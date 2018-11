"Wenn das nicht Rassismus ist" - Landtagsabgeordneter der AfD hetzt gegen Schönheitskönig

Weil er dunkelhäutig ist

Ein AfD-Politiker sorgt mit einem Tweet gegen den Gewinner eines Schönheitswettbewerbs für Empörung. Doch dies war nicht seine erste Entgleisung.

Warendorf/Lübeck – Ein Deutscher hat einen Schönheitswettbewerb im hohen Norden gewonnen und darf sich jetzt "Mr. Schleswig-Holstein" nennen. Das verleitete jetzt einen AfD-Politiker aus dem Münsterland dazu, einen fragwürdigen Tweet zu posten, wie msl24.de* berichtet. Der Grund: Der Mann ist dunkelhäutig.

AfD-Hetze gegen Lübecker Schönheitskönig

Der Lübecker Soabre Ouattara gewann vor wenigen Wochen den Wettbewerb zum schönsten Mann in Schleswig-Holstein. AfD-Politiker Christian Blex, der im NRW-Landtag sitzt und Vorsitzender der AfD im münsterländischen Kreis Warendorf ist, pöbelte den 27-Jährigen jetzt offen auf Twitter an. Dort schrieb er: „Ich gratuliere Herrn Ouattara zum Titel Mr. Schleswig-Holstein und werde gleich mal googeln, ob es schon zu spät für die Anmeldung zum diesjährigen Mr.-Ghana-Wettbewerb ist.“

Der Tweet vom 7. November wurde mittlerweile entfernt. Er war versehen mit dem Hashtag #Volksaustausch. Die Hetze des AfD-Politikers sorgte im Netz für Empörung. „Wenn das nicht Rassismus ist, was dann?", antwortete User Jörg Jordan. Frank Sarfeld schrieb: "Ich schäme mich, dass so jemand als Abgeordneter im Landtag meiner Heimat NRW sitzt."

AfD-Politiker fiel bereits wegen Entgleisung bei Twitter auf

Der Tweet des AfD-Politikers war jedoch nicht seine erste Entgleisung, wie msl24.de* berichtet. Nach den Aufmärschen in Chemnitz vor einigen Wochen, nahm Blex die teilweise gewaltbereiten Demonstranten in Schutz. Derweil könnte die AfD und insbesondere Alice Weidel wegen möglicher illegaler Parteispenden in Bedrängnis geraten.

