Ukraine-Krieg: Massiver Stromausfall in zahlreichen Regionen – Ukraine erobert weitere Städte

Ukrainische Truppen rücken weiter vor. In zurückeroberten Gebieten kommt es zu tödlichen Angriffen durch Russland. Der News-Ticker am 12. September.

Wendepunkt im Ukraine-Krieg? Russische Truppen ergreifen Flucht.

Russische Truppen ergreifen Flucht. Russischer Vormarsch im Donbass laut US-Experten gescheitert.

im Donbass laut US-Experten gescheitert. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 06.45 Uhr: Nach Berichten über die Zurückeroberung wichtiger Gebiete durch die Ukraine soll es dort in der Nacht zu tödlichen Angriffen durch Russland gekommen sein. So berichtet der Chef der Regionalverwaltung in Charkiw, dass ein Mann bei dem Beschuss kritischer Infrastruktur gestorben sei. Zuvor war berichtet worden, dass die russischen Truppen aus der seit Wochen heftig umkämpften Stadt geflohen seien. Danach habe Russland begonnen, Anlagen für die Strom- und Wasserversorgung zu beschießen. Auch in dem Gebiet Dnipropetrowsk sollen dabei zwei Menschen getötet worden sein, wie die Energiebehörde der Ukraine in der Region mitteilte.

+++ Update vom Montag, 12. September, 03.50 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj die strategisch wichtige Stadt Isjum im Osten des Landes von den russischen Truppen zurückerobert. Die Armee habe „hunderte unserer Städte und Dörfer befreit“, zuletzt die Städte Isjum, Balaklija und Kupjansk, sagte Selenskyj am Sonntagabend in einer Videoansprache.

Zuvor hatten die Behörden einen Stromausfall in weiten Teilen der Ostukraine gemeldet, Kiew machte russische Angriffe auf Infrastruktur für die Blackouts verantwortlich.



Ukraine-Krieg: Massiver Stromausfall in zahlreichen Regionen

+++ 22.10 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge hat Russland nach dem Rückzug aus einigen Regionen offenbar die kritische Infrastruktur der Ukraine beschossen. Demnach seien die ostukrainischen Regionen Charkiw und Donezk komplett ohne Strom, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag auf Twitter mit. „Russische Terroristen bleiben Terroristen“, schrieb das ukrainische Staatsoberhaupt. Durch den Angriff sei eines der größten Wärmekraftwerke des Landes getroffen worden, teilte sein Berater Mychajlo Podoljak mit. Probleme mit der Strom- und Wasserversorgung soll es auch in den Regionen Sumy, Dnipropetrowsk, Poltawa, Saporischschja und Odessa geben.

„Das ist eine abscheuliche und zynische Rache des russischen Aggressors für die Erfolge unserer Armee“, schrieb Ihor Terechow, Bürgermeister von Charkiw. Dort waren vor kurzen die russischen Truppen abgerückt. Zudem kam es infolge des Beschusses in vielen Regionen zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen, etwa zwischen Charkiw und Kiew. Zwischenzeitlich gab es in der gesamten Ukraine Luftalarm.

News zum Ukraine-Krieg: Tschetschenen-Führer kritisiert Russlands Militärführung

+++ 21 Uhr: Russland hat in einigen Regionen in der Ukraine massive Niederlagen eingefahren. So mussten aufgrund der ukrainischen Vorstöße die russischen Streitkräfte die Flucht ergreifen, etwa aus den Regionen Charkiw und Cherson. Moskau hatte den Truppenabzug mit einer Umgruppierung in den Donbass begründet. Druck scheint jetzt auch aus den eigenen Reihen zu kommen. Der Kreml-nahe, tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow hat die russische Militärführung für den Rückzug der Truppen kritisiert. „Sie haben Fehler gemacht und ich glaube, sie werden die notwendigen Schlüsse ziehen“, erklärte Kadyrow am Sonntag auf Telegram. Kadyrow ist seit 15 Jahren Präsident von Tschetschenien, einer Teilrepublik Russlands.

