Neubauprojekt „Schöne Aussicht”

NEUBAUPROJEKT IN REMSCHEID

Die Vermarktung und der Verkauf des Projektes „Schöne Aussicht” in der Ronsdorfer Straße 9-11 in Remscheid hat begonnen und die Bezugsfertigkeit der Eigentumswohnungen ist zum 1. Juni 2019 gegeben.

Mitten in Remscheid erfolgt dieses Neubauprojekt mit 2 Mehrfamilienhäusern („Haus Schöngarten” und „Haus Sonnenhof”) und jeweils 10 Wohneinheiten als Untergemeinschaften. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen ca. 29 und 195 m². Diese Mehrfamilienhäuser wurden nach dem neuesten Stand der Technik voll unterkellert in Massivbauweise erbaut und sind gehoben ausgestattet.

Die hier infrage kommende Zielgruppe ist vielfältig. Von Singles, Paaren (die es großzügig mögen), Familien mit Kindern bis hin zu Senioren, die auch im hohen Alter Wohnkomfort ohne Kompromisse haben möchten, ist für alle etwas dabei. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierefrei, die restlichen Wohnungen barrierearm.

FOTOGALERIE

Für Ihre Fahrzeuge sind Tiefgaragenstellplätze und Stellplätze im Außenbereich vorhanden.

Der überwiegende Anteil der Wohnungen hat einen Balkon und die Ausstattung ist gehoben.

Die bodentiefen Fenster sind ein besonderes Highlight und versorgen die Wohnungen hervorragend mit Tageslicht, was in Kombination mit dem herrlichen Fernblick für ein herrliches Wohnambiente sorgt.



Wenn Sie an einer bestimmten Wohnung interessiert sind, können Sie sich gerne hier erkundigen, wo Sie zu jedem Wohnungstyp umfangreiche Informationen finden.