Auktion: Große Bäume für den guten Zweck abzugeben

Das Allee-Center Remscheid hat Bäume für den guten Zweck abzugeben. Neun Birkenfeigen (Ficus Benjamini) suchen ein neues Zuhause, weil sie in Kürze aus brandschutzrechtlichen Gründen aus dem Erdgeschoss entfernt werden müssen. Drei von ihnen sind aktuell eingetopft und 4,5 Meter hoch, sechs mit Bodentanks in der Mall gepflanzt und 5 Meter hoch.

Haben Sie Interesse an den Bäumen? Das Allee-Center versteigert in Zusammenarbeit mit dem Remscheider General-Anzeiger im Zeitraum vom 16.1.2023 bis 23.1.2023 drei Pakete à je drei Bäume meistbietend für den guten Zweck (die Veranstalter halten sich je nach Nachfrage eine Verlängerung des Aktionszeitraums offen). Der Auktions-Erlös geht komplett an den gemeinnützigen Verein „Helft uns helfen“ (www.rga.de/lokales/remscheid/herr-boll-warum-helft-uns-helfen-91986279.html), der sich seit 40 Jahren für Projekte und Vereine vor Ort in Remscheid einsetzt. Dieses Jahr unterstützen sie das Frauenhaus und die Tafel.

Das ersteigerte Paket wird an eine Wunschadresse im Umkreis von 15 km (Luftlinie) vom Theodor-Heuss-Platz 7 in Remscheid frei Bordsteinkante zugestellt. Die Zustellung erfolgt bis spätestens zum 28.2.2023. Der genaue Termin wird mit dem Centermanagement abgestimmt. Die Ersteigerung eines einzelnen Baums ist aus logistischen Gründen nicht möglich.

Wichtige Information: Die Baumart Ficus Benjamini ist eine Zimmerpflanze und benötigt eine gleichmäßig warme Temperatur. Sie ist nicht winterhart und daher nur für den Innenbereich geeignet. Der beste Standort für den Ficus ist hell, ohne ihn jedoch direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Auch im Winter sollte die Temperatur der Umgebung nicht weniger als 15 Grad betragen.

Fragen und Angebote zur Versteigerung nimmt Melissa Wienzek vom General-Anzeiger per Mail unter melissa.wienzek@rga.de entgegen. Das hier sind die Teilnahmebedingungen: www.allee-center-remscheid.de/events/gesucht-zuhause-fuer-unsere-baeume-e37325

Das Allee-Center im Herzen Remscheids wird derzeit für mehr als 25 Millionen Euro modernisiert und aufgewertet. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2023 geplant. Als neue Mieter im Untergeschoss wurden u. a. bereits EDEKA mit einer Verkaufsfläche von über 3.000 Quadratmetern, ALDI Nord mit einer Verkaufsfläche von 1.600 Quadratmetern und TK MAXX mit einer Verkaufsfläche von 1.500 Quadratmetern gewonnen. Das Allee-Center verstärkt damit die besondere Mischung aus Einkaufserlebnis, Nahversorgung und lebendigem, innerstädtischem Treffpunkt.