Aldi ruft bekanntes Tiefkühlprodukt zurück! Warnung: Gefährlicher Inhaltsstoff in Essen entdeckt

Kunden von Aldi aufgepasst: Es gibt derzeit einen Rückruf bei dem Discounter. Betroffen ist ein bekanntes Tiefkühlprodukt - der Verzehr kann gesundheitsgefährdend sein.

Ein Lebensmittelhersteller aus den Niederlanden ruft aktuell ein Aldi-Produkt zurück.

Der Rückruf betrifft Discounter-Filialen in mehreren deutschen Bundesländern.

Der Verzehr von dem Tiefkühlprodukt könne gefährlich für die Gesundheit sein.

Zoutkamp/Niederlande - Kein Tag, an dem es nicht einen Produktrückruf in Deutschland gibt. Dieses Gefühl überkommt einen zumindest, wenn man sich die ständigen Rückrufe der vergangenen Wochen anschaut. Nun hat es die Einzelhandelskette Aldi getroffen. Der Discounter muss in mehreren Filialen ein bekanntes Tiefkühlprodukt aus dem Verkauf nehmen, *wie RUHR24.de berichtet.

Rückruf bei Aldi: Hersteller ruft Garnelenschwänze zurück

Der niederländische Hersteller "Heiploeg International" teilte am Freitag (21. Februar) in einer Pressemitteilung mit, dass das Unternehmen "aus Gründen des vorsorglichen gesundheitlichen Verbraucherschutzes" Garnelenschwänze aus dem Tiefkühlregal zurückruft. Eine gesundheitliche Gefährdung könne für die Verbraucher derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Konkret ist folgendes Produkt bei Aldi von dem Rückruf betroffen:

"Gourmet Fruits de Mer King Prawns Garnelenschwänze" in der 225g-Packung

es handelt sich um die Sorte "Natur"

mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 03.01.2022

Das Mindesthaltbarkeitsdatum finden Kunden auf der Seite der Faltschachtel.

Garnelenschwänze bei Aldi: Produkt kann Tierarzneimittel enthalten

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wurde im Rahmen einer Untersuchung in den Garnelenschwänzen das Tierarzneimittel Choramphenicol nachgewiesen. Das Antibiotikum wird unter anderem gegen bakterielle Infektionen eingesetzt. Bei Lebensmittel liefernden Tieren ist Chloramphenicol gemäß der EU-Verordnung generell jedoch verboten, wie das Verbraucherportal produktwarnung.eu berichtet. Es kann zu starken Nebenwirkungen führen.

Diese könnten auch für die Gesundheit der Verbraucher gefährlich sein, weshalb der niederländische Hersteller dringend davon abrät, das Tiefkühlprodukt von Aldi zu sich zu nehmen. Kunden werden nun gebeten, die King Prawns in eine Filiale des Discounters zurückzubringen. Dort werde ihnen der Kaufpreis erstattet. Das Produkt wurde in mehreren Bundesländern in Deutschland über Aldi-Nord verkauft:

Rückruf bei Aldi: Mehrere Bundesländer in Deutschland sind betroffen

Hamburg

Schleswig-Holstein

Thüringen

Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sowie weitere Artikel der Firma "Heiploeg International" seien laut den Angaben des Lieferanten nicht betroffen.

