutzinhalt circa: 274 Liter) sowie einem Gefrierteil (Nutzinhalt circa 144 Liter) daher. Das Gefrierfach verfügt über ein Fassungsvermögen von 144 Liter. Zudem gibt es zum Verstauen sechs Schubladen, zwei Ablageflächen, sechs Türabsteller und ein Gemüseschublade mit Glasabdeckung. Die Maße sind etwa: 68,5 x 78,5 x 181,5 Zentimeter. Das Kombi-Gerät ist mit der Energieeffizienzklasse A+ gekennzeichnet. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Außerdem ist eine Lieferung bis an den Wunschort möglich, der Artikel ist nicht in der Filiale vorrätig. Kostenpunkt: je 799,00 Euro.

Zum Vergleich: Hier kann Aldi Süd preislich punkten. Schließlich bietet er viel Fassungsvermögen zu einem günstigen Preis. Für Siemens- oder Severin-Geräte blättern Sie teilweise sogar mehr Geld hin - bekommen dafür aber nur die Hälfte an Nutzinhalt geboten.

Vorschau Aldi Süd-Prospekt vom 03. Dezember 2018:

Kommende Woche gibt es wieder unzählige Geschenkideen für Kinder von Klein bis Groß sowie Haushalts-und Büroartikel. Doch taugen die "himmlischen Preise zum Abheben" auch wirklich was?

Living Style Chefsessel

Der Bürosessel soll besonders bequem dank seinem gepolsterten Sitz mit Pfeiffen-Steppung und Knierolle sein. Zudem weist der Discounter darauf hin, dass auch die Rückenlehne körpergerecht geformt ist sowie eine eingearbeitete, gepolsterte Kopfstütze besitzt. Dieser kann maximal 110 Kilo tragen. Garantie-Laufzeit: drei Jahre. Kostenpunkt: je 149,00 Euro.

Doch da kann der Online-Versandriese Amazon locker mithalten. Dieser bietet ein vergleichbares Modell für fast die Hälfte des Preises an. Ein Mega-Discounter-Schnäppchen sieht also anders aus.

Easy Home Saugroboter

Das No-Name-Produkt ist programmierbar und besitzt sechs Reinigungsprogramme. Zudem besitzt es einen "kraftvollen" 25-Watt-Saugmotor mit 14,4 V Li-Ion Akku (2.600 mAh). Der beutellose Staubbehälter mit einem Volumen von 0,5 Litern ist entnehm- und auswaschbar. Die Maße betragen circa: 33 Zentimeter, Höhe acht Zentimeter. Garantie-Laufzeit: drei Jahre. Kostenpunkt: je 129,00 Euro.

Zum Vergleich: Zahlt man zwei Euroscheine drauf, bekommt man auf Amazon bereits ein Marken-Produkt, welche nicht nur dieselbe Leistung aufweist, sondern auch noch eine Wisch-Funktion integriert hat. Wer allerdings den Roboter nur zum Saugen verwenden möchte, ist mit dem Aldi Süd-Produkt gut bedient.

Weihnachtsangebote von Aldi Süd, gültig bis 15. Dezember 2018:

Noch bis zum 15. Dezember 2018, also kurz vor Heiligabend, dürfen sich Aldi-Süd-Kunden über viele Angebote rund ums Weihnachtsfest freuen. Im Aldi-Süd-Sonderprospekt "Weihnachten einfach märchenhaft" sollen festliche Weihnachtsdeko, Bettwaren im Winterlook oder Küchengeräte für Kaffee, Plätzchen & Co. Schnäppchenjäger in die Geschäfte locken. Doch sind die Weihnachtsangebote wirklich so günstig, wie der Prospekt verspricht - oder kommen Schnäppchenjäger im regulären Handel günstiger weg?

Hier geht es zum Weihnachts-Prospekt von Aldi Süd.

Ambiano Küchenmaschine

Die Aldi Küchenmaschine erinnert stark an den beliebten Thermomix von Vorwerk, der jedoch um einiges teurer ist. Aber ist die Aldi-Kopie auch genauso gut? In einem TV-Beitrag wurde die Aldi Küchenmaschine bereits getestet. Wie sie im Vergleich zum Original abschneidet, erfahren Sie hier. Fraglich ist auch, ob die preisgünstige Kopie überhaupt noch erhältlich ist, schließlich ist die Aldi Küchenmaschine bereits seit 25. Oktober in den Geschäften und soll immer schnell vergriffen sein.

Die Aldi Küchenmaschine soll der Werbung nach ein wahrer Alleskönner in der Küche sein: Sie kocht, dämpft, mixt, rührt, knetet und wiegt und weist dabei folgende Eigenschaften auf:

WLAN-Funktion

über App bedienbar (Android und iOS)

Leistung max. 1.200 Watt, Motorleistung 800 Watt

inkl. 2.000 Rezepten, DVD Die Garantiezeit beträgt stolze drei Jahre. Kostenpunkt: 229 Euro. Die Garantiezeit beträgt stolze drei Jahre. Kostenpunkt:

Im Vergleich zum Original Thermomix, der schon mal 1.199 Euro kostet, spart man also fast 1.000 Euro.