„Wenn sie keine Änderungen an der Strategie der militärischen Spezialoperation innerhalb der nächsten ein, zwei Tage vornehmen, werde ich gezwungen sein, die Führung des Verteidigungsministeriums und die Führung des Landes zu kontaktieren, um die tatsächliche Lage vor Ort zu erklären“, mahnte der Tschetschene. Kadyrows Aussagen könnten Beobachterinnen und Beobachtern zufolge als mögliche Spannungen innerhalb Russlands gewertet werden, wie der RND berichtete.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Verteidiger hissen Nationalflagge

+++ 19.20 Uhr: In der Region Charkiw wurde ukrainischen Angaben zufolge die Nationalflagge in mehreren Ortschaften nahe der russischen Grenze gehisst. Das würde die Flucht der russischen Streitkräfte aus der Region bestätigen. So soll etwa eine ukrainische Flagge von Anwohnern in der Siedlung Kosatscha Lopan gehisst worden sein, teilte der lokale Beamte, Oleksandr Kulik, mit. Die Ortschaft war seit März von Russland besetzt worden und diente als Verwaltungszentrum für die Besatzungsbehörden.

Auch in Tokariwka seien die russischen Truppen geflohen. Dabei hätten sie zahlreiche Munition zurückgelassen „Das Dorf wurde heute Morgen geräumt“, erklärte Wiktorija Kolodotschka, Leiterin des Bezirks, gegenüber CNN. Auch hier soll den Angaben zufolge eine ukrainische Flagge gehisst worden sein.

Ukraine-Krieg: Macron telefoniert mit Putin über AKW Saporischschja

+++ 17.30 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin und Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron haben nach Angaben aus Moskau über die kritische Lage am von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja telefoniert. Putin habe ein internationales Einwirken auf die Ukraine gefordert, damit diese ihre Angriffe auf das AKW einstelle, lautete es am Sonntag in einer Kreml-Mitteilung. Die beiden Konfliktparteien werfen sich gegenseitig vor, das AKW zu beschießen.

Zur Beobachtung des AKWs befinden sich zwei Mitarbeiter der Internationalen Atombehörde IAEA auf dem Gelände der Anlage. Inzwischen musste das größte Atomkraftwerk Europas vollständig heruntergefahren werden. Zwischenzeitlich waren alle Verbindungslinien zum Stromnetz unterbrochen.

Ukraine-Krieg: Kiew erobert zahlreiche Ortschaften zurück

+++ 16.26 Uhr: Der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Syniehubov, erklärte gegenüber lokalen Medien, dass die tatsächliche Zahl der zurückeroberten Siedlungen in Charkiw höher sei als offiziell bekannt. Kiew berichtete bislang von 30 zurückeroberten Ortschaften im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive. Wie viele es tatsächlich sind, könne jedoch noch nicht gesagt werden. „Wir können diese Zahl mit Rücksicht auf die laufende Militäroperation unserer Streitkräfte einfach nicht bekannt geben“, so Syniehubov auf Telegram.

Ukraine-News: Lawrow stellt Verhandlungen mit Kiew in Aussieht

+++ 15.40 Uhr: Das russische Militär zieht sich aufgrund der Gegenoffensive vielerorts zurück. Nun hat die russische Führung Verhandlungen mit Kiew in Aussicht gestellt. „Russland lehnt Verhandlungen mit der Ukraine nicht ab, doch je länger der Prozess hinausgezögert wird, desto schwerer wird es, sich zu einigen“, so Außenminister Sergej Lawrow im Staatsfernsehen.

Trotz der zahlreichen Niederlagen des russischen Militärs stellt Russland allerdings harte Bedingungen für einen Frieden. Die Ukraine soll etwa auf einen Nato-Beitritt verzichten und der Abgabe mehrerer Gebiete zustimmen – darunter Donezk und Luhansk.

