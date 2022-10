Putin-Sprecher deutet an: Russland verteidigt annektierte Gebiete notfalls mit Atomwaffen

News-Ticker zur Kriegsdiplomatie

Im Ukraine-Krieg hat Putins Regime vier Regionen völkerrechtswidrig annektiert. Diese stünden unter dem atomaren Schutzschirm Russlands, soll jetzt sein Sprecher gesagt haben. News-Ticker.

Putin-Sprecher Peskow zu annektierten Gebieten: Russland werde sie notfalls mit Atomwaffen verteidigen.

Peskow zu : Russland werde sie notfalls mit Atomwaffen verteidigen. Dieser News-Ticker zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 19. Oktober, 13.29 Uhr: Die EU will mit neuen Sanktionen gegen den Iran auf den russischen Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine reagieren. Bereits beim Treffen der EU-Außenminister Anfang der Woche habe es „ernste Besorgnis über die wachsende Zahl von Berichten über die Beteiligung iranischer Drohnen an den russischen Angriffen auf die Ukraine“ gegeben, sagte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Mittwoch in Brüssel. Nun, da man genügend Beweise dafür gesammelt habe, arbeiteten die Mitgliedstaaten an einer schnellen und entschlossenen Reaktion.

Ukraine-Krieg: Russland will annektierte Gebiete offenbar notfalls mit Atomwaffen verteidigen

Erstmeldung: Moskau - Russland will die vier annektierten ukrainischen Gebiete offenbar notfalls auch mit Atomwaffen verteidigen. Das sagte Dmitri Peskow, Sprecher der russischen Präsidenten Wladimir Putin, laut der britischen Zeitung The Telegraph am Dienstag (18. Oktober).

Ein Journalist hatte Peskow dem Bericht zufolge gefragt, ob die annektierten Regionen unter Russlands atomaren Schutzschirm stünden. „Für ihre Sicherheit ist auf gleichem Niveau gesorgt wie für das übrige russische Territorium“, soll der Kreml-Sprecher darauf entgegnet haben. „Diese Gebiete sind unveräußerliche Teile der Russischen Föderation.“

Der russische Präsident Wladimir Putin, im Hintergrund sein Sprecher Dmitri Peskow.

Putin drohte schon mehrfach mit „allen Mitteln“ zur Verteidigung russischer Gebiete

Auch Putin hat schon mehrfach damit gedroht, auf „alle Mittel“ zurückzugreifen, um russische Gebiete zu verteidigen, zuletzt bei seiner Rede, als er die Annexion der vier ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk offiziell verkündete. Die Annexionen werden international als illegal verurteilt.

Allerdings sind die annektierten Gebiete nicht vollständig unter russischer Kontrolle und ihr Grenzverlauf ist unklar. Vor allem in der Region Cherson hat die Ukraine eine massive Gegenoffensive zur Befreiung des Gebiets gestartet. Russland startete am Mittwoch (19. Oktober) mit der Evakuierung von Zivilisten in der Region, auch die Verwaltung der Besatzer wird evakuiert. (smu)

