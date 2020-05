Restaurants, Schulen und Fitnessstudios - Ab heute gelten diese Lockerungen in NRW

Ab dem 11. Mai

+ © Marius Becker/dpa In Köln säubert ein Wirt die Außenbestuhlung seines Cafés. Er darf ab Montag (11. Mai) unter Auflagen wieder eröffnen. © Marius Becker/dpa

Fitnessstudios und Restaurants dürfen in NRW ab heute (11. Mai) wieder öffnen. Und es gelten weitere Lockerungen - wir haben alles in der Übersicht.

Am heute (11. Mai) treten in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Lockerungen der Coronavirus-Reglementierungen* in Kraft.

zahlreiche der Coronavirus-Reglementierungen* in Kraft. Die Lockerungen betreffen unter anderem Gastronomie -Betriebe, Fitnessstudios und Ferienwohnungen.

betreffen unter anderem -Betriebe, Fitnessstudios und Ferienwohnungen. Ein Landkreis in NRW* ist von den Lockerungen ausgenommen.

NRW - Schon seit Beginn der Coronavirus-Pandemie* fiebern viele Nordrhein-Westfalen der Zeit entgegen, wenn das Virus endlich besiegt ist. Ab heute (11. Mai) bringen zahlreiche Lockerungen in den Coronavirus-Maßnahmen zumindest wieder ein Stück Normalität zurück in den Alltag, berichtet RUHR24.de*. Was ändert sich ab heute in NRW?

Coronavirus in NRW: Weitreichende Kontaktbeschränkungen ab 11. Mai gelockert

Ab heute (11. Mai) lockert die Landesregierung die bislang geltenden weitreichenden Kontaktbeschränkungen. War es seit Mitte März nur erlaubt, sich in der Öffentlichkeit mit einer weiteren Person zu treffen, dürfen ab heute (11. Mai) schon zwei Haushalte zusammenkommen (alle Neuigkeiten über die Entwicklung des Coronavirus in NRW in unserem Live-Ticker*).

Coronavirus-Lockerungen: Ab heute (11. Mai) haben Restaurants in NRW wieder geöffnet

Eine der wohl am meisten herbeigesehnten Lockerungen in den Coronavirus-Maßnahmen ist die Wiedereröffnung der gastronomischen Betriebe*. Heute (11. Mai) ist es endlich soweit: Restaurants, Cafés und Kneipen dürfen in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen - und zwar sowohl Innen- als auch Außenbereiche.

Trotzdem müssen sich die Gastronomie-Betriebe an einige Auflagen halten: So müssen Tische beispielsweise mindestens eineinhalb Meter auseinander stehen - gemessen am Abstand der Stuhllehnen. Außerdem werden Gäste bei Betreten der Lokalitäten ab sofort namentlich registriert, um eventuelle Ansteckungen besser identifizieren und rückverfolgen zu können.

Nicht betroffen von den Lockerungen sind Bars und Discotheken. Diese müssen weiterhin geschlossen bleiben. Ebenso Buffets mit offenen Speisen. Und auch Kinos dürfen erst am 30. Mai ihre Türen wieder öffnen. Gerade für kleine Filmtheater und Programmkinos ist die Schließung aufgrund des Coronavirus jedoch regelrecht existenzbedrohend.

Coronavirus-Maßnahmen in NRW: Geschlossene Fitnessstudios dürfen wieder öffnen

Auch Fitness- und Yoga-Studios, Sporthallen und Tanzschulen haben ab heute (11. Mai) die Erlaubnis wieder ihre Türen für sportwillige Kunden zu öffnen - mit Einschränkungen: Umkleidekabinen, Sanitäranlagen, Duschräume und Saunen bleiben vorerst geschlossen.

Außerdem werden Mitglieder in manchen Fitnessstudios gebeten, einen Mundschutz zu tragen. Sportler müssen also möglicherweise demnächst ihre Gewichte mit Mundschutz stemmen. In Tanzschulen darf man außerdem nur mit einem festen Tanzpartner tanzen.

Coronavirus in NRW: Ab 11. Mai dürfen alle noch geschlossenen Geschäfte wieder öffnen

Ab heute (11. Mai) haben auch größere Geschäfte die Erlaubnis wieder aufzumachen - bislang war dies bekanntlich nur Geschäften mit einer Ladengröße von maximal 800 Quadratmetern gestattet.

