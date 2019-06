Aufregung am Weißen Haus: Sicherheitskräfte machen verdächtige Beobachtung - Bereich abgesperrt

Vorfall am Mittwoch

+ © dpa / Arno Burgi Der Bereich um das Weiße Haus ist am Mittwoch vorübergehend abgeriegelt worden. © dpa / Arno Burgi

Der Bereich um das Weiße Haus in Washington ist am Mittwoch kurzzeitig gesperrt worden. Ein Verdächtiger ist in Gewahrsam.

Washington - Hintergrund waren ein gefundener Rucksack und ein verdächtig wirkender Mann, der über einen Fahrradständer sprang, wie der Secret Service mitteilte, die Polizeieinheit, die für den Schutz von US-Präsident Donald Trump zuständig ist.

Reporter berichteten aus dem Weißen Haus, sie seien vom Freigelände in den Presseraum gebeten worden. Die Sperrung wurde nach Polizeiangaben wenig später wieder aufgehoben. Der Verdächtige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Überprüfung des Rucksacks habe den Verdacht nicht erhärtet. Präsident Trump war zum fraglichen Zeitpunkt nicht im Weißen Haus.

dpa

Für Aufregung sorgt in den Vereinigten Staaten derweil auch eine andere Nachricht: Der Iran hat Berichten zufolge eine US-Drohne abgeschossen.