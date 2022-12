Automaten Pütz OHG

Das Billard- und Darts-Bistro in der Alleestraße hat einen neuen Betreiber: Die Automaten Pütz OHG. Die Entertainment-Gruppe aus Troisdorf betreibt mehrere Bowling-Center, Spielhallen und nun auch das Billard- und Darts-Bistro in Remscheid.

Billard und Darts gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Spielen in der Gastronomie. Täglich haben Billard- und Darts-Begeisterte nun die Möglichkeit, in der Alleestraße an zwei Billardtischen und sechs Dartsautomaten zu spielen. Außerdem werden ab Januar auf einem großen Fernseher über Sky und DAZN Fußball-Bundesliga- und Champions-League-Spiele gezeigt.

Dartsautomaten sollen auch Teams anlocken

Darts gehört zu den Kerngebieten der Automaten Pütz OHG. Deswegen ist für die Zukunft geplant, vor allem auch Dartsmannschaften in das Bistro zu locken, um vielleicht sogar – in Zusammenarbeit mit anderen Kneipen und Bars - eine stadtweite Darts-Liga in Remscheid zu organisieren.

Wenn sich auch neue Mannschaften bilden, sind diese ebenfalls herzlich willkommen. Wer zum Beispiel regelmäßig mit Freunden und Bekannten zusammen Darts spielt und gerne mehr möchte, kann sich jederzeit an das Billard- und Darts-Bistro in der Alleestraße wenden.

Der Geschäftsführer der Automaten Pütz OHG, Wolfang Pütz, ist selbst im Deutschen Sportautomatenbund (DSAB) aktiv und organisiert sogar eine eigene Liga.

Alle Darts-, Billard- und Fußballfans sind im Bistro in der Alleestraße 99-101 in Remscheid herzlich willkommen.

