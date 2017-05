Wahl in Schleswig-Holstein 2017: CDU siegt deutlich vor der SPD

Ende der Küstenkoalition

+ © dpa Schock in den Gesichtern der SPD-Mitglieder bei einer Wahlparty in Kiel. © dpa

Kiel - Die Küstenkoalition in Schleswig-Holstein ist vorbei: Laut ersten Prognosen liegt die CDU deutlich vor der SPD. Wir berichten im Live-Ticker vom Ausgang der Landtagswahlen.

Schleswig-Holstein hat heute seinen neuen Landtag gewählt.

Die Wahllokale haben um 18 Uhr geschlossen.

Die CDU liegt laut ersten Prognosen deutlich vor der SPD und hat die Wahl gewonnen.

und hat die Wahl gewonnen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 66 Prozent.

liegt bei Unter diesem Link erfahren Sie, was die letzten Umfragen zum Ausgang der Wahl sagten.

Partei CDU SPD Grüne FDP Linke SSW AfD Piraten Prozent 33 26,2 13,3 11,5 3,6 3,5 5,6 1 Sitze im Landtag 24 19 10 9 -/- 3 4 -/- erste Hochrechnung von 18.26 Uhr

18.26 Uhr: Die CDU sieht ihren Wahlsieg als Rückenwind für die Landtagswahl im bevölkerungsstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. „Wenn man ein gutes Wahlergebnis hat, gibt das Motivation und Anreize, weiterhin zu kämpfen und sich einzusetzen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU) am Sonntag in Berlin. Der nordrhein-westfälische CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet sei auf Augenhöhe mit SPD-Amtsinhaberin Hannelore Kraft. „Jetzt geht es darum, in der letzten Woche genau wie bei Daniel Günther nochmal alles zu geben.“

18.19 Uhr: SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat den Ausgang der Landtagswahl als Niederlage für die SPD bezeichnet. „Das ist ein klarer Sieg für Herrn Günther“, sagte Barley am Sonntagabend. Schleswig-Holstein sei für die SPD immer ein schwieriges Pflaster gewesen. „Wir hatten uns auf einen harten Kampf eingestellt.“ Die Aussagekraft für weitere Wahlkämpfe sei aber gering. „Wir werden jetzt analysieren, wo die Fehler liegen und Schlüsse ziehen“, so Barley.

18.01 Uhr: Es ist das Ende der Küstenkoalition: Laut den ersten Prognosen sind SSW, Grüne, SPD weit von einer Mehrheit entfernt. Die CDU liegt deutlich vor der SPD.

Die Christdemokraten legten bei der Abstimmung laut der Prognose des Instituts Infratest dimap auf 33 Prozent zu und landeten damit sieben Punkte vor den Sozialdemokraten von Ministerpräsident Torsten Albig, die 26 Prozent erreichten. Die Grünen um Umweltminister Robert Habeck kamen demnach auf 13,5 Prozent, die FDP von Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki auf 11,5 Prozent und der von der Fünfprozenthürde befreite Südschleswigsche Wählerverband (SSW) auf 3,5 Prozent, während die AfD mit 5,5 Prozent in den zwölften Landtag einziehen dürfte, die Linke es mit 3,5 Prozent nicht in das Parlament schafft und die Piraten nach einer Legislaturperiode mit 1,0 Prozent ausscheiden.

Wahl in Schleswig-Holstein: Torsten Albig zeigte sich zuversichtlich

+ Karin Prien und andere CDU-Mitglieder jubeln nach Bekanntgabe der ersten Prognosen. © dpa

17.52 Uhr: Wie die ARD berichtet, war die Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein offenbar hoch. In wenigen Minuten wird es die ersten Hochrechnungen geben.

16.38 Uhr: Alle Umfragen und Prognosen zur Wahl in Schleswig-Holstein finden Sie unter diesem Link in Grafiken.

16.15 Uhr: Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) zeigte sich am Sonntagmittag in Kiel bei der Stimmabgabe optimistisch. Er kam in Begleitung seiner Lebensgefährtin ins Wahllokal. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gewinnen, weil alle Umfragen bei den letzten Landtagswahlen immer falsch waren - und zwar frappierend falsch“, sagte Albig mit Blick auf die Umfragen. Dem Ausgang der Wahl schaue er deshalb mit „großer Gelassenheit, mit Fröhlichkeit, mit Demut“ entgegen.

