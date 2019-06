Unglück über Mecklenburg-Vorpommern

+ © dpa / Ostseewelle Hitradio Zwei Rauchwolken steigen nach dem Crash in der Luft hinter dem nördlichen Fleesensee auf. © dpa / Ostseewelle Hitradio

Zwei „Eurofighter“ der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Während einer der Piloten das Unglück überlebte, ist sein Kamerad offenbar tot. Ein AfD-Mann setzte einen hämischen Tweet ab.

18.30 Uhr: Der Pilot, der den Absturz von zwei „Eurofightern“ in Mecklenburg-Vorpommern am Montag verletzt überlebt hat, ist in die Uniklinik Rostock gebracht worden. Wie schwer seine Verletzungen seien, könne sie noch nicht sagen, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Montagabend.

1 8.02 Uhr: Die Bundesregierung trauert um den beim Absturz in Mecklenburg-Vorpommern getöteten Piloten der Luftwaffe. „Schreckliche Nachricht vom Flugunfall in Mecklenburg-Vorpommern“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag auf Twitter. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden des Verunglückten.“ Zwei Kampfflugzeuge waren am Nachmittag bei Luftkampfübungen verunglückt. Nur einer der zwei Piloten überlebte das Unglück.

Luftwaffe bestätigt den Tod des Piloten

Update 17.32 Uhr: Die Luftwaffe bestätigt den Tod des Piloten. Sie schreibt auf Twitter: „Einer der abgestürzten Piloten konnte nur tot geborgen werden. Der zweite konnte sich mit seinem Fallschirm retten und lebt. Um ihn kümmern sich die Rettungskräfte. “

#Flugunfall Aktualisierung: Einer der abgestürzten Piloten konnte nur tot geborgen werden. Der zweite konnte sich mit seinem Fallschirm retten und lebt. Um ihn kümmern sich die Rettungskräfte. #Malchow2406 @Polizei_PP_NB — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) 24. Juni 2019

Erstmeldung: Zwei „Eurofighter“ abgestürzt: Retter finden Leichenteile - AfD-Mann twittert hämisch

Jabel - Schweres Luftunglück über Mecklenburg-Vorpommern am Montagnachmittag: Dort sind zwei Eurofighter der Bundeswehr nach einem Zusammenstoß in der Luft abgestürzt. Wie die Luftwaffe weiter mitteilte, konnte beide Piloten nach der Luftkollision den Schleudersitz betätigen. Einer der Piloten wurde inzwischen von Rettungsmannschaften lebend entdeckt und aus einer Baumkrone geborgen. Die Suche nach seinem Kollegen lief am Nachmittag auf Hochtouren.

Nach Absturz von zwei „Eurofightern“: Leichenteile entdeckt

In der Nähe der Absturzstelle eines der beiden „Eurofighter“ fanden die Rettungskräfte am Nachmittag Leichenteile. Noch sei unklar, ob sie zu einem der Piloten gehören, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Bei der Suche nach dem zweiten Piloten wurden nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium auch zivile und militärische Hubschrauber eingesetzt.

Über weitere mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Ein erster Bericht über das Unglück kam offenbar vom Piloten eines dritten Eurofighters, der die Kollision und den Absturz der Luftwaffe meldete. Das Landesinnenministerium in Schwerin hat den Absturz beider Maschinen bestätigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind ebenfalls vor Ort und bekämpfen die Brände. Bitte haltet die Wege frei und umfahrt den Bereich weiträumig. #Malchow2406 pic.twitter.com/Zg9VAAUsjO — Polizeipräsidium NB (@Polizei_PP_NB) 24. Juni 2019

Eurofighter-Absturz: Hier gingen die Wrackteile nieder

Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Worten eines Ministeriumssprechers nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Laut der Bürgermeisterin von Nossentiner Hütte, Birgit Kurth, liegt die Absturzstelle unmittelbar am Rand der Ortschaft. Die Gemeinde mit ihren knapp 700 Einwohnern habe Glück im Unglück gehabt, sagte Kurth. Und weiter: „Ich bin von Bürgern angerufen worden, die am Drewitzer See waren und den Zusammenstoß der beiden Maschinen sahen“, berichtete sie. Dann sei sie rausgelaufen und habe einen Fallschirm runtergehen sehen. Später sei ein Hubschrauber in der Gegend gekreist, offenbar auf der Suche nach dem Piloten, der dann auch gefunden wurde, so die Bürgermeisterin.

