Eventhaus Giebel - Hochzeitsfeiern in Wermelskirchen

Traumhochzeit am Sonntag

+ © Eventhaus Giebel Hochzeitsfeiern im Eventhaus Giebel © Eventhaus Giebel

Mit dem Giebel Sunday bietet das Eventhaus Giebel in Wermelskirchen nun auch Traumhochzeiten am Sonntag an.

Wermelskirchen. Hochzeitsfeier an Sonntag – das klingt im ersten Moment vielleicht ungewohnt. Das Team vom Eventhaus Giebel kennt die Vorteile einer Hochzeitsfeier am Sonntag genau und weiß, für wen sich dieser Tag am besten eignet.

Die eigene Hochzeit gilt als einer der schönsten Tage im Leben. Umso wichtiger ist es, für diese Feier den richtigen Ort und auch Tag zu wählen. Immer mehr Brautpaare haben bereits Kinder und setzten bei der Planung ihrer Hochzeitsfeier daher ihre Prioritäten etwas anders. Mit dem Giebel Sunday – ein Angebot für Hochzeiten an Sonntagen – kann das Eventhaus Giebel auf die Bedürfnisse und Vorstellungen von Brautpaaren mit Kindern eingehen.

Diese Vorteile bietet eine Traumhochzeit am Sonntag im Eventhaus Giebel

Eine Hochzeitsfeier am Sonntag kann im Eventhaus Giebel in Wermelskirchen bereits um 12 Uhr beginnen und ist schon ab einer kleinen Personenzahl (ab 30 Personen) möglich. Neben einer großen Auswahl an Getränken inklusive alkoholfreier Cocktails und einem kompletten Dekopaket, bietet das Eventhaus Giebel auch weitere Extras an. Der große Vorteil dabei: Die Feiernden erhalten fast das gleiche Leistungsspektrum wie beim größten Angebot für Feiern im Eventhaus Giebel, zahlen pro Person allerdings mehr als 20 Prozent weniger als zum Beispiel für Feiern an einem Samstag.

+ Individuelle Deko nach Ihren Wünschen. © Eventhaus Giebel

Die Vorteile des Giebel Sunday im Überblick:

bereits an 30 Personen verfügbar

Feiern können ab 12 Uhr starten

große Getränkeauswahl inkl. alkoholfreier Cocktails

Dekopaket mit Hussen, Platztellern, Stoffservietten, Kerzen, Windlichtern etc.

viele Extras enthalten (Candybar, Sektempfang usw.)

mehr als 20% Ersparnis pro Person

Rundum-sorglos-Paket mit dem Giebel Sunday

Auch bei Hochzeiten an einem Sonntag genießen das Brautpaar und die Hochzeitsgäste alle Vorteile einer Hochzeitsfeier im Eventhaus Giebel. Im Vorfeld unterstützt das Eventhaus Giebel Brautpaare bei der Planung (Einladungen, Erstellung eines Buffetplans, Auswahl der Deko usw.) ihrer Feier.

+ Auch Trauungen sind direkt im Giebel möglich. © Eventhaus Giebel

Vom Sektempfang bis zum Anschneiden der Hochzeitstorte: Das Team – u. a. bestehend aus Servicekräften, Theken-, Buffet-, Küchen- und Hygienepersonal – sorgt dafür, dass sich Hochzeitsgesellschaften rundum wohlfühlen. Der tolle und aufmerksame Service, köstliche Speisen am Hochzeitsbuffet, eine große Getränkeauswahl sowie eine ganz besondere Präsentation der Hochzeitstorte tragen zu einer gelungenen Feier bei.

Eine Photobooth, die ebenfalls im Paket des Giebel Sunday enthalten ist, sorgt für ausgelassene Stimmung und Spaß bei den Gästen und hält die schönen Erinnerungen an den besonderen Tag gleich fest. Für kleine und große Naschkatzen steht eine große Auswahl an Süßigkeiten an der Candybar bereit.

17 Jahre Erfahrung und über 600 Hochzeiten

Das Eventhaus Giebel weiß genau, wie Hochzeiten zu unvergesslichen Erlebnissen werden. In 17 Jahren hat das Team schon mehr als 600 Paare im „Giebel“ mit ihrer perfekten Hochzeitsfeier glücklich gemacht. Dieser große Erfahrungsschatz steht allen Brautpaaren zur Verfügung, die sich für eine Feier im Eventhaus Giebel entscheiden. Die Räumlichkeiten in Wermelskirchen können bei Interesse besichtigt werden. Einen Besichtigungstermin können Interessierte ganz einfach online vereinbaren.

Eventhaus Giebel

Stockhauser Str. 17 | 42929 Wermelskirchen

Tel. 02196 769015

E-Mail: kontakt@eventhaus-giebel.de

www.eventhaus-giebel.de/sunday

Facebook | Instagram