Doch auch in Geschäften über 800 Quadratmetern gilt: Abstands- und Hygieneregeln (eine Person pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche und Mundschutzpflicht) müssen eingehalten werden. Für viele Menschen ein Highlight: Auch Kosmetik- und Nagel- dürfen unter Einhaltung von strengen Hygieneregeln ab heute (11. Mai) wieder öffnen. Für Tattoo-Studios werden passgenaue Infektionsschutzkonzepte im Austausch mit den Berufsvertretungen erarbeitet, um auch hier eine schrittweise Zulassung zu ermöglichen.

Hoffnungsschimmer für Sommerurlaub: NRW erlaubt touristische Nutzung von Ferienwohnungen ab heute (11. Mai)

Die nächste Lockerung gibt Hoffnung auf den Sommerurlaub: Auch Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen ab heute unter Auflagen zu touristischen Zwecken wieder genutzt werden.

Die Öffnung von Hotels und Pensionen ist ab dem 18. Mai vorgesehen. Freizeitparks, Ausflugsschiffe, Fahrrad- und Bootsverleihe dürfen ebenfalls schon ab heute (11. Mai) öffnen.

Video: Nach Corona-Lockerungen: Diese Freizeitparks öffnen wieder

Coronavirus-Lockerungen in NRW: Diese Kulturbetriebe dürfen wieder öffnen

Ab heute (11. Mai) sind auch kleinere Konzerte und andere öffentliche Aufführungen unter freiem Himmel wieder erlaubt. In Gebäuden dürfen kleinere Konzerte unter strengen Auflagen stattfinden. Zulässig sind dabei nicht mehr als 100 Zuschauer.

Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen: Präsenzunterricht für Grundschüler der Klassen eins bis drei

Neue Regelungen gibt es ab heute (11. Mai) auch in den Schulen NRWs: Nachdem Viertklässler bereits in der vergangenen Woche wieder die Schulbank drücken mussten, soll für die Klassen eins bis drei ab heute (11. Mai) ein rotierendes System eingeführt werden.

Das bedeutet, dass die Klassen tageweise wieder zum Unterricht in die Schule kommen müssen. Wie die Grundschulen das organisieren - beispielsweise montags die Erstklässler, dienstags die Zweitklässler - bleibt ihnen überlassen.

Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen: Präsenzunterricht auf für Schüler der weiterführenden Schulen

Auch die Jugendlichen an Gymnasien und Gesamtschulen, die im nächsten Schuljahr 2020/21 ihr Abitur ablegen, kehren ab heute wieder zurück in die Klassenzimmer. An Haupt-, Real- und Sekundarschulen sollen nach und nach auch die Jahrgänge fünf bis neun wieder tageweise Präsenzunterricht bekommen.

Gesamtschüler und Gymnasiasten der Stufen fünf bis zehn sollen allerdings erst Ende Mai wieder die Schulen betreten, wenn die Hauptphase der Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen vorbei ist.

Coronavirus in NRW: Dieser Landkreis darf Maßnahmen noch nicht lockern

Der einzige Landkreis in Nordrhein-Westfalen, der von den Lockerungen ausgenommen ist, ist der Kreis Coesfeld. Aufgrund der hohen Neuinfektionszahlen nach dem Coronavirus-Ausbruch im Fleischbetrieb Westfleisch wurden die dort geplanten Lockerungen größtenteils um mindestens eine Woche verschoben.

+ Aufgrund der vielen Neuinfektionen im Fleischbetrieb Westfleisch im Kreis Coesfeld werden hier die Lockerungen um eine Woche verschoben. © Guido Kirchner/dpa

Der Fall Coesfeld zeigt deutlich, wie schnell die neuen Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen zurückgenommen werden können. Wichtig ist deshalb, auch selbstständig auf Hygienemaßnahmen zu achten und Abstandsregeln einzuhalten.

Die magische Zahl lautet in diesem Fall 50: Sollten die Infektionszahlen in einem Landkreis in NRW 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Tag übersteigen, werden für diesen Kreis wieder Einschränkungen eingeführt.

lis

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks