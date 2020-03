Coronavirus: Übertragung und Infektionen - so lange bleibt der Erreger auf Oberflächen

Achtung in der Öffentlichkeit

Wie lange überlebt das Coronavirus auf unterschiedlichen Oberflächen? Wie schützt man sich vor dem Erreger? Ein Forscher klärt jetzt auf.

Viele Menschen fragen sich aktuell, wie lange die Lebensdauer des Coronavirus auf Oberflächen ist.

des auf ist. Ein Forscher der Ruhr Universität Bochum hat schon im Februar einen Bericht über die Frage veröffentlicht.

hat schon im Februar einen über die Frage veröffentlicht. Jetzt haben US-Forscher die Erkenntnisse neu angepasst - so lange überlebt das Coronavirus auf Oberflächen.

Dortmund/Bochum - Wo Menschen zusammenkommen, kann sich das Coronavirus sehr gut verbreiten. In der Öffentlichkeit sind Treppenhäuser, Fahrstühle und Bahnen Orte, an denen sich Krankheitserreger sammeln, wie RUHR24.de* berichtet. Doch wie lange überlebt das Coronavirus eigentlich auf Oberflächen?

Coronavirus: Lebensdauer auf Oberflächen - Forscher der Ruhr Universität Bochum gibt erste Antworten

Um das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 kümmern sich aktuell zahlreiche Forscher. Ziel ist es dabei nicht nur, einen Impfstoff zu entwickeln. Es geht auch um grundlegende und vermeintlich einfache Fragen.

Wo können Menschen sich anstecken? Auf welchen Oberflächen hält sich das Coronavirus am längsten? Welche Oberflächen sind für die Krankheitserreger ideal und welche nicht?

Lebensdauer des Coronavirus auf Oberflächen: Forscher lernen jeden Tag hinzu

Forscher finden jeden Tag etwas Neues rund um das Coronavirus heraus. Aber die Frage, wie lange diese Viren auf Oberflächen überleben, beschäftigt Wissenschaftler seit Ausbruch der Krankheit.

Dr. Günter Kampf vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Universitätsmedizin Greifswald und Prof. Eike Steinmann, Inhaber des Lehrstuhls für Molekulare und Medizinische Virologie der Ruhr-Universität Bochum (RUB), haben sich mit diesem Thema beschäftigt.

Coronavirus: Bericht aus dem Februar gibt erste Erkenntnisse über Lebensdauer des Krankheitserregers

Am 7. Februar 2020 veröffentlichte die Ruhr Universität Bochum eine Meldung über das Thema*, wie lange Coronaviren auf Oberflächen überleben können und die Wirkung von Desinfektionsmittel. Dabei stützen sich die Wissenschaftler auf Erkenntnisse aus 22 Studien.

Die gute Nachricht: Das Coronavirus kann mit Desinfektionsmittel bekämpft werden. "Es wurden unterschiedliche Coronaviren untersucht, und die Ergebnisse waren alle ähnlich", sagt Eike Steinmann von der Ruhr Universität Bochum.

Lebensdauer des Coronavirus auf Oberflächen - Luftfeuchtigkeit und Kälte gut für Krankheitserreger

Aus der Meldung der Ruhr Universität Bochum geht hervor, dass "die ausgewerteten Arbeiten, die sich unter anderem mit den Erregern SARS-Coronavirus und MERS-Coronavirus befassen, ergab zum Beispiel, dass sich die Viren bei Raumtemperatur bis zu neun Tage lang auf Oberflächen halten und infektiös bleiben können."

Im Schnitt würden Viren zwischen vier und fünf Tagen überleben, wobei Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit die Lebensdauer noch steigern.

Forscher aus den USA erneuern Erkenntnisse über die Lebensdauer des Coronavirus

Am 9. März veröffentlichten US-Wissenschaftler des US-Gesundheitsinstitut NIH (National Institut of Health) und der Seuchenschutzbehörde CDC (Center of Disease Control and Prevention) einen wissenschaftlichen Bericht mit neuen Erkenntnissen über die Lebensdauer des Coronavirus auf Oberflächen.

Experimente würden zeigen, dass sich Viren bis zu drei Tage auf Kunststoff und Edelstahl halten können. In der Luft hingegen ist der Erreger schon nach drei Stunden nicht mehr überlebensfähig. Die Süddeutsche Zeitung* hat über die wissenschaftlichen Erkenntnisse am Freitag (13. März) berichtet.

So lange kann der Krankheitserreger des Coronavirus auf Edelstahl und Kunststoff überleben

Aus dem wissenschaftlichen Bericht aus dem März 2020 über die Überlebensfähigkeit des Coronavirus geht im Detail Folgendes hervor:

Edelstahl und Kunststoff - drei Tage

Pappe oder Papier - ein Tag

Kupfer - vier Stunden

Aerosole (Luft, Rauch Nebel) - drei Stunden

Laut Süddeutsche Zeitung sei es in China zu insgesamt 3000 Ansteckungen in Kliniken gekommen. In Krankenhäusern gebe es besonders viel Edelstahl und Kunststoff.

Edelstahl und Kunststoff sind für das Coronavirus ideal - Pappe und Karton nicht

Gegen das Coronavirus hilft Desinfizieren. Aktuell ist Desinfektionsmittel in vielen Geschäften wie dm oder Rossmann, die schon auf leere Regale* reagiert haben, ausverkauft. Die WHO hat ein Rezept veröffentlicht, wie Menschen Desinfektionsmittel selber machen* können.

In der Öffentlichkeit können die Krankheitserreger des Coronavirus in der Bahn, in öffentlichen Institutionen, Geschäften und auch am Arbeitsplatz vorkommen. Doch auch in den heimischen vier Wänden gibt es mit Türklinken oder Schlüsseln Oberflächen und Gegenstände, die hin und wieder desinfiziert werden sollten.