Zuvor hatte bereits CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther abgestimmt. Er kam mit Ehefrau Anke in Eckernförde ins Wahllokal. Er sagte danach im Sender RSH, er sei absolut optimistisch, aber ein bisschen Anspannung sei immer dabei. Der Wahlkreis 8, in dem er antritt, ist hart umkämpft. Bei der Landtagswahl 2012 hatte Günther seine SPD-Konkurrentin, Fraktionsvize Serpil Midyatli, nur knapp geschlagen.

Auch FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki tritt in dem Wahlkreis an. Er zeigte sich bei der Stimmabgabe ebenfalls zuversichtlich. Die Liberalen wollen bei der Wahl am Sonntag mit einem zweistelligen Ergebnis vor den Grünen drittstärkste Partei werden.

15.44 Uhr: In Schleswig-Holstein zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Bis 14 Uhr gaben 42,51 Prozent der gut 2,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie der Landeswahlleiter am Sonntagnachmittag mitteilte. 2012 hatte die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 37,7 Prozent gelegen, 2009 bei 48,6.

Wahl in Schleswig-Holstein: Merkel und Schulz kamen im Wahlendspurt vorbei

Bleibt die Küstenkoalititon in Schleswig-Holstein an der Macht? Die letzten Umfragen sagen: Es wird knapp, die kleinen Parteien könnten am Ende entscheiden. Etwa 2,3 Millionen Schleswig-Holsteiner gehen am Sonntag an die Wahlurnen. Die regierende SPD mit Ministerpräsident Torsten Albig (53) und die oppositionelle CDU mit Spitzenkandidat Daniel Günther (43) kämpfen darum, stärkste Kraft zu werden.

SPD, Grüne und SSW (Südschleswigscher Wählerverband) wollen nach der Wahl ihre Regierungskoalition fortsetzen, die seit 2012 besteht. Im Endspurt des Wahlkampfes kamen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz die Bundesvorsitzenden erneut in den Norden. Schulz griff nach einem Termin am Mittwochabend noch bei mehreren Veranstaltungen am Donnerstag in den Wahlkampf ein, Merkel tat das am Freitag.

Eine Woche vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen dürfte die Abstimmung auch Aufschlüsse auf die politische Stimmungslage in ganz Deutschland geben. Spannend ist etwa, ob der Höhenflug der SPD nach der Nominierung von Schulz zum Kanzlerkandidaten ein Ende findet.

+ Wahlplakate in Ratzeburg (Schleswig-Holstein): Welcher der Spitzenkandidaten macht das Rennen (v.l. Wolfgang Kubicki (FDP), Daniel Günther (CDU) und Torsten Albig (SPD))? © dpa

Sollte die jetzige Koalition in Kiel am Sonntag eine neue Mehrheit verpassen, kämen für die Regierungsbildung verschiedene andere Möglichkeiten infrage. Eine sogenannte Ampel aus SPD, FDP und Grünen wäre ebenso denkbar wie ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Oder eine große Koalition aus SPD und CDU. In den Umfragen lagen die Grünen jeweils vor der FDP. Die AfD würde demnach knapp in das Parlament kommen, während die Linke um den Einzug bangen muss. Albig hat eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nach der Wahl nicht ausgeschlossen.

Bei dieser Landtagswahl dürfen erstmals schon 16-Jährige ihre Stimme abgeben. Im Wahlkampf spielten außer der Bildungspolitik die Verkehrsinfrastruktur und der weitere Ausbau der Windenergie eine wichtige Rolle.

Wahl in Schleswig-Holstein: Ergebnisse, Wahl-O-Mat und alles, was Sie wissen müssen

Wann mit einem Ergebnis bei den Landtagswahlen zu rechnen ist, haben wir hier für Sie zusammengefasst. Hier finden Sie außerdem den Wahl-O-Mat für die Wahlen im Norden. Was Sie sonst noch wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

