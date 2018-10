Vorschau vom 22. Oktober 2018

Auch in der kommenden Woche gibt es im Aldi-Prospekt wieder viele Angebote. Diesmal weihnachtet es sehr. Doch nur wer schnell ist, sahnt noch richtig ab.

Jede Woche locken Aldi, Lidl, Rewe & Co. ihre Kunden mit saisonalen Schnäppchenangeboten montags und donnerstags in ihre Filialen. Besonders der Aldi Süd-Konzern lässt sich immer wieder Neues einfallen.

Aldi Süd-Prospekt von Montag unter der Lupe

Nun gibt es in der Woche ab Montag, den 22. Oktober 2018 unter dem Motto "Perfekt für Backkünstler" Küchen-Utensilien fürs fröhliche Plätzchen- und Kuchenbacken. Aber auch Weihnachtsdeko sowie Outdoor-Mode ist kommende Woche in den Aldi Süd-Filialen zu finden. Doch sind diese angeblichen "Preiskracher" wirklich so viel günstiger als bei vergleichbaren Anbietern?

Hier geht es zum Aldi Süd-Prospekt für Montag.

Ambiano Handmixer

Apfel- oder doch Zwiebelkuchen? Ab kommenden Montag gibt es allerhand Back-Zubehör. Darunter auch ein No-Name-Handmixer. Dieser soll " leistungsstarke" 300 Watt aufweisen und über fünf Leistungsstufen verfügen. Darunter auch eine Turbo-Funktion. Zudem sind Rührbesen und Knethaken aus Edelstahl inklusive. Die Kabellänge beträgt etwa 170 Zentimeter. Den Handmixer gibt es in drei Farben (grün-weiß, lila-weiß und schwarz). Kostenpunkt: je 11,99 Euro.

Ein echtes Schnäppchen, wenn man die Preise mit ähnlichen Geräten auf Amazon vergleicht: Dort muss man schon fast das Doppelte dafür hinblättern. Allerdings: Hierbei handelt es sich dann auch um ein Markenprodukt der Firma Severin.

CASA Deco LED-Tannengirlande

Suchen Sie noch Deko für die Weihnachtstage? Dann sollten Sie kommende Woche einen genaueren Blick in den Aldi Süd-Prospekt werfen. So gibt es verschiedene LED-Lichterdesigns für den Innen-und Außenbereich, darunter auch eine Tannengirlande für 12,99 Euro. Diese hat 80 LEDs sowie eine Länge von circa fünf Metern (plus zehn Meter Zuleitung). Besonderes Schmankerl: die inkludierte Timer-Funktion von sechs Stunden. Außerdem ist die Girlande in drei Farben (Warmweiß, Bernstein und Kaltweiß) erhältlich. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre.

Das Interessante daran: Auch Erzkonkurrent Lidl bietet ein ähnliches Modell der No-Name-Marke Melinera an. Dessen LED-Tannengirlande weist genau die gleichen Eigenschaften auf - kostet aber 14,99 Euro. Zudem ist das Produkt nur noch bis Samstag, den 20. Oktober 2018 in allen teilnehmenden Filialen verfügbar. Im Online-Shop des Discounters ist die Girlande dagegen gar nicht mehr erhältlich - so weist Lidl darauf hin, dass der Artikel dort "aufgrund der hohen Nachfrage online bereits ausverkauft" sei.

Vorschau Aldi Süd-Prospekt vom 29. Oktober 2018

Schon jetzt ist der neue Aldi Süd-Prospekt für kommende Woche online einsehbar. Im Fokus: Kinder-Outdoor/Ski-Mode. Darunter auch Skijacken und -hosen der No-Name-Marke crane KIDS.

Der Discounter wirbt damit, dass die Skibekleidung für Kinder atmungsaktiv und wasserabweisend dank der einzigartigen, patentierten Bionic-Finish Eco-Imprägnierung sei. Bei diesem Verfahren sorgen dicht verzweigte und biologisch abbaubare Polymere dafür, dass Wassertropfen einfach abperlen und das Gewebe trocken und leicht bleibt, so der Hersteller auf seiner Homepage. Zudem sind die Hauptnähte versiegelt.

Die Kinder-Skimode ist jeweils in den Größen 110/116-170/176 erhältlich. Diese ist jeweils in vier Farben (pink, grün, schwarz, blau bzw. grau) verfügbar. Kostenpunkt: Skijacken gibt es für je 14,99 Euro und Skihosen für je 9,99 Euro.

