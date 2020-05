Reisen nach Belgien oder in die Niederlande? NRW-Nachbarländer und ihre Pläne für den Tourismus

Tourismus trotz Coronavirus

Bald schon soll die Reisewarnung aufgehoben werden. Wie stehen die NRW Nachbarländer Belgien und die Niederlande dazu, den Tourismus wieder zu stärken? Und welche Einschränkungen gelten dort aktuell?

Außenminister Heiko Maas macht Hoffnung, dass die aktuell geltenden Reisebeschränkungen aufgrund des Coronavirus früher aufgehoben werden und ein Sommerurlaub möglich ist.



zu und den waren nie ganz geschlossen Die Niederlande öffnen sich schon bald dem Tourismus,Belgien hält sich noch bedeckt.

NRW/Belgien/Niederlande - Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte an, die aktuell geltende Reisewarnung in Europa bald lockern zu wollen. Sie soll dann nur noch ein Reisehinweis sein. Dies würde auch für die NRW-Nachbarländer Belgien und die Niederlande gelten. Die Niederlande erklärten bereits, sich dem Tourismus wieder öffnen zu wollen, Belgien äußerte sich allerdings noch nicht, wie RUHR24.de* berichtet. NRW/Belgien/Niederlande -(SPD) kündigte an, die aktuell geltendeinbald lockern zu wollen. Sie soll dann nur noch einsein. Dies würde auch für dieNachbarländerund diegelten. Die Niederlande erklärten bereits, sich dem Tourismus wieder öffnen zu wollen, Belgien äußerte sich allerdings noch nicht, wie RUHR24.de* berichtet.

Reisen in die Niederlande und nach Belgien - erlaubt oder verboten?

Offiziell gilt die weltweite Reisewarnung noch bis zum 29. Juni. Eine baldige Lockerung der Reisebeschränkungen in Europa wäre also ein Schritt in Richtung Reisefreiheit, Normalität und Sommerurlaub, den viele wegen des Coronavirus bisher nur an der Ost- oder Nordsee* gesehen haben. Doch wie sieht es eigentlich mit Urlauben und Ausflügen in den NRW Nachbarländern Belgien und den Niederlanden aus? Sind die im Moment schon erlaubt oder doch verboten? Geschlossen waren die Grenzen ja zu keiner Zeit. Und welche Coronavirus*-Maßnahmen gelten dort?

Obwohl die Grenzen in Richtung der Niederlande und Belgien immer offen waren, gilt zur Zeit dennoch die Reisewarnung. Diese verbietet es zwar nicht in die Länder zu reisen, rät aber dringend davon ab. Dazu gehört auch die Aufforderung das Land nur für zwingend notwendige Reisen zu verlassen. Auch wenn an der Grenze zu Holland keine richtigen Grenzkontrollen stattfinden, kann einen sowohl die niederländische als auch die deutsche Polizei dort anhalten.

Einreise in die Niederlande nicht verboten - aber unerwünscht

Diese kann einen nach dem Reisegrund fragen und wenn die Beamten vor Ort die Privatreise als nicht zwingend notwendig ansehen, können sie einen auch bitten die Reise zu unterlassen. Dennoch gilt: Verboten ist die Einreise in die Niederlande* nicht.

"Europa ist ein Europa ohne Grenzen."

Die Grenzkontrollen zwischen und wurden wieder eingestellt. Im Rahmen des Nachbarschaftsdialogs bemüht sich Deutschland nun in den kommenden Wochen um Grenzöffnungen und die Wiederherstellung von Reisefreiheit im Schengen-Raum: pic.twitter.com/79DAkDRBYp — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) May 16, 2020

Anders sieht das an der Grenze zu Belgien aus. Dort finden seit dem 20. März Grenzkontrollen auf belgischer Seite statt. Grenzübertritte, die nicht zwingend notwendig sind - also auch die zu touristischen Zwecken - sind verboten. Bisher ist angekündigt, dieses Grenzübertrittsverbot bis zum 8. Juni in Kraft zu lassen.

Belgien und die Niederlande planen Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen

Auch wenn der Besuch der NRW Nachbarländer zu touristischen Zwecken aktuell noch unerwünscht ist, haben beide Länder jedoch bereits einen Plan erstellt, um die Einschränkungen langsam wieder abzubauen und damit auch den Tourismus wieder anzukurbeln. Grundvoraussetzung für die Lockerung bleibt jedoch, dass das Coronavirus unter Kontrolle bleibt.

Dann sollen ab dem 1. Juni Cafés und Restaurants ihre Sitzbereiche im Freien wieder öffnen. Auch Kulturstätten und Museen sollen wieder öffnen. Alles allerdings nur unter der Einhaltung bestimmter Bedingungen, wozu unter anderem der Abstand von 1,5 Metern gehört.

Geschäfte und Hotels in den Niederlanden - auf oder zu?

Ab dem 1. Juli sollen dann auch Ferienparks und die Sanitäranlagen auf Campingplätzen in den Niederlanden wieder öffnen können. Zudem soll die maximale Besucheranzahl in der Gastronomie und Kultur dann erhöht werden. Während in Deutschland und NRW die Maskenpflicht gilt, gilt sie in den Niederlanden nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. In anderen öffentlichen Bereichen wird das Tragen einer Maske lediglich empfohlen.

Die Tragepflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln hängt damit zusammen, dass damit gerechnet wird, dass es mit den ersten Lockerungen zum 1. Juni auch in den Verkehrsmitteln wieder voller wird und der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Anders als in Deutschland waren die Geschäfte und Hotels in den Niederlanden nie landesweit geschlossen. Wenn sie geschlossen waren, dann nur regional begrenzt. Demnach haben auch in den Niederlanden bereits die meisten Geschäfte wieder geöffnet.

Belgien langsamer in Sachen Lockerungen - Einreise erst Anfang Juni

Auch in Belgien ist das öffentliche Leben aktuell noch sehr eingeschränkt. Geschäfte haben seit dem 11. Mai wieder geöffnet, wie fast überall allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Das Haus zu verlassen ist nur für bestimmte Aktivitäten erlaubt, es gilt noch immer wenn möglich Zuhause zu bleiben.

Schutzmasken sind in Belgien in allen Situationen verpflichtend, in denen der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Museen und Zoos haben seit heute (18. Mai) wieder geöffnet. Die Lockerungen gelten jedoch noch nicht für den Bereich der Reisebewegung, dafür soll erst noch ein konkretes Konzept folgen. Genaue Pläne sind noch nicht bekannt, sie sollen Ende Mai folgen. Klar ist allerdings: Bis zum 8. Juni wird es keine Tagesaufflüge und Einreisen nach Belgien* zu touristischen Zwecken geben.