Ambiano Espresso-Maschine

Für einen leckeren Cappuccino nach dem Weihnachts-Dinner oder als gern gesehenes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum ist die Ambiano Espresso-Maschine genau das Richtige. Oder doch nicht? Die Werbung verspricht eine Siebträger-Maschine im Retro-Look - und das Ganze zum Schnäppchenpreis von 79,99 Euro:

inkl. zwei Siebe für Crema-System, Siebträger und Kaffeelöffel

schwenkbare Milchaufschäumdüse inkl. Dampfmengenregeler

ca. 15 bar Pumpendruck

ca. 1,2 l Wassertank

Maße: ca. 20,2 x 28,8 x 31,5 cm Auch hier lockt Aldi mit einer Garantie von drei Jahren auf die Espressomaschine. Der Preis von rund 80 Euro erweist sich hier tatsächlich als echtes Schnäppchen, denn vergleichbare Angebote im regulären Handel schlagen mit mindestens 99 Euro zu Buche. Auch hier lockt Aldi mit einer Garantie von drei Jahren auf die Espressomaschine. Der Preis von rund 80 Euro erweist sich hier tatsächlich als, denn vergleichbare Angebote im regulären Handel schlagen mit mindestens 99 Euro zu Buche.

Neu aufgelegt: Warum wurde der Aldi Süd-Prospekt jetzt abgeändert?

Der Aldi Süd-Prospekt hat vor einiger Zeit ein Update erhalten. "Mit der Überarbeitung möchten wir unseren Kunden einen besseren Überblick über unsere aktuellen Angebote bieten", erklärte jüngst Alexandra Baukrowitz, Managerin im Marketing von Aldi Süd, gegenüber dem Technik-Portal Chip Online.

So finden Kunden seit der Kalenderwoche 40 Lebensmittel und Haushaltsprodukte gleich ganz am Anfang des Prospekts auf den ersten Seiten. Unter dem Motto "Markenkracher zum Aldi Preis" werden dort nun auffällig viele Markenangebote beworben.

Die wöchentlich wechselnden Aktionsangebote zu Mode, Elektronik & Co. finden Interessenten hingegen meist erst ab Seite 16/17 im zweiten Teil des Aldi Süd-Prospekts.

Damit tritt Aldi Süd in die Fußstapfen seines Discounter-Konkurrenten Lidl, der schon seit einigen Jahren Markenware anbietet. Zudem werden seit einiger Zeit die Aldi Süd-Filialen modernisiert und Kunden können nun auch Kaffee aus Automaten vor Ort ziehen oder loses Gemüse und Obst erwerben. Außerdem gibt es jetzt statt Backautomaten und Lebensmittelkartons schicke Brottheken und riesige Regale.

Was auch auffällt: Immer öfter macht der Discounter mit aufwändigen TV-Werbespots auf sich aufmerksam. Es scheint, als wolle er sein Billig-Image abstreifen. Dadurch, dass der neue Prospekt den Fokus wieder mehr auf Lebensmittel- Schnäppchen legt, könnte diesem Eindruck entgegen getreten werden.

Video: Aldi und Penny - Diese Produkte sollten Sie nicht essen

Wann sind welche Produkte bei Aldi Süd im Angebot?

Lebensmittel, Bekleidung, Sportgeräte, Outdoor- und Freizeitgadgets sowie Kooperationen mit Promis werden je nach Saison oder Trends angeboten. Diese werden meist zusätzlich zum Standardsortiment zu angeblich unschlagbar günstigen Preisen einige Tage vor Erscheinungsdatum in der Werbung angepriesen.

Wann gibt es immer die Aldi-Angebote?

Die aktuellsten "Schnäppchen" kommen immer montags, donnerstags oder samstags heraus und sind meist nur für einige Zeit verfügbar - solange der Vorrat reicht.

Wie lange ist mein Rückgaberecht bei Aldi?

Aldi Süd schreibt hierzu auf seiner FAQ-Seite auf firmeninternen Homepage, dass Lebensmittel zu jeder Zeit in jeder Filiale umgetauscht werden können. Dazu braucht es nicht einmal einen Kassenbon. Anders sieht es hingegen bei dem restlichen Produktsortiment aus. Hier gilt eine zweimonatige Rückgabefrist - gegen Vorlage des Kassenzettels.

Seit wann gibt es Aldi?

1913 wurde das Unternehmen von Karl Albrecht in Essen gegründet. Die Anfangsbuchstaben seines Namens bilden später auch den bis heute geltenden Firmennamen der Discounter-Kette (Albrecht Diskont). Im Jahre 1961 wurde das Unternehmen in "Aldi Nord" und "Aldi Süd" aufgeteilt und diese gingen in den Besitz von Familienstiftungen über.

Was ist der Unterschied zwischen Aldi Süd und Aldi Nord?

Die beiden Discounter-Ketten lassen sich bezüglich ihres Logos und ihrer angebotenen Produktpalette sowie Sonderangeboteunterscheiden. Während Aldi Süd ein hellblaues "A" vor dunkelblauem Hintergrund gewählt hat, dass mit einem orange-gelben Rahmen versehen ist, hat sich die Schwesterfirma Aldi Nord für einen weißen Hintergrund entschieden. Zudem wird letzterer durch einen roten Rahmen begrenzt. Außerdem hat sie als Schriftzug nur "Aldi" stehen.

Hinweis: Die hier besprochenen Inhalte entsprechen nicht der Meinung der Redaktion oder dienen zu werblichen Zwecken. Die Redaktion erhält keine Gegenleistungen jeglicher Art von den hier genannten Unternehmen.

Lesen Sie auch: Aldi, Lidl und Rossmann im Pool-Check: Hier ist er am günstigsten.

jp/as