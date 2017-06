Parlamentswahl in Frankreich: Das sagen die letzten Umfragen vor der Wahl

Holt siczh Macron heute den Sieg?

Erhält Präsident Macron in den Parlamentschaftswahlen eine Mehrheit in der französischen Nationalversammlung? Heute findet der erste Wahlgang statt: Aktuelle Umfragen skizzieren ein deutliches Ergebnis.

Die Wahlbeteiligung der Parlamentschaftswahlen in Frankreich ist erfahrungsgemäß bei weitem nicht so hoch wie die bei der französischen Präsidentschaftswahl. Trotzdem ist ihre Wirkung nicht zu unterschätzen, schließlich wird hier das wichtigste Organ der französischen Legislative gewählt.

Besonders für den neuen Präsidenten Emmanuel Macron bedeutet die anstehende Wahl eine ganze Menge: Von ihr hängt ab, ob der parteilose Regierungschef mit einer Mehrheit im Parlament rechnen kann, die ihn in seinem politischen Kurs unterstützt. Bislang ist er ein Präsident ohne parlamentarische Basis – inwiefern sich das ändert, entscheiden die französischen Wähler am 11. und 18. Juni.

Parlamentswahl in Frankreich: Wie wird gewählt?

Das französische Wahlsystem unterscheidet sich von unserem besonders stark und ist dabei nicht ganz unkompliziert. Der grundlegende Unterschied ist der, dass in Frankreich nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt wird, während in Deutschland die personalisierte Verhältniswahl im Wahlgesetz verankert ist. Bei einer Mehrheitswahl werden dabei nicht Parteien, sondern einzelne Abgeordnete in verschiedenen Wahlkreisen gewählt.

Im ersten Wahlgang am 11. Juni gewinnen die Kandidaten, die eine absolute Mehrheit der Stimmen erhalten können, also mindestens 50 Prozent. Im zweiten Wahlgang, der am 18. Juni stattfindet, genügt dann die relative Mehrheit aller Stimmen. Für den zweiten Wahlgang dürfen alle Kandidaten antreten, die im ersten Wahlgang mindestens 12,5 Prozent der Stimmen erhalten konnten.

Im Übrigen gibt es in Frankreich bereits seit Längerem Diskussionen über den Wechsel vom Mehrheitswahlrecht hin zu einem Verhältniswahlrecht. Emmanuel Macron, Marine Le Pen und auch der linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélénchon sprachen sich im Wahlkampf hierfür aus.

Parlamentswahl in Frankreich: Was sagen aktuelle Umfragen?

Mehr als 47 Millionen Franzosen sind heute im ersten Wahlgang in Frankreich stimmberechtigt. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet, in großen Städten zwei Stunden länger. Erste Hochrechnungen werden gegen 20 Uhr erwartet.

Laut Umfragen liegt das Regierungslager deutlich vorne. Die Partei des sozialliberalen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, „La République en Marche!“, und ihre Verbündeten kamen zuletzt auf rund 30 Prozent.

Wegen des Mehrheitswahlrechts könnte das Macron-Lager letztlich die Marke von 400 der 577 Abgeordnetenmandate in der Nationalversammlung übertreffen. Endgültige Ergebnisse werden erst nach dem zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag (18. Juni) vorliegen. Wegen der Terrorgefahr im Land wird die Abstimmung von rund 50.000 Polizisten geschützt.

In einer Umfrage von Ipsos Sopra-Steria vom 6. Juni 2017 würde Macron mit seiner Bewegung als klarer Sieger aus den Parlamentswahlen hervorgehen. Laut der Prognose könnte er 29,5 Prozent der Stimmen und 385 bis 415 Sitze im Parlament holen. Das wäre ein eindeutiger Sieg für die Themen und den Kurs Macrons und würde die Umsetzung seiner politischen Vorhaben stark unterstützen.

Die Republikaner kämen laut dieser Umfrage aktuell auf 23 Prozent der Stimmen und auf 105 bis 125 Sitze im französischen Parlament. Zu ihnen werden auch die Stimmen für die Parteien UDI (Union des démocrates et indépendants) und die DVD (Divers droite), ein Zusammenschluss politischer Rechter, gezählt.

DerFront National unter Marine Le Pen erreicht in dieser Umfrage 17 Prozent und erwartungsgemäß 5 bis 15 Sitze in der Nationalversammlung. Die Parti Socialiste, die sozialistische Partei Frankreichs, liegt in dieser Umfrage bei nur 8,5 Prozent und bei einem erwarteten Ergebnis von 25 bis 35 Sitzen im Parlament. Zum Vergleich: Nach den Parlamentswahlen in Frankreich 2012 hatte die Partei unter dem ehemaligen Staatschef Francois Hollande 280 Sitze in der Nationalversammlung erhalten.

Die linke Partei von Jean-Luc Melénchon, der im Kampf um die französische Präsidentschaft den dritten Platz belegte, wäre laut der Umfragen von Ipsos mit 10 bis 20 Plätzen im Parlament präsentiert. Seiner Partei kämen 12,5 Prozent der Stimmen der Franzosen zu.

Die Ergebnisse dieser Umfrage lassen dabei keine großen Schwankungen zu der vorherigen Prognose von Ipsos Sopra-Steria erkennen. In ihrer Befragung vom 2. Juni kam die Bewegung von Macron noch auf 31 Prozent der Stimmen, acht Prozentpunkte mehr als bei der Befragung vom 6. Juni. Trotzdem scheint Macrons Bewegung weit vorne zu liegen und eine deutliche Mehrheit im Parlament äußerst wahrscheinlich.

Parlamentswahlen in Frankreich: Auslandsfranzosen haben bereits gewählt

Die im Ausland lebenden Franzosen wurden im Übrigen schon am 4. Juni zur Wahl gebeten. Hier werden sämtliche Länder in insgesamt 11 Wahlbezirke eingeteilt, die alle jeweils einen Abgeordneten der Nationalversammlung ernennen. Die Ergebnisse sprechen auch hier für Macron und dessen Kandidaten: In 10 von 11 Wahlkreisen haben Kandidaten der LREM oder der ihr nahestehenden MoDem-Partei den ersten Platz erlangt. Im Wahlkreis Deutschland/Österreich/Balkan haben sich Frédéric Petit (République en marche) und Pierre-Yves Le Borgn (Parti socialiste) für die Stichwahl am 18. Juni qualifiziert.

Parlamentswahlen in Frankreich: Wann gibt es ein Ergebnis?

Nach dem ersten Wahlgang am 11. Juni werden abends gegen 20 Uhr die ersten Hochrechnungen veröffentlicht. Hier stehen dann die ersten Kandidaten für die Nationalversammlung fest, die mit einer absoluten Mehrheit ein Direktmandat erhalten haben. Am 18. Juni wird in den Wahlbezirken, in denen es kein eindeutiges Ergebnis gegeben hatte, erneut abgestimmt. Hier genügt eine relative Mehrheit, um als Wahkreissieger in die Nationalversammlung einziehen zu können. Erst am Abend des 18. Juni steht demnach die vollständige Zusammensetzung des französischen Parlaments für die kommenden fünf Jahre fest.

Alle weiteren Informationen zur Parlamentswahl in Frankreich haben wir hier für Sie zusammengefasst. Wie Sie die Wahl live im TV und Live-Stream anschauen können, lesen Sie ebenfalls in einem separaten Artikel.