Der andere „Eurofighter“ ging südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand nieder. Beide Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt. Die Maschinen hatten keine Munition geladen, sagte eine Sprecherin des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Die nach dem Absturz ausgebrochenen Brände sind mittlerweile gelöscht.

+ Einer der beiden Jets ging über diesem Waldstück nieder. © dpa / Karin Schuldt

Beide Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“, das in Laage bei Rostock stationiert ist. Das Unglück geschah während Luftkampfübungen, so die Bundeswehr. Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) will an die Unglücksstelle fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, teilte sein Sprecher mit. Die Polizei warnte vor gefährlichen Trümmerteilen im Bereich Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). „Bitte nicht nähern! Bitte machen Sie den Weg für Rettungskräfte frei und umfahren Sie den Bereich“, twitterte das Polizeipräsidium Neubrandenburg.

AfD-Mann macht sich über Absturz lustig

Nach dem Absturz der Eurofighter twitterte der Sprecher der AfD-Bezirks Detmold und Bundestagsmitglied Udo Hemmelgarn: „Jetzt haben wir noch ein taugliches Flugzeug. Das ‚Gute‘ daran ist, dass es in Zukunft keine weiteren Zusammenstösse in der Luft geben wird“. Seinen Tweet hat Hemmelgarn offenbar schnell wieder gelöscht. Doch Bild-Journalist Julian Röpcke verbreitete einen Screenshot der hämischen Twitter-Nachricht. Die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger kommentierte umgehend den Tweet des AfD-Manns: „Ohne Respekt. Ohne Anstand. Das ist die Partei, die sich noch anmaßt, für die Bundeswehr sprechen zu wollen. Widerlich.“

Wäre er mal auf der Krim geblieben ...#AfD pic.twitter.com/lsXKYI8mEV — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 24. Juni 2019

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigte sich tief bestürzt über den Absturz der zwei „Eurofighter“ in ihrem Bundesland gezeigt. „Wir sind froh, dass ein Pilot bisher lebend gefunden worden ist, aber machen uns natürlich Sorgen um den zweiten Piloten“, sagte sie am Montag nach SPD-Gremiensitzungen in Berlin. „Meine Gedanken in diesen Stunden sind bei den Angehörigen.“

Eurofighter-Absturz: Das Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“

Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ in Laage bei Rostock sind rund 25 Maschinen vom Typ „Eurofighter“ stationiert. Ihre Anzahl unterliege Schwankungen, etwa wenn Maschinen gewartet würden, sagte ein Geschwadersprecher am Montag. Auch wegen fehlender Ersatzteile waren in der Vergangenheit einige Maschinen nicht einsatzbereit, hatte der Inspekteur der Luftwaffe bei einem Besuch vor rund einem Jahr erklärt.

Hauptaufgabe des Geschwaders ist die Ausbildung der deutschen „Eurofighter“-Piloten. Sie werden den Angaben zufolge nach ihrer Fliegergrundausbildung in den USA in Laage speziell auf den europäischen Kampfjet geschult, dazu gehört auch die erweiterte Waffenausbildung. Unter anderem verfügt der Standort über mehrere Flugsimulatoren.

Bei Bedarf ist das Geschwader gemeinsam mit zwei anderen Jagdverbänden auch für die Sicherung des deutschen Luftraums zuständig. Für dieses so genannte Air Policing steht eine Alarmrotte bereit, die auf Nato-Anweisung eingesetzt werden kann. 2018 unterstützten „Eurofighter“ aus Laage die baltischen Staaten bei der Luftraumüberwachung.

+ Ein Feuerwehrauto fährt zu einer der Absturzstellen in der Nähe von Nossentiner Hütte. © dpa / Jens Büttner

mb/dpa