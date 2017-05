Wie Melania Trump: Brigitte Macron trägt hellblaues Kleid bei Einführung

Von Louis Vuitton

Paris - Frankreichs neue Première Dame Brigitte Macron (64) hat mit ihrer Kleiderwahl bei der Amtseinführung ihres Mannes an First Lady Melania Trump (47) in den USA erinnert.

Als jüngster französischer Präsident aller Zeiten hat Emmanuel Macron sein Amt im Élyséepalast angetreten. Der 39-Jährige löste am Sonntag mit einer feierlichen Zeremonie seinen Vorgänger François Hollande ab. Doch in den sozialen Netzwerken beherrscht ein Thema die Schlagzeilen: Die 64-jährige Ehefrau des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Marcon! Sie entschied sich am Sonntag für ein hellblaues Outfit der Luxusmarke Louis Vuitton.

+ Brigitte Macron trug das hellblaues Kleid bei der Amtseinführung von Ehemann Emmanuel Marcon. © AFP

Melania Trump hatte bei der Amtseinführung ihres Mannes Donald Trump im Januar ebenfalls ein hellblaues Kleid getragen - und Beobachter damit wiederum an Jacqueline "Jackie" Kennedy erinnert.

Par contre le bleu Kennedy d'investiture a été annulé depuis qu'il est devenu le bleu Mélania Trump. pic.twitter.com/HqT0NTonGk — Sabina (@SakaSabrina) May 14, 2017

Nicht nur Fernsehkommentatoren verwiesen am Sonntag auf die farbliche Übereinstimmung zwischen den Kleidern von Brigitte Macron und dem Ex-Model Melania Trump. Auch in den sozialen Netzwerken wurden viele Fotos der beiden Politikergattinnen nebeneinander gestellt.

+ Bei der Amtseinführung von Donald Trump trug Ehefrau Melania ein blaues Kleid. © picture alliance / Richard Ellis

Brigitte Macron ist bekannt für ihre schicken Kleider. Die frühere Lehrerin, die 25 Jahre älter ist als ihr Mann, trug am Sonntag ein kniefreies Kleid, eine kurze Weste mit silbernen Knöpfen und hatte eine Handtasche von Louis Vuitton bei sich. Kleid und Handtasche waren eine Leihgabe der Luxusmarke.