Wendepunkt im Ukraine-Krieg? Selenskyj wird deutlich: „Umstände haben sich geändert“

Update vom Sonntag, 11. September, 7.50 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine kommt laut mehreren Medienberichten gut voran. Das Einsatzkommando Süd meldete am Samstag (10. September) die Rückeroberung mehrerer von russischen Truppen besetzten Gebiete. Darauf ging auch Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache am Samstag ein: „In den vergangenen Tagen hat uns die russische Armee ihre beste Seite gezeigt – ihre Rückseite.“

Unterdessen betont Selenskyj, dass er es als mittlerweile völlig unmöglich ansieht, mit Russland über das Ende des Krieges zu verhandeln. Das sagte der ukrainische Präsident während der jährlichen Konferenz der Yalta European Strategy (YES). Diese fand vom 9. bis 11. September in Kiew statt und rund 70 Politiker, Diplomaten, Geschäftsleute, Aktivisten und Experten aus rund 20 Ländern teilgenommen. Auch Außenministerin Annalena Baerbock war am Samstag überraschend nach Kiew gereist.

Ukraine-Krieg: Massive Explosionen im Süden der Ukraine – Russland sendet weitere Truppen

Update vom Samstag, 10. September, 7.22 Uhr: Russland hat offenbar 1300 tschetschenische Kämpfer nach Cherson geschickt, um die russischen Truppen in der stark umkämpften Region Donezk zu unterstützen, berichtet der Generalstab der ukrainischen Armee am Samstag (10. September). Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben zahlreiche Gebiete in der Region im Süden der Ukraine zurückerobert.

Laut einem Facebook-Post des ukrainischen Generalstabs vom Samstagmorgen, 6 Uhr, verteidigen russische Streitkräfte die noch besetzten Gebiete Cherson, Teile von Charkiw, Saporischschja und Mykolajiw. Es habe erneut zahlreiche Luftangriffe in der Region gegeben. Unter anderem berichtet der Bürgermeister von Melitopol, Ivan Fedorov, via Telegram am Freitagabend (9. September) von Explosionen und Schüssen in der zum Teil besetzten Stadt. Er gab sich dabei kämpferisch: „Die ukrainische Armee wünscht den Besatzern eine ‚gute‘ Nacht“, schrieb Fedorov auf Telegram.

News im Ukraine-Krieg: Russland will Region Charkiw evakuieren

Update vom Freitag, 9. September, 5.20 Uhr: Die ukrainische Armee ist bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes nach eigenen Angaben tief in den Rücken der russischen Besatzungstruppen vorgedrungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Donnerstagabend die Rückeroberung der Kreisstadt Balaklija im Gebiet Charkiw. Die Armee habe seit Anfang September mehr als 1000 Quadratkilometer der Ukraine befreit, sagte er in seiner Videoansprache.

„Im Rahmen laufender Verteidigungsoperationen haben unsere Helden bereits Dutzende von Siedlungen befreit“, sagte er. „Die Ukraine ist und wird frei sein“, versprach er. Allerdings halten russische Truppen nach früheren Angaben etwa 125.000 Quadratkilometer in der Ukraine besetzt. Das ist ein Fünftel des Staatsgebietes, einschließlich der Halbinsel Krim.

Selenskyj verhängt weitere Sanktionen gegen Russland

Erstmeldung vom Donnerstag, 8. September, 7.35 Uhr: Die ukrainische Armee scheint bei ihrem Gegenangriff gegen die russischen Invasoren im Osten des Landes Fortschritte zu machen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner Videoansprache vom Mittwoch (7. September), es gebe „gute Nachrichten aus der Region Charkiw“. Aus Berichten russischer Kriegskorrespondenten ergibt sich, dass die ukrainische Armee bei der Stadt Balaklija erfolgreich vorrückt und mehrere Ortschaften zurückerobert hat.

Als politische Drohgebärde in Richtung Moskau verhängte die Ukraine Sanktionen gegen 606 Mitglieder der russischen Führung. „Sie tragen Verantwortung für den Krieg Russlands gegen die Ukraine“, sagte Selenskyj. Von 32 Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates unter Vorsitz von Präsident Wladimir Putin wurden 28 auf die ukrainische Strafliste gesetzt. Von 450 Abgeordneten der russischen Staatsduma sind es 424, von 170 Senatoren im Föderationsrat 154, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Selenskyj nannte keine Details zu den Sanktionen. Die Ukraine habe angefangen, die Strafen juristisch, politisch und diplomatisch durchzusetzen. (nak/na/hg/vbu/kas mit dpa/afp)

