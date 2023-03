Xi in Russland: Putin dankt dem Gast aus China für die „ausgewogene Haltung“

News-Ticker

Heute treffen sich die zwei Machthaber in Moskau – im Vorfeld schmeicheln sich Putin und Xi in Zeitungsartikeln gegenseitig. News-Ticker zu dem Staatsbesuch.

Moskau/Peking – Kein Geringerer als Chinas Staatschef gibt sich nun in Moskau die Ehre: Xi Jinping hat sich für seine erste Auslandsreise seit Beginn seiner dritten Amtszeit Russland als Ziel ausgesucht. Xi hofft nach eigenen Angaben auf einen Durchbruch im Ukraine-Konflikt. Sein Land will aber auch auf der internationalen Bühne eine größere Rolle spielen.

Putin trifft Xi: Kremlchef trifft Chinas Staatschef

Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt Xi Jinping an diesem Montag (20. März) zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Moskau. Putin und Xi haben sich über die Jahre schon etwa 40 Mal getroffen. Zuvor unterstrich Putin die Bedeutung der bilateralen russisch-chinesischen Beziehungen. Sie seien noch nie so eng gewesen wie jetzt, schrieb Putin in einem Artikel für die Zeitung Renmin Ribao (Volkszeitung) und dankte „für die ausgewogene Haltung Chinas zu den Ereignissen in der Ukraine“.

Xi wiederum schrieb einen Artikel für die russische Regierungszeitung Rossisjkaja Gaseta. In diesem hieß es unter anderem, den „vernünftigen Sorgen aller Staaten auf dem Gebiet der Sicherheit“ müsse Rechnung getragen werden.

+ Xi (l.) und Putin 2022 bei einem Treffen in Usbekistan © IMAGO/Alexander Demianchuk/Tass

Putin trifft Xi: Präsentiert China Friedensplan für Ukraine-Krieg?

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet über Gerüchte, Xi habe kürzlich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Das nähre im Westen die Hoffnung, dass Xi nun auf Putin einwirken könnten, den blutigen Einmarsch in die Ukraine zu stoppen. Der chinesische Außenministeriumssprecher Wang Wenbin sagte im Vorfeld des Treffens, China werde „eine konstruktive Rolle bei der Förderung von Friedensgesprächen“ spielen.

Putin triff Xi: „Kniefall“ vor China nach Haftbefehl?

Für Putin kommt der Gast aus Peking gelegen, weil er so zeigen kann, dass er international nicht isoliert ist. Beobachter sprechen deshalb auch davon, dass Russlands nun den „Kniefall“ vor China übt. Es ist der erste Besuch, seit gegen Putin ein Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine ergangen ist.

Im Februar hatte China ein Positionspapier mit zwölf Punkten veröffentlicht, in dem das Land im Ukraine-Konflikt zum Dialog aufruft. Peking hat überdies seine Globale Sicherheitsinitiative (GSI) angepriesen, mit der „dauerhafter Frieden und Entwicklung gefördert“ werden soll. Beide Papiere wurden im Westen für ihren Mangel an praktischen Lösungen kritisiert. (dpa/AFP/frs)

