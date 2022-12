HydraFacial – Reine und gesunde Haut für jeden 

Margarita M. Cosmetics in Remscheid

Margarita M. Cosmetics in Remscheid bietet u. a. die HydraFacial Hautreinigung an und hat für 2023 zum 20-jährigen Bestehen tolle Rabatt-Aktionen geplant.

Remscheid. Margarita Mattivi bietet als diplomierte Kosmetikerin in ihrem Studio Margarita M. Cosmetics verschiedene Behandlungen an. Neben Pediküre, Haarentfernung und Anti-Aging-Behandlungen gibt es bei Margarita Mattivi vor allem eine Besonderheit: Die HydraFacial Hautreinigung. HydraFacial ist eine patentierte Methode zur Tiefenreinigung und medizinischen Hauterneuerung.

Als einziges Studio im Bergischen Land bietet Margarita M. Cosmetics in Remscheid diese Behandlung mit dem Originalgerät an. Bei der HydraFacial Hautreinigung werden abgestorbene Hautzellen entfernt, Poren besonders tief gereinigt und dabei der Haut hochwirksame Seren zugeführt. Diese Seren sollen festgesetzte Ablagerungen in der Haut lösen, die dann mit dem eingesetzten Vakuum entfernt werden.

HydraFacial in drei Schritten

Der erste Schritt der Behandlung beinhaltet die Reinigung und das Hautpeeling. Die Hautoberfläche wird dabei erneuert und die oberste Hautschicht wird abgetragen.



Im nächsten Schritt folgen die Ausreinigung und Feuchtigkeitszufuhr. Hierbei werden die Hautporen tiefengereinigt und abgesaugt und der Haut wird Feuchtigkeit zur intensiven Pflege zugeführt.

Darauf folgen im dritten Schritt die Versorgung der Haut sowie ihr Schutz durch das Zuführen wertvoller Seren.

Nach der Behandlung wirkt die Haut gepflegt, frisch und erholt. Sie fühlt sich geschmeidig an und ihr Teint wirkt gleichmäßig.

Das perfekte Geschenk für alle

Weihnachten steht vor der Tür und es fehlt noch das ein oder andere Geschenk? Wieso nicht eine HydraFacial Hautreinigung im Studio Margarita M. Cosmetics in Remscheid verschenken? HydraFacial eignet sich für jeden Hauttyp und ist somit das perfekte Geschenk: Für Männer, Frauen, jugendliche oder reifere Haut.

Im Januar gibt es – passend zum 20-jährigen Bestehen von Margarita M. Cosmetics – 20% Prozent Rabatt auf die HydraFacial Behandlung für zwei Personen. Jetzt buchen, zu Weihnachten verschenken und im Januar gemeinsam das Studio Margarita M. Cosmetics in Remscheid besuchen.

Unsicher, ob HydraFacial das Richtige für Sie ist? Kein Problem – Margarita Mattivi von Margarita M. Cosmetics berät gerne und beantwortet alle Fragen.