Vergleicht man die Preise mit anderen Anbietern, fällt schnell auf: Ein großer Preisunterschied ist hier nicht zu erwarten. So bietet Erzkonkurrent Lidl ein ähnliches Modell für 12,99 Euro an (allerdings plus 4,95 Euro Versandkosten). Auch auf Amazon gibt es Skimode für Kinder zum günstigen Preis. Wer hier nur ein paar Euro drauflegt, bekommt für sein Geld allerdings schon Markenware.

Neu aufgelegt: Warum wurde der Aldi Süd-Prospekt jetzt abgeändert?

Der Aldi Süd-Prospekt hat vor einiger Zeit ein Update erhalten. "Mit der Überarbeitung möchten wir unseren Kunden einen besseren Überblick über unsere aktuellen Angebote bieten", erklärte jüngst Alexandra Baukrowitz, Managerin im Marketing von Aldi Süd, gegenüber dem Technik-Portal Chip Online.

So finden Kunden seit der Kalenderwoche 40 Lebensmittel und Haushaltsprodukte gleich ganz am Anfang des Prospekts auf den ersten Seiten. Unter dem Motto "Markenkracher zum Aldi Preis" werden dort nun auffällig viele Markenangebote beworben.

Die wöchentlich wechselnden Aktionsangebote zu Mode, Elektronik & Co. finden Interessenten hingegen meist erst ab Seite 16/17 im zweiten Teil des Aldi Süd-Prospekts.

Damit tritt Aldi Süd in die Fußstapfen seines Discounter-Konkurrenten Lidl, der schon seit einigen Jahren Markenware anbietet. Zudem werden seit einiger Zeit die Aldi Süd-Filialen modernisiert und Kunden können nun auch Kaffee aus Automaten vor Ort ziehen oder loses Gemüse und Obst erwerben. Außerdem gibt es jetzt statt Backautomaten und Lebensmittelkartons schicke Brottheken und riesige Regale.

Was auch auffällt: Immer öfter macht der Discounter mit aufwändigen TV-Werbespots auf sich aufmerksam. Es scheint, als wolle er sein Billig-Image abstreifen. Dadurch, dass der neue Prospekt den Fokus wieder mehr auf Lebensmittel- Schnäppchen legt, könnte diesem Eindruck entgegen getreten werden.

Wann sind welche Produkte bei Aldi Süd im Angebot?

Lebensmittel, Bekleidung, Sportgeräte, Outdoor- und Freizeitgadgets sowie Kooperationen mit Promis werden je nach Saison oder Trends angeboten. Diese werden meist zusätzlich zum Standardsortiment zu angeblich unschlagbar günstigen Preisen einige Tage vor Erscheinungsdatum in der Werbung angepriesen.

Wann gibt es immer die Aldi-Angebote?

Die aktuellsten "Schnäppchen" kommen immer montags, donnerstags oder samstags heraus und sind meist nur für einige Zeit verfügbar - solange der Vorrat reicht.

Wie lange ist mein Rückgaberecht bei Aldi?

Aldi Süd schreibt hierzu auf seiner FAQ-Seite auf firmeninternen Homepage, dass Lebensmittel zu jeder Zeit in jeder Filiale umgetauscht werden können. Dazu braucht es nicht einmal einen Kassenbon. Anders sieht es hingegen bei dem restlichen Produktsortiment aus. Hier gilt eine zweimonatige Rückgabefrist - gegen Vorlage des Kassenzettels.

Seit wann gibt es Aldi?

1913 wurde das Unternehmen von Karl Albrecht in Essen gegründet. Die Anfangsbuchstaben seines Namens bilden später auch den bis heute geltenden Firmennamen der Discounter-Kette (Albrecht Diskont). Im Jahre 1961 wurde das Unternehmen in "Aldi Nord" und "Aldi Süd" aufgeteilt und diese gingen in den Besitz von Familienstiftungen über.

Was ist der Unterschied zwischen Aldi Süd und Aldi Nord?

Die beiden Discounter-Ketten lassen sich bezüglich ihres Logos und ihrer angebotenen Produktpalette sowie Sonderangeboteunterscheiden. Während Aldi Süd ein hellblaues "A" vor dunkelblauem Hintergrund gewählt hat, dass mit einem orange-gelben Rahmen versehen ist, hat sich die Schwesterfirma Aldi Nord für einen weißen Hintergrund entschieden. Zudem wird letzterer durch einen roten Rahmen begrenzt. Außerdem hat sie als Schriftzug nur "Aldi" stehen.

