Liebe Leserinnen und Leser, Frohes Neues!

ALLEE-CENTER AKTUELL

Alles Gute, vor allem Gesundheit, wünsche ich Ihnen für 2020 im Namen des gesamten Center-Teams.

Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen. Freuen dürfen Sie sich bereits auf mehrere großartige Aktionen und Veranstaltungen bei uns. Ein erstes Highlight wird ab dem 9. Januar der Winter-Sale sein, bei dem auch an den Sonderständen der Shops auf der Ladenstraße einiges los sein wird. Insgesamt blicken wir im Allee-Center auf ein Jahr der Veränderungen voraus. Denn die Shoplandschaft bei uns wird sich in 2020 stark wandeln. Und wir sorgen dafür, dass das Einkaufen bei uns jetzt und in Zukunft weiterhin Tag für Tag ein Erlebnis für Sie ist.

Nelson Vlijt, Center Manager





Pavel zeigt Hörgeräte

AM 29. JANUAR

Viele Menschen gehen erst spät zum Ohrenarzt oder zum Hörgerätespezialisten – obwohl sie schon seit Jahren schlecht hören. Dabei gibt es inzwischen sehr leistungsstarke und dabei fast unsichtbare Hörgeräte verschiedenster Art. Wie die aussehen, was bei einem Hörtest passiert und warum ein Hörgerät kein Tabuthema ist, darüber informiert Pavel Hörgeräte an seinem Sonderstand in der Baumallee am 29. Januar.

