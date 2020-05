Holland-Urlaub 2020 möglich: Diese Coronavirus-Regeln müssen Touristen beachten

Niederlande-Ferien trotz Pandemie

Demnächst dürfen Touristen wieder Urlaub in Holland machen. Die Niederlande führen ab dem 1. Juli 2020 Lockerungen ein. Das sollten Reisende wissen.

Trotz weltweiter Coronavirus-Pandemie* stehen die Chancen gut für einen Sommerurlaub im Ausland.

im Ausland. Zumindest unsere Nachbarn, die Niederlande , wollen uns wieder mit offenen Armen empfangen.

, wollen uns wieder mit offenen Armen empfangen. Diese Regeln gelten dann im Holland-Urlaub.

Amsterdam/Dortmund - So langsam rollt das Leben wieder an - trotz Coronavirus. Geschäfte haben wieder geöffnet, Friseure dürfen wieder Haare schneiden und sogar Restaurants dürfen ihre Türen wieder öffnen - alles immer unter Auflagen, denn das Virus grassiert immer noch. Und bald soll sogar Urlaub im Nachbarland möglich sein, wie RUHR24.de* berichtet.

Urlaub in Holland: Ab Juli dürfen Touristen wieder einreisen

Nicht nur Nordrhein-Westfalen hat weitreichende Lockerungen beschlossen (alle Infos zur Corona-Pandemie in NRW in unserem Live-Ticker*), auch ein paar Kilometer weiter westlich beruhigt sich die Lage und strenge Regeln werden gelockert. Auch für Touristen. Ab Juli dürfen deutsche Touristen Urlaub in den Niederlanden machen.

Urlaub geht zwar auch in Deutschland* ganz gut, aber ein bisschen Abwechslung ist doch nie verkehrt. Eine romantische Grachten-Fahrt, Käse auf den Märkten shoppen oder Faulenzen am Strand von Zandvoort - alles bald wieder möglich.

Niederlande öffnen Campingplätze und Freizeitparks bald wieder

Auch in den Niederlanden war der 11. Mai ein Stichtag. An diesem Tag wurden Grundschulen, Kitas, Friseure und Beautysalons wieder geöffnet, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Und ab dem 1. Juli dürfen Touristen wieder in die beliebten Feriengebiete reisen (mehr Service-Artikel auf RUHR24.de*).

Campingplätze und Freizeitparks dürfen dann wieder in vollem Umfang öffnen. Zunächst war das nur eingeschränkt möglich - Duschen und Toilettenhäuschen waren auf Campingplätzen geschlossen.

Roermond: Designer-Outlet wieder geöffnet

Zwar öffnen auch immer mehr Geschäfte in den Niederlanden, aber die Regierung rät Deutschen von einem Shopping-Trip in Holland ab. So soll ein Gedränge in den Zentren und eine mögliche neue Infektionswelle mit dem Coronavirus vermieden werden.

Dieser Hinweis betrifft besonders Verbraucher aus Nordrhein-Westfalen, die gerne das bekannte Designer-Outlet in Roermond besuchen. Einige der Geschäfte im Outlet-Center haben seit dem 11. Mai wieder geöffnet, allerdings gelten auch hier strenge Schutzmaßnahmen. So darf nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche den jeweiligen Laden betreten. Auch die Gesamtanzahl der Kunden im Shoppingcenter wird am Eingang begrenzt, damit es vor den Geschäften nicht zu übermäßig langen Warteschlangen kommt.

Kultur in den Niederlanden: Museen und Theater bald wieder geöffnet

Restaurants, Cafés und Strandpavillons dürfen ab dem 1. Juni wieder öffnen. Allerdings dürfen sie jeweils nur maximal 30 Gäste empfangen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Ab dem 1. Juli sind dann sogar bis zu 100 Gäste erlaubt.

Wer in seinem Sommerurlaub nicht nur shoppen und essen gehen, sondern auch ein bisschen Kultur mitnehmen möchte, hat gute Karten. Denn die Kulturbetriebe in den Niederlanden dürfen ab dem 1. Juni stufenweise wieder öffnen. Museen, Theater, Kinos und Konzerte laufen dann wieder langsam an. Allerdings müssen Gäste vorher online reservieren.

Urlaub in den Niederlanden: Mundschutz nicht vergessen!

Beim Kofferpacken sollte eins nicht vergessen werden: Der Mundschutz! Auch in den Niederlanden gilt ab dem 1. Juni Mundschutzpflicht in Zügen, Bussen und Bahnen. Wer sich nicht daran hält, muss mit Strafen von bis zu 400 Euro rechnen.

Außerdem steht es den Kommunen frei, bei großem Andrang die Zugänge zu Stränden, Naturgebieten und Parkplätzen zu sperren. Wer also seinen Urlaub in den Niederlanden plant, sollte sich kurz vorher unbedingt über die örtlichen Regeln und Schutzmaßnahmen informieren.

Generell gilt wegen der Coronavirus-Pandemie noch bis zum 14. Juni die weltweite Reisewarnung für Touristen. Das Auswärtige Amt rät von allen touristischen Reisen ins Ausland ab. Aber: Ab dem 15. Mai 2020 müssen Rückkehrer aus den europäischen Nachbarstaaten in NRW nicht mehr für zwei Wochen in Quarantäne. mai

