Mit der 50-30-20-Regel können Sie viel Geld sparen – so funktioniert die simple Formel

Mit der 50-30-20-Regel fällt es Ihnen leichter, Ihre Finanzen im Blick zu behalten. Sie müssen dafür gar nicht viel rechnen. Probieren Sie es einfach mal aus.

Wer bewusst sparen* oder sich sein Geld einfach besser einteilen will, kann vielleicht eine kleine Starthilfe gebrauchen. Ein einfacher Weg, der aber äußerst hilfreich ist: Speichern Sie dafür drei Zahlen in ihren grauen Zellen ab – 20, 30 und 50. Heraus kommt eine einfache Rechenformel, die sogenannte 50-30-20-Regel.

Teilen Sie Ihr Nettogehalt in drei Budgets auf: Fixkosten, Freizeit, Sparen. Und verteilen Sie nun diese drei Kostenpunkte anteilig - in 50, 30 und 20 Prozent. Konkret funktioniert es so:

Geld sparen mit der 50-30-20-Regel

Fixkosten – 50 Prozent: Mit den 50 Prozent bestreiten Sie alle monatlichen Fix-Kosten wie die Kosten für Ihr Auto, die Miete, Telefonrechnung und so weiter. Wenn Sie zum Beispiel für die Miete einen Dauerauftrag einrichten, achten Sie am besten darauf, dass die Kosten gleich am Monatsanfang abgebucht werden. So können Sie auch mit den anderen Daueraufträgen verfahren. So haben Sie schnell den Überblick, wieviel Geld Ihnen noch zum Taktieren übrig bleibt.

: Jetzt kommt der angenehme Teil. . Ob sie sich ein neues Fahrrad leisten wollen oder lieber Kosmetik oder zum Beispiel ins Kino gehen - solange es im Rahmen der Summe ist, die Sie abzwacken dürfen, ist alles erlaubt. Wie Sie dabei genau vorgehen, bleibt Ihnen natürlich überlassen: Entweder Sie gönnen sich jeden Monat ein bisschen was. Oder Sie leisten sich im einen Monat etwas ganz Besonderes, und sind im nächsten dafür entsprechend sparsam. Sparen – 20 Prozent: Jetzt kommen die übrigen 20 Prozent ins Spiel. Diese Summe zweigen Sie jeden Monatsanfang von Ihrem Netto-Gehalt ab, um es zu sparen. Tipp: Am besten überweisen Sie diesen Teil per Dauerauftrag auf ein separates Depotkonto. So kommen Sie nicht in die Versuchung, das „Extra-Geld“ auszugeben und behalten am einfachsten den Überblick.

Wenn Sie die Formel erst einmal ausprobiert haben, merken Sie, wie einfach sparen funktionieren kann. Jetzt brauchen Sie nur noch genügend Durchhaltevermögen. (ahu) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

